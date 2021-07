TriStyle Mode GmbH

TriStyle Group gründet Digital-Einheit

TriStyle Customerce forciert Wachstum und Digitalisierung von Peter Hahn und Madeleine

Bild-Infos

Download

München (ots)

Die TriStyle Group forciert weiteres Wachstum und die fortschreitende Digitalisierung von Peter Hahn und Madeleine durch Gründung der Digital-Einheit TriStyle Customerce. Die TriStyle Group forciert den markenübergreifenden, digitalen Vertrieb sowie die datenbasierte Vermarktung der TriStyle Unternehmen Peter Hahn und Madeleine zukünftig über die leistungsstarke, neu gegründete TriStyle Customerce GmbH. Mit einem Team von 40 Expertinnen und Experten wird für die beiden TriStyle Unternehmen eine gemeinsame E-Commerce-Plattform aufgebaut und die personalisierte Zielgruppenansprache über verschiedene Kanäle hinweg weiterentwickelt. In der neuen Gesellschaft werden die Kompetenzen für Web-Entwicklung, das Produkt-Management der Online-Shops, Web-Analytics sowie die Operations der Online-Marketing-Kanäle gebündelt. Für den langfristigen Erfolg sowie die weitere Internationalisierung der TriStyle Group sind eine leistungsstarke E-Commerce Plattform und dialogorientierte Online-Marketing Maßnahmen Wachstumstreiber und deshalb die wesentlichen strategischen Eckpfeiler. "Unsere Zielgruppen nutzen digitale Angebote ausgiebig und versiert. Wir befinden uns mit unseren Marken in einem sehr dynamischen und wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem die Bedeutung digitaler Kanäle immer weiter zunimmt. Daher ist die Bündelung unseres Know-hows und die Gründung einer Digital-Einheit ein wichtiger Schritt, nicht zuletzt im Hinblick auf unseren erfolgreichen Auftritt in bereits 13 Ländern", sagt Daniel Gutting, CEO der TriStyle Group. Die Customerce ist eine Tochtergesellschaft der TriStyle Mode GmbH und damit Schwestergesellschaft von Peter Hahn und Madeleine. Die Geschäftsführung übernehmen Tobias Becker von der TriStyle Group und Marcus Wagner von Peter Hahn. Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart. "Mit der Customerce schaffen wir eine effiziente und starke Einheit, welche die Basis für die Vermarktung und den Vertrieb aller Unternehmen der Gruppe bildet und eine leistungsfähige technologische Plattform für Peter Hahn und Madeleine bereitstellen wird", so Tobias Becker. "Durch ganzheitliche Marketing-Lösungen erhalten unsere Kundinnen und Kunden passgenaue Angebote auf dem richtigen Kanal zur richtigen Zeit. Unsere DNA als Customerce ist mutig, daten- und technologiegetrieben und innovativ", ergänzt Marcus Wagner. Über das Unternehmen Die Tristyle Group mit Sitz in München vereint die unabhängig voneinander geführten Versandhandels- und E-Commerce-Unternehmen PETER HAHN und MADELEINE unter einem Dach. Als ein Unternehmen des Eigenkapitalinvestors Equistone Partners Europe ist sie auf den wachsenden Markt für hochwertige Damenmode in der Zielgruppe 45plus spezialisiert. Sie ist in 13 Ländern mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig und hat im Geschäftsjahr 2019/2020 mit den beiden Unternehmen PETER HAHN und MADELEINE einen Umsatz von rund 544 Millionen Euro erzielt.

Original-Content von: TriStyle Mode GmbH, übermittelt durch news aktuell