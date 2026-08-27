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Fairer Zins für Fußball-Fans: Raisin und der 1. FC Union Berlin starten „EisernZins”-Tagesgeld zum Saisonbeginn

Berlin (ots)

Durchschnittlich zahlen deutsche Banken nur 0,51 Prozent Zinsen* pro Jahr

Mit dem „EisernZins” profitieren Sparerinnen und Sparer vom Erfolg des 1. FC Union Berlin

Der Basiszins von 1,85 Prozent erhöht sich um 0,01 Prozentpunkte je 2 Punkte der 1. FC Union Profiteams (Männer und Frauen)

Pünktlich zum Start der neuen Saison präsentiert Raisin, Deutschlands größte Zinsplattform und Hauptsponsor des 1. FC Union Berlin, das Tagesgeldangebot „EisernZins“. Das neue Produkt verbindet den klassischen Vermögensaufbau direkt mit dem sportlichen Erfolg des Hauptstadtclubs.

Katharina Lüth, Finanzexpertin und Vorständin bei Raisin, erläutert:

„0,51 Prozent – das ist laut EZB aktuell der durchschnittliche Zins deutscher Banken für Girokonten und Tagesgelder. Beim ‚EisernZins‘ bieten wir nicht nur einen deutlich höheren Basiszinssatz, sondern verwandeln auch die Treffer der Union Berlin-Profis direkt in Zinserhöhungen.“

Das Prinzip: Gemeinsam punkten, gemeinsam profitieren

Anlegerinnen und Anleger starten mit einem Basiszins von 1,85 Prozent p. a., der sich mit den Punktgewinnen der Profiteams von Union Berlin dauerhaft erhöhen kann. Für je zwei erzielte Punkte der ersten Herren- und der ersten Frauenmannschaft steigt der Zins im Folgemonat um 0,01 Prozentpunkte.** Ein Beispiel: Erzielen die Männer im September 13 Punkte und die Frauen 9, erhöht sich der Zinssatz dank dieser insgesamt 22 Punkte ab Anfang Oktober automatisch um 0,11 Prozentpunkte. Als Sparerin oder Sparer kann man dabei nur gewinnen. Zinssenkungen durch mögliche sportliche Misserfolge sind ausgeschlossen.

Neben den Zinsanpassungen profitieren Inhaberinnen und Inhaber eines „EisernZins“-Kontos von regelmäßigen Verlosungen. Zu gewinnen gibt es unter anderem Heimspieltickets sowie weitere exklusive Union-Preise wie matchworn Trikots.

Das Tagesgeldkonto kann bis zum 31. Dezember 2026 unter https://www.raisin.com/de-de/eisernzins/ eröffnet werden. Die Anlage unterliegt der deutschen gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro je Kunde und Bank und setzt ein kostenloses Nutzerkonto bei Raisin voraus.

* Die Daten basieren auf Angaben der Europäischen Zentralbank zur durchschnittlichen Verzinsung von Sichteinlagen. Diese umfassen Girokonten und Tagesgeldkonten. Eine getrennte statistische Erfassung findet nicht statt.

** Die Zinsanpassung erfolgt jeweils zum 2. Bankarbeitstag des Monats. Die Verzinsung des „EisernZins“ ist dynamisch, aber gedeckelt. Die Obergrenze passt sich bei Zinsänderungen der Europäischen Zentralbank (EZB) automatisch an und liegt 0,20 Prozentpunkte unter dem aktuellen Einlagefazilitätssatz (aktuell: 2,25 %). Damit liegt der Maximalzins derzeit bei 2,05 % p.a.

Über Raisin

Raisin ist die weltweit führende Plattform für Spar- und Anlageprodukte. Das 2012 gegründete Fintech verbindet Verbraucherinnen und Verbraucher mit Banken in der EU, dem Vereinigten Königreich und den USA. Dadurch erhalten sie bessere Zinsen und Banken eine diversifizierte und günstige Refinanzierung. Unsere Vision ist es, einfaches Sparen und Investieren ohne Hürden anzubieten und so den globalen 160-Billionen-Euro-Markt zu erschließen. Raisin beschäftigt derzeit weltweit mehr als 800 Mitarbeitende aus über 75 Ländern. Heute verwaltet die Plattform über 80 Milliarden Euro von einer Million Anlegerinnen und Anlegern. Mit ihrer Geldanlage haben diese bereits über sieben Milliarden Euro an Erträgen generiert.

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