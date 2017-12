CZUR, führend in der Smart Office-Revolution, präsentiert Smart Book-Scanner ET16 Plus

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CZUR TECH CO., LTD., ein rasch wachsender Hersteller von Buchscannern, bietet Kunden Smart Office-Anwendungen auf Basis neuester Technologie mit menschlicher Note und kündigte diese Woche die Markteinführung des ET16 Plus an, ein nochmalig aufgerüsteter Smart Book-Scanner mit innovativen Seitenleuchten. Mit erstklassiger Beleuchtung und höherer Verarbeitungsgeschwindigkeit verbessert der ET16 Plus die Leistung und Effizienz von Buchscannern zu Hause und in der Industrie.

Innovative Seitenleuchten und Fingerlinge verbessern die Verwendung von Buchscannern erheblich

Durch die Integration der innovativen Seitenleuchten kann der ET16 Plus gleichmäßig das gesamte Dokumente für einen präzisen und symmetrischen Scan aufzeigen, während greller Schein aus Hochglanzseiten wie Zertifikaten, Magazinen und laminierten Dokumenten beseitigt wird. Aus diesem Grund kann der ET16 Plus eine breitere Palette an Dokumenten scannen und bietet so eine verbesserte Scan-Leistung in großem Stil. Die speziellen Fingerlinge wurden optimiert, um Fingerabdrücke noch effektiver zu vermeiden. Durch eine konstante Optimierung und Aufrüstung macht CZUR Buchscanner zudem effizienter und intelligenter. Was den ET16 Plus angeht, so profitieren Benutzer von einer höheren Verarbeitungsgeschwindigkeit.

CZUR macht Buchscanner weiter populär und führt sie in Tausende von Büros und Haushalte ein.

Im Gegensatz zu den typischen schwerfälligen und langsamen Scan-Systemen, schafft CZUR Smart Book-Scanner in praktischer Größe und mit hoher Verarbeitungsgeschwindigkeit (1,5 Sec./Doppelseite). Mit dem branchenweit ersten Feature zum Glätten von gewölbten Dokumenten, den innovativen Seitenleuchten für effizientes Scannen von Hochglanzdokumenten sowie der kostenfreien Software für Buchscanner, die Neigungskorrektur, Trimming, Vermeidung von Fingerabdrücken und Stapelverarbeitung unterstützt, lassen sich wirksam unterschiedliche Anforderungen zu Hause und am Arbeitsplatz erfüllen.

CZUR bringt außerdem mehr Buchscanner in Büros und Haushalte, da die Geräte des Unternehmens ein kompaktes Design, bequeme Anwendung und einen erschwinglichen Preis bieten. Einfach aufstellen und Bücher digitalisieren - jederzeit. Für die Archivierung seltener Dokumente und die Errichtung einer digitalen Bibliothek/Archivierungszentrale.

ET16 Plus von CZUR ist auf Amazon.de und Amazon.fr (seit dem 2. Dezember) erhältlich. Über Amazon.com ist der ET16 Plus voraussichtlich ab Ende Dezember verfügbar.

https://www.amazon.fr/dp/B01H2YCN24

Über CZUR

CZUR, 2013 gegründet, ist ein globales Hightech-Unternehmen, das auf Lösungen für die Digitalisierung und Archivierung spezialisiert ist. CZUR bietet Smart Office-Geräte zur signifikanten Verbesserung der Arbeitseffizienz im Büro und zu Hause.

Weitere Informationen auf der http://www.czur.com und der Facebook-Seite.

