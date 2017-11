MintVine wird abgelöst durch Branded Surveys

San Diego (ots/PRNewswire) - Verbesserte Plattform. Optimale Prämien. Gesteigerte Erfahrung.

Branded Research, eine weltweite Panel-Plattform und Anbieter von Markterkenntnissen mit Sitz in San Diego, hat vor kurzem seine weltweite Umfrage-Community MintVine in Branded Surveys umbenannt. Branded präsentiert damit eine neue und verbesserte Community-Website, auf der die neu entwickelte Datenerfassungsplattform zum Einsatz kommt. Die Neuerungen vermitteln Mitgliedern eine durchgängigere Benutzererfahrung und bieten mehr Anreize und Prämien als je zuvor.

Seit 2012 hilft Branded den bekanntesten Marken der Welt beim Durchführen maßgeschneiderter Marktforschungsstudien, indem neue Technologien und soziale Ansätze genutzt werden, um wertvollere und verwertbarere Erkenntnisse zu gewinnen. CEO und Mitbegründer Matt Gaffney erklärt: "Die Community hat gesprochen und wir haben zugehört. Wir haben uns bei der Ausrichtung für die Neugestaltung auf das Feedback der Teilnehmer verlassen, um einen frischen und geradlinigeren Look zu präsentieren, von dem wir wissen, dass er unserer Community gefallen wird."

Mit Branded Surveys erhält die Community zusätzlich zu den folgenden wichtigen Verbesserungen weiterhin Zugriff auf alle aktuellen Funktionen:

- Branded Pay: 65 % der Branded-Community nehmen an Umfragen in erster Linie aufgrund der Prämien teil, und 31 % würden an mehr teilnehmen, wenn sie die Prämien schnell erhalten könnten. Mit Branded Pay erhält die Community zusätzliche Prämienoptionen mit signifikanten Verbesserungen bei der Auszahlung von Geldbeträgen, im Rahmen derer das Guthaben sogar am gleichen Tag auf die Bankkonten der Mitglieder überwiesen wird. - Branded Elite: Jeder vierte Umfrageteilnehmer ist bei der Durchführung von Umfragen loyal gegenüber der Branded Surveys-Plattform. Branded Elite ist ein neues Treueprogramm für Mitglieder, das Medaillen und zusätzliches Guthaben für die regelmäßige Teilnahme und das Weiterempfehlen an Freunde vergibt. - Survey Matching Engine: Diese ist mit verbesserter Funktionalität ausgestattet, um Community-Mitglieder anhand ihrer demografischen und Verhaltensprofile den Marktforschungsmöglichkeiten noch präziser zuordnen zu können.

Besuchen Sie surveys.gobranded.com, um sich über die neuen Funktionen der Website zu informieren und noch heute der Branded Community beizutreten!

Informationen zu Branded Research, Inc.

Branded ist ein führendes Daten- und Technologieunternehmen, das einzigartige Erkenntnisse erhebt, um seinen Kunden zu helfen, informiertere Entscheidungen im Hinblick auf Marketing und Produktentwicklung zu treffen. Durch erprobte und innovative Methoden sowie mithilfe unternehmenseigener Technologien wie Branded Surveys ist Branded Research in der Lage, die Konsumenten aktiv einzubinden und spezifische Zielgruppen zu erreichen, was letztendlich zu präziseren und vollständigen Enddaten führt.

