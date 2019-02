CZUR TECH CO., LTD

CZUR präsentiert auf der DISTREE EMEA 2019 neueste intelligente Scanner und Notebook

Monaco (ots/PRNewswire)

CZUR, ein führender Anbieter von intelligenten Hardwarelösungen, präsentierte seine Produkte und Lösungen auf der 17. DISTREE EMEA in Monaco (DISTREE EMEA 2019). Die Handelsmesse für Europa, den Nahen Osten und Afrika findet jährlich statt. Über 260 führende Distributoren und Einzelhändler in leitenden Positionen kamen mit Distributoren, Einzelhändlern und Einzelhändlern des E-Commerce aus über 50 Ländern zu dieser viertägigen Veranstaltung zusammen.

CZUR präsentierte seinen Buchscanner der ET Serie, seinen professionellen Buchscanner der M Serie, den neuesten tragbaren persönlichen Scanner "Aura" und das CZUR Notebook. Der Aura, ein kompakter, tragbarer persönlicher Scanner, der für eine optimierte Scanleistung über innovative KI-Technologie verfügt, war das Highlight der Veranstaltung.

Neben seinen Präsentationen nahm CZUR während der Veranstaltung an 58 Einzeltreffen teil und wurde eingeladen, im Rahmen der "60 Seconds to Convince"-Sitzung (60 Sekunden zum Überzeugen) eine einminütige Verkaufspräsentation zur Vorstellung seiner neuesten Produkte auf der Hauptbühne zu halten, wo CZUR die Aufmerksamkeit verschiedener europäischer und nordamerikanischer Distributoren und Einzelhändler auf sich zog.

Der intelligente Scanner "Aura" ist der erste kompakte, tragbare persönliche Scanner, der von CZUR selbst entwickelt wurde. Sein minimalistisches Designkonzept "Pure & Invisible" (Rein und unsichtbar) sorgt dafür, dass er kompakt und leicht zu tragen ist. Er ist ideal für den persönlichen und familiären Gebrauch. Er hat verschiedene Design-Awards gewonnen, darunter den IF Product Design Award (2019), den Red Dot Design Award (2018) und den Golden Pin Design Award (2018). Weiteres:

- Er enthält CZURs proprietäre "Book Curve Flattening"-Technologie, die drei präzise Laserlinien für eine unglaubliche Scangenauigkeit und Bildklarkeit nutzt und dafür sorgt, dass die Bindung von Büchern vor dem Scannen nicht mehr entfernt werden muss. Dies ermöglicht dem Aura das Scannen und exakte Replizieren der einzelnen flachen Seiten gekrümmter Bücher. Er kann flache einzelne Seiten sowie gebundene Bücher und Dokumente auf einfache Weise scannen. - Die integrierte OCR-Software kann gescannte JPG-Bilder in Word-, Excel- oder PDF-Formate konvertieren und unterstützt über 180 Sprachen. - Seine 14-Megapixel-Kamera, sein 1/2.3-Zoll-CMOS-Sensor und 32-Bit MIPS gewährleisten unübertroffene Bildqualität. - Seine Hardwarekonfiguration mit hohem Standard erzeugt eine hohe Scangeschwindigkeit von bis zu 2 Sekunden/Seite und macht das Scannen schnell und effizient.

Mit dem Ziel, die stagnierende Bürogeräte-Branche mit den neuesten Fortschritten wiederzubeleben und Nutzern neue Optionen zu bieten, erweitert CZUR seine Produktlinie über den Scanner-Sektor hinaus. CZUR wird diesen April auf Kickstarter ein neues Crowdfunding-Projekt für sein brandneues CZUR Notebook starten.

Informationen zu CZUR

CZUR wurde im Jahr 2013 gegründet und entwickelt intelligente Hardwarelösungen für Unternehmen und Einzelpersonen. Die intelligenten Bürogeräte des Unternehmens, welche die neuesten Technologien und eine menschliche Note beinhalten, verbessern die Arbeitsproduktivität in Büroumgebungen grundlegend. Seine Produktlinien umfassen Hardware, PC-Services, Cloud-Services, Web-Services, App-Entwicklung und Algorithmen. Das Unternehmen hält mehrere Patente seines Hardware-Forschungs- und Entwicklungszentrums in Shenzhen, seiner Fabrik in Dongguan, seinem Softwareentwicklungszentrum in Dalian und seinem Algorithmus-Forschungslabor in Chengdu inne. CZUR glaubt, dass ständige Innovation und Kreativität Büros leistungsfähige Lösungen liefern, die menschliche Wärme bieten. Weitere Informationen über CZUR finden Sie unter: https://www.czur.com/

