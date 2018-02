Einführung von Segway Discovery auf dem spanischen Markt jetzt offiziell

Bedford, New Hampshire (ots/PRNewswire) - Segway Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in intelligenter Mobilität und Robotik, gab heute offiziell bekannt, dass es sein neues Tourprogramm, Segway Discovery, in Spanien einführen wird.

"Das 'Segway Discovery'-Programm wurde entworfen, um Touristen anhand unserer optimierten Prozesse und digitalen Technologien eine unterhaltsame, interaktive Sightseeing-Erfahrung zu bieten", so Tony Ho, Vizepräsident Globale Geschäftsentwicklung, Segway Inc. "Reiseveranstaltern bietet Segway Discovery ein One-Stop-Paket mit Marketing-, Transport- und Multimedia-Leistungen sowie Leistungen im Bereich soziale Netzwerke. Es liefert beiden Seiten das beste Reiseerlebnis."

Die Gründung von Segway Discovery bedeutet ein hohes Engagement für das Ziel der globalen Expansion. Der langfristige Plan ist, Segway Discovery zu einem globalen Tour-Netzwerk auszuweiten. Das Mobilität-als-Service-Netzwerk soll weite geografische Bereiche, verschiedene Transportmodi und qualitativ hochwertige Tour-Inhalte abdecken.

Segway lädt alle Reise- und Vermietungsunternehmen ein, sich dem "Segway Discovery"-Programm anzuschließen und Teil seines neuen Netzwerks zu werden, das verbesserte Reise-Erfahrungen bietet. Als Mietglied dieses Netzwerks werden Reise- und Vermietungsunternehmen nicht nur autorisiert sein, die Marke zu nutzen, sondern auch mit einer Reihe von Geschäfts-Tools ausgestattet werden, wie einer mobilen App und digitalen Geräten, die für die Verbesserung ihres Betriebs individuell angepasst wurden.

Tony fügte hinzu: "Das 'Segway Discovery'-Programm bringt frischen Wind in Touren mit dem Segway® Personal Transporter. Wir freuen uns sehr über die jetzige Markteinführung in Spanien und werden bald mehr 'Segway Discovery'-Touren an Ihrem nächsten Reiseziel anbieten!"

Nähere Informationen erhalten Sie unter discovery.segway.com/about.

Original-Content von: Segway & Ninebot, übermittelt durch news aktuell