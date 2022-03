Sonormed GmbH

Ohrgeräusche im Griff: "Meine Tinnitus App - Das digitale Tinnitus Counseling" ins DiGA-Verzeichnis aufgenommen

Karlsruhe / Hamburg (ots)

Wenn es im Ohr pfeift und klingelt, kann das sehr belastend sein. Millionen Tinnitus-Betroffene leiden unter Folgen wie Konzentrationsstörungen, vermindertem Hörvermögen, Schlafstörungen und Stress. Das digitale Therapieangebot "Meine Tinnitus App - Das digitale Tinnitus Counseling" hilft dabei, die Belastung zu reduzieren, einen gelasseneren Umgang mit dem eigenen Tinnitus zu finden und eigenständig wieder mehr Lebensqualität zu gewinnen.

Jetzt wurde "Meine Tinnitus App" (www.meinetinnitusapp.de) durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) als Digitale Gesundheitsanwendung (DiGA) in das DiGA-Verzeichnis aufgenommen und ist damit bundesweit verschreibungsfähig. Die DiGA ist ein Gemeinschaftsprojekt des renommierten Pharmaunternehmens Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG aus Karlsruhe und des Hamburger Digital Health-Pioniers Sonormed.

"Gemeinsam mit unserem Partner und Entwickler Sonormed bringen wir eine DiGA auf den Markt, die sich nicht nur für die chronische, sondern auch für die Akutversorgung von Tinnitus-Patienten eignet. Mit dem Counseling als anerkannte Behandlungsmethode in der Erstversorgung setzen wir auf schnelle, niedrigschwellige Hilfe in der frühen Behandlung, die weit vor psychotherapeutischen Konzepten ansetzt", erklärt Dr. Traugott Ullrich, General Manager Marketing, Medical & Sales Deutschland von Schwabe.

Während Schwabe Marketing und Vertrieb übernimmt, hält Sonormed als Hersteller die Produktrechte, übernimmt Produktentwicklung und Studiendurchführung sowie den DiGA-Beratungsservice für die Arztpraxen. Das Hamburger Unternehmen, das seit mehr als sieben Jahren als Entwickler digitaler Medizinprodukte erfolgreich ist, will sich künftig vermehrt auf Partnerschaften und frühzeitige Versorgungsformen konzentrieren.

Jörg Land, Gründer und Geschäftsführer von Sonormed, betont: "Mit Schwabe ist es uns gelungen, ein eng verzahntes Modell zwischen Hersteller und Pharmaunternehmen zu entwickeln. Mit der Einführung von "Meine Tinnitus App" zeigt Sonormed seine Expertise in der Entwicklung digitaler Medizinprodukte und deren Integration in bestehende Versorgungsmodelle."

Leitlinienkonforme Behandlungsmethode

"Meine Tinnitus App - Das digitale Tinnitus Counseling" ist eine im Rahmen der medizinischen S3-Leitlinie empfohlene Methode zur Behandlung des subjektiven Tinnitus. Akut oder chronisch betroffene Tinnitus-Patienten erhalten umfangreiche Informationen zum Thema Tinnitus, werden beraten und erlernen Maßnahmen und Techniken, die ihr Leben mit dem Tinnitus leichter machen. Die App erstellt für jeden Nutzer einen individuellen Therapieplan mit Blick auf die Begleiterscheinungen, die ihn oder sie persönlich am stärksten belasten - ob Schlafstörungen, Hörprobleme, Konzentrationsschwierigkeiten oder emotionale Belastungen wie Stress.

Einfache Anwendung

Die Therapie ist auf einen Zeitraum von ca. 10 Wochen angelegt, wird von allen gesetzlichen Krankenkassen übernommen und ist kostenfrei für die Versicherten. Pro Woche absolvieren die Nutzer eine Lektion von ca. 60 bis 90 Minuten bei freier Zeiteinteilung. Insgesamt bleiben die Inhalte 12 Monate verfügbar, um bei Bedarf bestimmte Themen rekapitulieren zu können. Eine Folgeverordnung ist dafür nicht notwendig.

Die Nutzung der App ist ganz einfach: Die Patienten reichen ihr vom Arzt verordnetes Rezept bei der gesetzlichen Krankenkasse ein und erhalten dafür einen 16-stelligen Freischaltcode. Nachdem sie "Meine Tinnitus App" im Play- oder App-Store heruntergeladen und den Freischaltcode in der App eingegeben haben, kann die Therapie beginnen.

Mit digitalen Medizinprodukten gegen die Versorgungslücke

Tinnitus ist eine Volkskrankheit. Allein in Deutschland gibt es etwa 10 Millionen Betroffene jährlich - 1,5 Millionen von ihnen belastet der Tinnitus so stark, dass sie in ihrem Alltag eingeschränkt sind. Obwohl das Counseling in den offiziellen S3-Leitlinien zur Behandlung von Tinnitus als Erstintervention empfohlen wird, ist die Mehrheit der Betroffenen dahingehend unterversorgt. Entscheidend ist hierbei, dass das Counseling zeitlich im laufenden Praxisbetrieb kaum umsetzbar ist, es fehlt an Kapazitäten bei Ärzten und Psychotherapeuten, die auf das Tinnitus-Counseling spezialisiert sind.

Als digitale und qualitätsgesicherte Erstversorgung schließt "Meine Tinnitus App - Das digitale Tinnitus Counseling" diese Lücke: Dabei ersetzt die App keinen Arzt, sondern erweitert das Therapiespektrum und ergänzt die psychotherapeutische Betreuung von Tinnitus-Patienten. Die Therapie ist jederzeit und überall verfügbar, kann wiederholt werden und befähigt Patienten, sich aktiv für die eigene Gesundheit einzusetzen.

Über die Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe

Die Unternehmensgruppe Dr. Willmar Schwabe ist ein weltweit führendes Familienunternehmen in der Erforschung, Entwicklung und Herstellung pflanzlicher und homöopathischer Arzneimittel sowie Nahrungsergänzungsmittel. Der Gesamtumsatz der Gruppe beträgt rund 900 Mio. Euro. 1866 in Leipzig gegründet, ist die Unternehmensgruppe seit über 150 Jahren global aktiv und beschäftigt heute rund 4.000 Mitarbeiter in aller Welt, davon rund 1.600 in Deutschland. Sitz der Zentrale ist Karlsruhe.

Zu den großen Firmen der Unternehmensgruppe gehören:

die auf pflanzliche Arzneimittel (Phytopharmaka) spezialisierte Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG mit Marken wie Tebonin®, Crataegutt®, Prostagutt®, Lasea®, Umckaloabo® und Hametum®

die Deutsche Homöopathie-Union (DHU) mit dem größten Sortiment an homöopathischen Einzelmitteln, Spezialitäten und den DHU Schüßler-Salzen

die Firma Nature's Way, die mit einem breiten Portfolio an Nahrungsergänzungsmitteln auf dem amerikanischen Markt präsent ist

Über Sonormed

Die Sonormed GmbH entwickelt digitale Medizinprodukte im Bereich der Audiologie und verfügt über langjährige Erfahrung in der Integration digitaler Versorgungslösungen in bestehende Versorgungsmodelle. Das Unternehmen wurde 2012 in Hamburg gegründet und hat mit der Tinnitus-Therapie-App Tinnitracks 2015 die erste App auf Rezept entwickelt. Sie bildete die Basis für das weitere Produktportfolio. Bei der Entwicklung neuer Versorgungslösungen steht für Sonormed der Nutzer im Mittelpunkt. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über die notwendigen Strukturen und Erfahrungen, um die Anforderungen von Ärzten und Krankenversicherungen abzubilden. Damit zählt Sonormed zu den führenden Digital Health Unternehmen Europas. Mehr Informationen unter www.sonormed.com .

Original-Content von: Sonormed GmbH, übermittelt durch news aktuell