German Property Group für Wohnraum in Innenstädten

Langenhagen-Hannover (ots)

Von einer modern sanierten Altbauwohnung oder einem weitläufigen Neubau-Apartment in zentraler Lage träumen viele Wohnungssuchende. In Wachstumsregionen wie Leipzig und Dresden nimmt die Anzahl an ungenutzten Altbauten jedoch stark ab, in Berlin liegt die Leerstandquote sogar unter einem Prozent. Neubauprojekte können aus Platzgründen ebenfalls nur selten realisiert werden. Dieser Problematik nimmt sich die German Property Group GmbH (GPG), vormals Dolphin Trust, aus Langenhagen bei Hannover an. Bis vor einigen Jahren konzentrierte sich das Unternehmen in erster Linie auf die Sanierung von denkmalgeschützten Immobilien. Mit der Zeit erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um Projekte, in denen Altbausanierung und Neubau miteinander vereint werden - Quartierentwicklung genannt. "Unser Ziel ist es, das Beste aus Neu und Alt harmonisch zusammenzuführen und dadurch mehr Wohnfläche zu erzeugen, als es eine reine Altbausanierung tun würde", heißt es seitens der GPG.

Mit Quartierentwicklung gegen die Wohnungsknappheit

In Berlin hat das Unternehmen bereits den Bau von Quartieren angeleitet. In Lichtenberg baute GPG ein altes Postgebäude aus dem Jahre 1925 zu einem Wohnhaus um und nutzt die Grundstücksfläche durch eine Neubauerweiterung komplett aus. "Die Herausforderung liegt natürlich darin, einen Entwurf vorzulegen, der Alt- und Neubau auf ästhetische Weise miteinander verbindet. Unseren Architekten gelingt das aber sehr gut." Das Unternehmen ermöglicht somit die nachhaltige Nutzung denkmalgeschützter Immobilien.

Nachhaltigkeit war dem Unternehmen von Anfang an ein großes Anliegen. Eine umfassende Sanierung ist Voraussetzung, um in verlassenen Baudenkmalen Wohnraum zu generieren. Dafür werden die leerstehenden Altbauten nach modernsten energetischen und bautechnischen Standards umgebaut und die architektonischen Merkmale des Gebäudes in Szene gesetzt. Besonders ist das ausgewogene Wohnraumangebot der GPG. Die meisten Immobilien bieten mehrere unterschiedlich geschnittene Wohnungstypen an. Mit dem Angebot an Einzimmerapartments bis zu großzügigen 7-Zimmerwohnungen werden die Wohnquartiere allen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht. Alleinstehende finden hier genau wie Familien exzellenten Wohnraum in sehr guter Lage.

Pressekontakt:

info@german-property-group.com

German Property Group GmbH

In den Kolkwiesen 68

D-30851 Langenhagen - Hannover



www.german-property-group.com

Original-Content von: German Property Group, übermittelt durch news aktuell