BOE gewinnt den Product Technical Innovation Award 2019 auf der IFA für die Technologie BD Cell

Die IFA, die weltweite Fachmesse für Unterhaltungselektronik, öffnete am 6. September 2019 in Berlin, Deutschland, ihre Tore. Rund 2000 High-Tech-Unternehmen aus aller Welt präsentieren ihre neuesten innovativen Technologien und Produkte für Unterhaltungselektronik. Darunter ist auch die Display-Technologie BD Cell, die den Innovative Display Technology Gold Award gewann, den Product Technical Innovation Award 2019 der IFA.

BD Cell, das bei der CES 2019 und der SID Display Week 2019 bestens bewertet wurde, ist ein brandneuer technologischer Durchbruch, den BOE im Bereich Displays erreicht hat. Unterstützt von BOEs einzigartiger ADSDS-Hartpanel-Technologie zeichnet sich das BD Cell-Display durch einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad bei allen Gehäusen aus. Im Gegensatz zu anderen Displays sind BD Cell-Displays aus zwei Schichten schwarz-weißen und farbigen Zellen, Pixel-Divisionstechnologie und Dimmtechnologie im Mikronbereich aufgebaut, was ein äußerst hohes Kontrastverhältnis bis auf Millionen-Ebene ermöglicht. Darüber hinaus bietet diese Display-Technologie einen klaren Vorteil bei der Graustufen-Leistung. Das BD Cell-Display kann 12 Bits Farbtiefe umsetzen, was zu feineren Details bei den Schattierungen von Grau und Farben führt, vor allem bei Bildern mit geringen Grauabstufungen. Durch diese technologische Innovation kann BD Cell die gleiche visuelle Erfahrung wie OLED bieten, plus größere Vorteile im Hinblick auf Energieverbrauch und Kosten. Neben hochwertigen TV-Produkten wird die BD Cell-Technologie von BOE auch graduell in Notebooks, Monitoren, Tablets und weiteren Produkten eingesetzt werden und wird so der Branche eine neue Dynamik verleihen.

BOE setzt sich konsequent für Innovationen ein und hat zukunftsweisende Technologien und Produkte in Bereichen wie TFT-LCD und flexible OLED eingeführt. Das Unternehmen hat diese auch in verschiedenen Szenarien im IoT-Kontext angewandt und so dazu beigetragen, das Leben zu verbessern.

Informationen zu BOE

BOE Technology Group Co., Ltd., ist ein im April 1993 gegründetes, weltweit führendes Unternehmen in der Halbleiter-Display-Branche sowie ein IoT-Unternehmen, das intelligente Schnittstellenprodukte und professionelle Dienstleistungen für die Informationsinteraktion und den Gesundheitssektor anbietet. Die drei Kerngeschäfte von BOE sind Interface Devices, Smart IoT Systems und Smart Medicine & Engineering Integration.

Die Display- und Sensorprodukte von BOE werden in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt, zum Beispiel bei Mobiltelefonen, Tablets, Notebooks, Monitoren, TV, Fahrzeugdisplays, im Gesundheitswesen, Finanzwesen und für tragbare Geräte. Die Geschäftssparte Smart IoT System Business bietet integrierte IoT-Lösungen für intelligenten Einzelhandel, intelligente Finanzdienste, digitale Kunst und weitere Gebiete. Das Smart Medicine & Engineering Integration Business umfasst eine IoT-Plattform für das mobile Gesundheitswesen und intelligente Gesundheitsdienste.

