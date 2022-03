CZUR TECH CO., LTD

CZUR startet neue Indiegogo-Kampagne für den ET24 Pro-Dokumentenscanner

Shenzhen, China, 28. März 2022 (ots/PRNewswire)

CZUR TECH CO., LTD (CZUR) ist ein Dienstleister, der als Erfinder des intelligenten Buchscanners bekannt ist. Am 29. März startet das Unternehmen seine neueste Crowdfunding-Kampagne für CZUR ET24Pro, den unvergleichlichen professionellen Buchscanner, der einige wesentliche Verbesserungen aufweist.

Mit der Umstellung vieler Unternehmen auf Telearbeit und Homeoffice entstand eine große Nachfrage nach intelligenten Scannern. CZUR füllte die Lücke mit dem Angebot der wohl intelligentesten Geräte in dieser Nische.

Ein intelligenter Scanner ist ein unschätzbares Werkzeug für Forscher und Studierende. Der CZUR ET24Pro-Scanner liefert dank eines 24-Megapixel-HD-CMOS-Sensors gestochen scharfe, klare Scans mit einer höheren Auflösung (320 DPI).

Der Dokumentenscanner verfügt über einen proprietären Kurvenglättungsalgorithmus und KI-Technologie für die perfekt gescannte Kopie. Der Benutzer muss die Buchseiten beim Buchbinden nicht mehr manuell glätten. Der Scanner verwendet Pixel-Transformationstechnologie, um die Seite virtuell zu glätten. Der Scan-Vorgang dauert nur 1,5 Sekunden. Die Technologie ist mit Mac OS 10/11 und neuer kompatibel. Sie kann auf Windows XP/7/8/10/11 installiert werden. Darüber hinaus werden jetzt auch Linux-Systeme unterstützt. Außerdem verfügt der Scanner über Seitenlichter, die die Reflexion aufweichen und gleichzeitig glänzende Oberflächen scannen.

Die Texterkennung unterstützt über 186 Sprachen und ist damit ein wirklich globales Gerät. Sie können die gescannten Seiten einfach in bearbeitbare Dateien umwandeln. Unterstützt werden Word-, Excel- und PDF-Dateien. Zusätzlich unterstützt das Gerät Videoaufnahmen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, ganz einfach intelligente Präsentationen mit gescannten Kopien zu erstellen. Außerdem kann das Gerät mit Zoom und anderen Live-Stream-Tools verbunden werden und die gescannten Ergebnisse direkt anzeigen.

Die Bedienung ist dank der praktischen Bodenpedaltechnologie extrem einfach. Ein Knopf zur manuellen Bedienung steht ebenfalls zur Verfügung. Diese Funktion macht es zu einem äußerst bequemen Gerät für Profis, die ständig Dokumentdateien verarbeiten. CZUR ist davon überzeugt, dass technologische Innovationen einen großen positiven Einfluss auf unsere Arbeitsweise haben können. Der ET24 Pro basiert auf genau dieser Vision.

Um den CZUR ET24Pro vorzubestellen, besuchen Sie: https://www.czur.com/product/et24pro

Informationen zu CZUR

CZUR wurde 2013 gegründet und entwickelt intelligente Hardware-Lösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Die intelligenten Bürogeräte des Unternehmens basieren auf den neuesten Technologien und berücksichtigen die menschliche Komponente, um die Arbeitseffizienz in Arbeitsumgebungen grundlegend zu verbessern. Die Produktreihen umfassen Hardware, PC-Services, Cloud-Services, Webservices, App-Entwicklung und Algorithmen.

