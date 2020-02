BOE Technology Group Co., Ltd.

ISE 2020: Kommerzielle Displays von BOE optimieren Anwendungsszenarien

Am 11. Februar 2020 öffnete die Integrated Systems Europe 2020 (ISE 2020), die bedeutendste Messe für Pro-AV und Systemintegration in Europa, im niederländischen Kongresszentrum RAI Amsterdam ihre Türen. Tausende von Ausstellern stellten auf der Messe ihre hochmodernen Produkte und Technologien vor. BOE (000725.SZ / 200725.SZ) präsentierte als einer von ihnen seine Lösungen für intelligenten Einzelhandel, intelligenten Transport und intelligente Konferenzen sowie weitere innovative Lösungen und zeigte den Besuchern eine brandneue Smart-Living-Erfahrung auf.

Die Anwendung von Lösungen für intelligenten Transport im Alltag verkörpert den Reiz der Technologie. Auf der ISE 2020 führte BOE sein intelligentes Fenster mit seiner brandneuen Technologie vor, welche die Übertragung automatisch an die Umgebung anpassen kann. Das Unternehmen wendet in kreativer Weise eine große Bandbreite an Produkten auf Transport-Szenarien an, beispielsweise kommerzielle Displays, die Multimedia-, Fahrgast- und Betriebsinformationen in Echtzeit anzeigen, sowie energiesparende doppelseitige ePaper-Displays, auf denen Anzeigen unmittelbar aktualisiert werden können, sodass die Benutzer die Vorzüge des intelligenten Transports genießen können. Bis zum heutigen Datum haben die innovativen Display-Produkte und Technologien von BOE Anwendung in über 80 % der Hochgeschwindigkeitsbahnen und U-Bahnen in 22 Städten Chinas sowie in U-Bahnen in Russland, Italien und anderen Ländern gefunden.

Auf der ISE 2020 zogen die intelligenten Einzelhandelslösungen von BOE viel Aufmerksamkeit auf sich. Mit kommerziellen Displays, die traditionelle gedruckte Etiketten und Plakate ersetzen - wie Videowände mit einer Blende von nur 0,88 mm (der schmalsten der Welt), eine Reihe verschieden einsetzbarer Bildschirme für Ladenbetreiber und KI-basierte digitale Beschilderung -unterstützen die intelligenten Einzelhandelslösungen von BOE zusammen mit Backend-Software-Programmen Supermärkte und Kaufhäuser optimal. Durch die Nutzung von intelligenten Kameras und ihrer hochmodernen Bilderkennungstechnologie sowie von Big-Data-Technologie tragen diese Lösungen nicht nur dazu bei, durch die intelligente Empfehlung von Waren ein echtes Selfservice-Einkaufserlebnis zu liefern, sondern sie verbessern auch die Verwaltungseffizienz durch das Liefern von Lagerverwaltungs-, Besucherflussanalyse- und Datenverwaltungssystemen.

Auf der Veranstaltung konnten die Besucher auch praktische Erfahrungen mit den intelligenten Konferenzlösungen von BOE sammeln, die den aufkommenden Trend von durch Technologie ermöglichte flexible Arbeit repräsentieren. Die intelligenten ePaper-Bürolösungen des Unternehmens, eine Alternative zu traditionellen Namens- und Türschildern bei Konferenzen, können per Remote-Zugriff auch als Batch aktualisiert und beliebig wiederverwendet werden, wodurch der Papierverbrauch gesenkt und eine effiziente und umweltfreundliche intelligente Büroumgebung geschaffen wird. Außerdem ermöglicht sein modernes Konferenzsystem, das in zahlreichen Szenarien wie in Büros und bei Geschäftstreffen eingesetzt werden kann, die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb und außerhalb eines Unternehmens.

In einem Zeitalter, in dem alles miteinander in Verbindung steht, begründet BOE mit seinen innovativen IoT-Lösungen ein intelligentes Leben, indem es seine weltweit führenden Display- und Sensortechnologien auf eine große Brandbreite an Szenarien anwendet und so unbegrenzte Möglichkeiten für die Zukunft schafft.

