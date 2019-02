OneWeb

OneWeb macht Geschichte mit erfolgreichem Start seiner ersten Mission

London (ots/PRNewswire)

- Der Start der ersten sechs Satelliten ist der erste Schritt auf dem Weg zu echter globaler Vernetzung und Überbrückung der digitalen Kluft. - Der Start signalisiert den Beginn der größten Satellitenstartkampagne in der Geschichte und den Übergang vom erfolgreichen Proof-of-Concept zur Kommerzialisierung von OneWeb.

OneWeb, ein globales Kommunikationsunternehmen mit dem Ziel, alle Menschen überall auf der Welt miteinander zu vernetzen, gab heute den erfolgreichen Start seiner ersten sechs Breitbandsatelliten an Bord einer Sojus-Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Guayana in Kourou, Französisch-Guayana, bekannt.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/828475/OneWeb_Logo.jpg )

Die sechs OneWeb-Satelliten hoben am 27. Februar um 21:37 Uhr UTC ab. Sie trennten sich in zwei Gruppen von der Rakete. Für alle sechs Satelliten wurde der Signalempfang bestätigt. Die Satelliten von OneWeb werden von OneWeb Satellites hergestellt, einem Joint-Venture zwischen OneWeb und Airbus Defence and Space.

Dieser Start kennzeichnet sowohl den Beginn der größten Satellitenstartkampagne in der Geschichte und den Übergang vom erfolgreichen Machbarkeitsnachweis zur Kommerzialisierung von OneWeb. Das monatliche Startprogramm von OneWeb mit mehr als 30 Satelliten pro Rakete wird die Konstellation von OneWeb auf mehr als 650 Satelliten anwachsen lassen und soll im Jahr 2020 Kundendemos und bis 2021 eine vollständige globale kommerzielle Abdeckung ermöglichen.

Das OneWeb-Netzwerk bietet eine einzigartige Kombination aus hohem Datendurchsatz, geringer Latenz, echter globaler Abdeckung bis hin zu den Erdpolen und einer Reihe von User-Terminals für multiple Märkte. Die Satelliten von OneWeb werden über die Ka- und Ku-Spektrumbänder mit der Erde kommunizieren. Das Ka-Band wird für die Kommunikation zwischen dem Bodennetzwerk (welches das OneWeb-System mit dem Internet verbindet) und den Satelliten verwendet, während das Ku-Band für die Kommunikation zwischen den Satelliten und den User-Terminals genutzt werden wird, die die Internetverbindung für die Verbraucher gewährleisten.

OneWeb kündigte gestern die Vertragsunterzeichnung mit seinen ersten beiden Kunden an und hob die Nachfrage nach globalen Lösungen mit weltweiter Flächendeckung hervor. Das Geschäftsmodell von OneWeb ermöglicht es dem Unternehmen, Dienstleistungen indirekt über Wiederverkäuferpartner zu erbringen oder direkt den Endkunden zur Verfügung zu stellen, beispielsweise Fluggesellschaften oder Schiffsbetreibern.

Adrian Steckel, CEO von OneWeb, sagte: "Dieser erfolgreiche Start ist ein historischer Meilenstein für OneWeb und markiert den Beginn einer neuen Phase für unser Unternehmen, da wir nun beginnen, unsere Satellitenkonstellation in Vorbereitung auf vollumfassende kommerzielle Dienste zu vergrößern. Ich bin auch stolz darauf, dass wir die Vertragsunterzeichnung mit unseren ersten beiden Kunden bekanntgeben konnten, was die Nachfrage nach den Dienstleistungen von OneWeb unter Beweis stellt.

"OneWeb wurde gegründet, um allen Menschen überall auf der Welt Zugriff auf das Internet zu ermöglichen, und dieser Satellitenstart ist der erste Schritt, um unser Ziel zu verwirklichen und den Menschen dringend benötigten Internetzugang zu bringen, gleich, wo sie sich befinden."

Adrian Steckelführte weiter aus: "Unser System wird in der Lage sein, deutlich niedrigere Latenzzeiten und schnellere Geschwindigkeiten zu bieten. Wir haben unser System so konzipiert, dass es eine Abdeckung über den gesamten Planeten hinweg gewährleistet - einschließlich bisher nicht ans Netz angebundener ländlicher Gebiete, Meere und Lufträume.

"Unsere Welt vernetzt sich immer mehr und wir wollen niemanden zurücklassen. Unsere Konstellation wird die Wettbewerbsbedingungen angleichen und die bisher vom schnellen und zuverlässigen Internetzugang ausgeschlossenen Gemeinden, Bereiche und Branchen anschließen. Was wir hier unternehmen, ist ein Projekt von ehrgeizigem Ausmaß, und ich bin enorm stolz auf das Team, das uns bis zu diesem wichtigen Meilenstein vorangebracht hat."

Um den ersten Satellitenstart von OneWeb zu feiern und im Einklang mit der Mission und Vision des Unternehmens hat sich OneWeb die Aufgabe gestellt, sechs Schulen in sechs bisher nicht angebundenen Regionen der Welt mit dem Internet zu verbinden. Im Rahmen einer Kampagne mit dem Namen #EmpowerHumanity wird OneWeb jeweils eine Schule in Alaska, Ecuador, Honduras, Kirgisistan, Nepal und Ruanda anbinden. Jede Schule hat im Gegenzug einen Namen für die ersten sechs Satelliten von OneWeb ausgewählt. Mitglieder des OneWeb-Teams sind zu diesen Schulen gereist, um sich mit den Schülern zu treffen und sie über Satelliten und den Weltraum zu unterrichten. Mehr über die Kampagne Empower Humanity und über die Schulen selbst erfahren Sie auf der Website von OneWeb oder über unsere Social-Media-Kanäle: Twitter, Instagram und YouTube.

Über OneWeb

OneWeb hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Internetzugang für alle Menschen überall auf der Welt zu ermöglichen. OneWeb baut dazu ein Kommunikationsnetzwerk mit einer Konstellation von Satelliten in erdnahen Umlaufbahnen auf, die Milliarden von Menschen weltweit den Anschluss ans Internet ermöglichen werden. Das Hochgeschwindigkeitsnetzwerk des Unternehmens mit geringer Latenz wird Unternehmen, die auf eine globale Vernetzung angewiesen sind, Mobilitätslösungen bieten, die zu bahnbrechenden Veränderungen in ihren Branchen beitragen werden. http://www.oneweb.world

Pressekontakt:

Katie Dowd

kdowd@oneweb.net

+1-202-415-4030

Chris Torres

ctorres@oneweb.net

+1-202-427-8068

FTI OneWeb Team

oneweb@fticonsulting.com

Original-Content von: OneWeb, übermittelt durch news aktuell