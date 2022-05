Alvexo

Alvexo Hauptsponsor der UK Investor Show und der Sponsor der Stuttgart Invest 2022

Dubai, Uae (ots/PRNewswire)

ALVEXO 2022 INVESTOR TOUR

Samstag, 21. Mai 2022; QEII Centre SW1P 3EE, London

Freitag und Samstag 20.-21. Mai 2022; Messe Stuttgart, Deutschland

Alvexo, der führende regulierte globale Broker, wird an zwei Investitionsveranstaltungen teilnehmen, als Hauptsponsor von - THE UK INVESTOR SHOW 2022 am 21. Mai 2022 und als Sponsor der STUTTGART INVEST 2022 am 20. und 21. Mai 2022. Das Team von Alvexo ist ständig bestrebt, Händler zu innovieren und zu bereichern mit den fortschrittlichsten und relevantesten Anlageinstrumenten, die es ihnen ermöglichen, fundierte und wirkungsvolle Handelsentscheidungen zu treffen. Da Alvexo die gleiche Vision und Philosophie teilt, haben wir uns mit Begeisterung dafür entschieden, an den führenden Messen und Kongressen für Finanzen und Investitionen teilzunehmen und sie zu unterstützen.

Alvexo wird bei den Veranstaltungen von drei langjährigen Fachleuten in der Welt des Handels vertreten sein. Wir stellen vor: Seth Julian, Global Strategist von Alvexo, wird auf der UK Show als Podiumsredner auftreten. Seth ist ein gebürtiger Bostoner, der seit über fünf Jahrzehnten handelt. Er begann seine Karriere an der Wall Street Jahren bei der Bankers Trust Company. Seth hatte Trader- und Broker-Positionen bei mehreren internationalen Finanzhäusern inne.

Darüber hinaus wird Alvexo auf der deutschen Veranstaltung von Roland Ullrich vertreten, einem Handelspsychologen mit 20 Jahren Erfahrung im professionellen Aktienhandel bei Investmentbanken.

Frank Sohlleder ist seit 2009 auf den Finanzmärkten (Devisen-, Index- und Aktienhandel) aktiv und wird Alvexo auch auf der deutschen Veranstaltung vertreten.

Yael Kleinman, Geschäftsführerin der VPR Safe Financial Group, sagte: „Für uns ist es wichtig, ein Hauptpartner der London Investor Show zu sein, da wir leidenschaftlich daran interessiert sind, die Funktionsweise der Handelswelt zu verbessern. Da die Konferenz Händler dazu inspiriert, zuversichtlich und verantwortungsbewusst zu sein, unterstützt Alvexo dieselben Ziele, indem es Menschen hilft, die unbegrenzten Möglichkeiten auf den Finanzmärkten der Welt zu entdecken. Es ist unsere Mission, der Finanzpartner der Wahl für Händler mit lokalem und internationalem Marktfokus zu sein."

Lucy Wray, CEO von UK Investor „Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit Alvexo für die kommende Global Group UK Investor Show am 21. Mai abzuschließen. Die Unterstützung von Alvexo bei unserer ersten Veranstaltung dieser Größe seit der Zeit vor der Pandemie zu haben, ist fantastisch und unterstreicht unsere Position als führende eintägige Investmentmesse in Großbritannien. Mehr als alles andere bietet die Präsenz von Alvexo auf der Messe den mehr als 1.500 Delegierten an diesem Tag ein weiteres brillantes Geschäft, mit dem sie sich beschäftigen können."

CFDs sind komplexe Finanzinstrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76.57% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie CFDs mit diesem Anbieter handeln. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

