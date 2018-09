WorkFusion lanciert Partner-Portal zur Unterstützung von KI-gesteuerten Automatisierungs-Engagements

New York (ots/PRNewswire) - WorkFusion, führender Anbieter von KI-gesteuerten Automatisierungsplattformen, hat heute ein Online-Portal lanciert, um sein wachsendes Ökosystem aus Consulting-, Service- und Integrationspartnern bei der Eingliederung und Aktivierung zu unterstützen. Das Portal ermöglicht den Partnern von WorkFusion, darunter Capgemini, Deloitte, EY und Cognizant, Kundenmöglichkeiten zu registrieren, die besten Schulungs- und Zertifizierungspfade in der Automation Academy zu identifizieren und ihre geschulten regionalen Ressourcen den neuen Kundenmöglichkeiten anzupassen. Das Portal bietet WorkFusion-Ressourcen einen zentralen Einstiegspunkt in die intelligente Automatisierungsbranche für Partner weltweit.

"Unser Ziel besteht darin, unseren Partnern durch die schnelle Zusammenstellung und Verfolgung von Expertenteams für führende Intelligent Automation-Software zu einer Umsatzsteigerung zu verhelfen", so Scott Lee, Global Head of Channels bei WorkFusion. "Wir haben Monate damit verbracht, uns die Bedürfnisse unserer Partner anzuhören und ihr Feedback in das Portal zu integrieren. Das Ergebnis ist der derzeit intuitivste und wirksamste digitale Weg zur Umsetzung von Partnerschaften in der intelligenten Automatisierungsbranche."

WorkFusion hat mit der Einführung der in dieser Branche einmaligen Automation Academy-Schulungsplattform Pionierarbeit für den Bereich der intelligenten Automatisierung geleistet. Die Website, die neben kostenlosen Kursen und Zertifizierungen Fortgeschrittenenkurse für Kunden und Partner anbietet, hat bis jetzt mehr als 20.000 Experten geschult und zertifiziert. WorkFusion ist zudem der erste und einzige Anbieter der kostenlosen und für Unternehmen geeigneten RPA-Software RPA Express, die bereits von mehr als 40.000 Personen heruntergeladen wurde. Partner nutzen die Kombination aus Automation Academy-Kursen und RPA Express, um Ihre Automatisierungsabläufe zu beschleunigen, und das neue Partner-Portal unterstützt sie dabei, ihr Fachwissen und ihre Kundenreichweite zu vertiefen. Das Portal verschafft WorkFusion-Partnern zudem Zugriff auf Schulungen zur nächsten Generation von KI-gesteuerter Automatisierung, wodurch neue Kundenkontakte für Dienstleistungsfirmen auf der ganzen Welt entstehen.

Um mehr zu erfahren und sich für eine Partnerschaft zu bewerben, besuchen Sie bitte partners.workfusion.com.

Informationen zu WorkFusion

WorkFusions KI-gesteuerte Automatisierungssoftware erstellt und verwaltet Software-Roboter für die Wissensarbeit. Die für Data-First-Unternehmen entwickelten Produkte automatisieren Geschäftsprozesse durch die Kombination von KI, RPA und Mitarbeiter auf einer intuitiven Plattform. Top-Unternehmen im globalen Bankwesen und in globalen Versicherungs-, Gesundheits- und anderen datenintensiven Branchen entscheiden sich für WorkFusion, um ihre Geschäftskosten zu senken und mithilfe von KI die Komplexität von Skalierungsoperationen zu meistern. WorkFusion hat seinen Firmensitz in New York City mit Geschäftsstellen in acht Ländern in Europa und Asien. Weitere Hinweise finden Sie auf www.workfusion.com.

Pressekontakt:

Adam Devine

646-652-7336

Original-Content von: WorkFusion, übermittelt durch news aktuell