OTSL Inc.

OTSL stärkt Ökosystem für COSMOsim (R), sein Framework für 3D-Echtzeit-Sensorsimulatoren für autonomes Fahren

Nagoya, Japan (ots/PRNewswire)

- Aufbau von Partnerschaften mit drei Unternehmen, die moderne Technologien für autonomes Fahren anbieten -

OTSL Inc., ein Entwickler und Vertreiber von drahtlosen Kurzstreckensystemen und eingebetteten Systemen, gab am 12. Juli bekannt, dass es Partnerschaften mit drei Unternehmen geschlossen hat, die moderne Technologien im Zusammenhang mit elektronischen Systemen und autonomem Fahren anbieten: die deutsche COSEDA Technologies GmbH, das in den USA ansässige VectorZero und das finnische AILiveSim. Diese Partnerschaften werden es OTSL ermöglichen, das Ökosystem seines Frameworks für 3D-Echtzeit-Sensorsimulatoren, COSMOsim (R), zu stärken, das auf das autonome Fahren ausgerichtet ist. COSMOsim (R) ist die einzige Plattform weltweit, auf der gleichzeitig fünf Simulator-Typen - für Millimeterwellenradar, LIDAR, Kameras, Infrarot-Licht und Ultraschallwellensensoren - in Echtzeit auf einem einzigen Bildschirm laufen können.

Da sich autonomes Fahren auf der ganzen Welt immer weiter in Richtung Praxistauglichkeit bewegt, gibt es eine gesteigerte Nachfrage nach leistungsstarken Simulationstechnologien, die vielfältige Fahrbedingungen virtuell nachahmen, um die Funktionsfähigkeit sicher und genau nachweisen zu können. "Um ein vollständiges autonomes Fahren zu erreichen, muss man über die im Auto verbauten Sensoren und Fahrzeugsysteme, wie elektronische Steuerungen (Electronic Control Units, ECUs) und fahrzeugeigene Netzwerke, hinausgehen und eine Umgebung schaffen, in der unzählige Faktoren, die in automobilzentrierten Gesellschaften eine Rolle spielen - Straßen, die umgebenden Umwelt, Mensch-Maschine-Systeme und mehr, mit einem hohen Grad an Genauigkeit simuliert werden können", sagte Shoji Hatano, CEO von OTSL. "Durch die Zusammenarbeit mit weltweit tätigen Unternehmen, die die modernsten Technologien zum Aufbau des Ökosystems zur Verfügung stellen, verfolgt OTSL das Ziel, so schnell wie möglich eine moderne Umgebung für Simulationen für das autonome Fahren zu erschaffen."

(Bild1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104582/201907058407/_prw_PI1fl_Qt04MRfB.gif)

(Bild2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104582/201907058407/_prw_PI2fl_r4wR64Bj.png)

Entwicklung von SILS-Umgebung für Simulationen für das autonome Fahren

Die Zusammenarbeit mit der deutschen COSEDA Technologies GmbH ermöglicht die Entwicklung autonomer Fahrsystemen, die COSIDE (R), das Design-Tool für elektronische Systeme von COSEDA, mit COSMOsim (R) verbinden. Eine Simulationsumgebung für autonome Fahrsysteme kann auf COSIDE (R) aufbauen, das den IEEE Std 1666.1-2016 Standard für SystemC AMS verwendet, der am Weltmarkt führenden Sprache für Design-Tools für Software in the Loop Simulation (SILS-)Umgebungen, in denen sämtliche Simulationen auf Software basieren, die das Spektrum vom Halbleiter bis zum Fahrzeugsystem abdeckt. Dabei muss die Hardware im Auto, wie Sensoren und ECUs, nicht entsprechend vorbereitet werden. Alles kann über die Software simuliert werden, was Entwicklungszeiten und -kosten deutlich verringert. Die systemseitige Simulationstechnologie von COSEDA Technologies ermöglicht darüber hinaus schon bald die Überprüfung von Sensoren und ECUs zu Beginn der Entwicklungsphase, der Faktoren für die Funktionssicherheit und der Einhaltung von Standards, was die Effizienz bei der Entwicklung erheblich verbessert.

Im Einklang mit internationalem ASAM-Standard OpenDRIVE

COSMOsim (R) erfüllt jetzt auch die Anforderungen von ASAM OpenDRIVE, einem Datenmodell für die Beschreibung der Form von Straßennetzen, die für Fahrsimulationen benötigt wird. ASAM OpenDRIVE wird von der internationalen Organisation für die Standardisierung von Automatisierungs- und Messsystemen ASAM e.V (Association for Standardization of Automation and Measuring Systems) verwaltet. Durch die Partnerschaft mit dem in den USA ansässigen Unternehmen VectorZero kann COSMOsim (R) unter Verwendung von RoadRunner, dem Tool von VectorZero für Straßenmodellierung und Verkehrssimulation, nun ASAM OpenDRIVE-Dateien lesen und schreiben. Dadurch kann COSMOsim (R) Straßenbedingungen - Kreuzungen, Brücken und sogar Straßenschilder - realistischer nachahmen. Im Einklang mit den internationalen Standards für Straßennetze zu stehen, bedeutet, dass OTSL Unternehmen auf dem globalen Markt für autonomes Fahren eine hoch präzise Simulationsumgebung anbieten kann.

Ausdehnung des Geschäfts mit Simulatoren für autonomes Fahren auf den Schiffsverkehr

Schließlich ermöglicht die Zusammenarbeit mit dem finnischen Unternehmen AILiveSim eine Verbindung von COSMOsim (R) mit der nächsten Generation der Simulationsplattform von AILiveSim für autonomes Fahren, bei der Deep-Learning-Technologie zum Einsatz kommt. Neben den Simulationen für autonomes Fahren, die sich auf Autos, Strukturen und dergleichen stützen, hat sich AILiveSim sogar auf das Gebiet der Seefahrt gewagt. Mit dieser Partnerschaft, können sehr unterschiedliche Techniken von COSMOsim (R) für die Sensorsimulation auch auf den Schifffahrtsverkehr übertragen werden, was OTSL in die Lage versetzt, das Geschäftsfeld seiner Simulator-Produkte für autonomes Fahren zu erweitern. AILiveSim und COSMOsim (R) nutzen die gleiche Spiel-Engine, Unreal Engine 4, und sind daher in hohem Maße kompatibel. Dadurch wird es einfach, die Hauptfunktionen von AILiveSim - KI und Deep Learning - effektiv innerhalb von COSMOsim (R) zu nutzen und ein noch nie da gewesenes Leistungsniveau bei Simulationen für autonomes Fahren zu erreichen.

OTSL wird auf dem Automated Vehicles Symposium 2019, das im Orlando World Center Marriott in Orlando, Florida (USA), vom 15. bis 18. Juli 2019 (EST) stattfindet, mit einem Stand vertreten sein (Nr. 419) und dort COSMOsim (R) vorführen. OTSL wird zudem am 16. Juli von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr eine Präsentation unter dem Titeln "Next Generation Automotive Sensor Simulation Framework COSMOsim (R)" veranstalten. Einzelheiten finden Sie auf den folgenden Websites.

OTSL-Stand

https://s36.a2zinc.net/clients/auvsi/avs2019/Public/eBooth.aspx?IndexInList=1&FromPage=Exhibitors.aspx&ParentBoothID=&ListByBooth=true&BoothID=122944

OTSL-Präsentation

https://s36.a2zinc.net/clients/auvsi/avs2019/Public/SessionDetails.aspx?FromPage=Speakers.aspx&SessionID=3384&nav=true&Role=U%27

Informationen zu OTSL

OTSL, gegründet 2003, ist ein Technologieunternehmen, das durch die Planung und Entwicklung von eingebetteten Systemen, Echtzeitsystemen und Systemen für drahtlose Kurzstreckenkommunikation hohe Technologiekompetenzen bietet. Entsprechend seiner Firmenphilosophie möchte das Unternehmen "durch logisches Denken und das Anbieten höchst zuverlässiger Systeme zur Entwicklung des Menschen beitragen, um Kunden dabei zu unterstützen, lebensbereichernde Produkte herzustellen". Zu den Geschäftsaktivitäten des Unternehmens gehören Systementwicklung, Softwareentwicklung, Beratung zur Qualitätssicherung sowie die Bereitstellung von Bildungsmöglichkeiten. Sein Ziel ist es, ein breites Spektrum an Unterstützungsdiensten anzubieten, um modernen Unternehmen dabei zu helfen, von den technologischen Vorteilen der Informationstechnologie zu profitieren und ihre Produkte und Dienstleistungen mithilfe ihrer technologischen Vorzüge nach vorne zu bringen.

Pressekontakt:

Toshiaki Torigoe

OTSL Inc.

Tel.: +81-52-961-1010

E-Mail: marcom@otsl.jp

Original-Content von: OTSL Inc., übermittelt durch news aktuell