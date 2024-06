Esaote S.p.A.

ESAOTE präsentiert auf dem SIRM-Kongress 2024 in Mailand das brandneue MyLab™E80, ein Ultraschallgerät der E-Serie, das für Fachleute entwickelt wurde, die es mit komplexeren klinischen Fällen zu tun haben

Die Enthüllung fand am Stand von Esaote (I- 03) statt, wo Branchenprofis während des gesamten Kongresses mehr über die Funktionen und die Leistung des neuen Systems erfahren konnten.

Esaote - ein führendes italienisches Unternehmen im Bereich der medizinischen Bildgebung - hat der Welt der Radiologie sein neues MyLab™E80-Ultraschallgerät vorgestellt. Die Enthüllung fand auf dem 51. SIRM-Kongress 2024 (Allianz MiCo Convention Center, Mailand - Stand I-03) statt, auf dem sich die drei wissenschaftlichen Gesellschaften im Bereich der Radiologie (SIRM, AIMN, AIRO) erstmals zu ihrem ersten gemeinsamen Kongress mit dem Titel „The Next Generation" zusammengefunden haben.

Ein weiterer Schritt nach vorn in Sachen Innovation ist MyLab™E80, das erste Ultraschallsystem der brandneuen E-Serie von Esaote. Das „E" steht für Expertise und bezieht sich auf eine Reihe von Geräten, die für Fachleute entwickelt wurden, die sich mit komplexeren klinischen Fällen befassen, bei denen diagnostische Sicherheit und klinische Effizienz eine entscheidende Rolle spielen.

Dieser Ultraschallscanner garantiert ein intuitives Workflow-Management mit fortschrittlichen, KI-gestützten Automatisierungsfunktionen zur Beschleunigung sich wiederholender Vorgänge und zur Vereinfachung komplexer Funktionen. Ärzte können daher gründlichere Untersuchungen auf der Grundlage von Bildern mit sehr hoher Detailgenauigkeit durchführen. Das System verfügt außerdem über eine Fusionsbildgebungstechnologie zur Beurteilung von Lebererkrankungen und Brustläsionen.

Das MyLab™E80 integriert die Augmented Insight™-Funktionen des MyLab™X90 und bietet dem Benutzer die Möglichkeit, zwischen einem konventionellen oder einem Touchscreen-Bedienfeld zu wählen, ganz im Sinne der innovativen Auswahlmöglichkeit, die in der A-Serie eingeführt wurde.

„Das agile und schnelle MyLab™E80 und seine vielseitigen und mobilen fortschrittlichen Funktionen verkörpern unsere neue Vision als Teil unseres anhaltenden Engagements für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung. Somit haben wir die Reproduzierbarkeit, Effizienz und Diagnosegenauigkeit unserer Ultraschallgeräte verbessert", erklärte Mariagrazia Bella, Marketingdirektorin für Italien. „MyLab™E80 ist so konzipiert, dass es sich an jede Umgebung im Gesundheitswesen anpassen lässt. Mit fünf Sondenanschlüssen und benutzerdefinierten Konfigurationen eignet es sich sowohl für Routine- als auch für erweiterte Untersuchungen. Der Akku ermöglicht autonomes Scannen bei voller Leistung, während das moderne Touchpanel die Reinigungsverfahren vereinfacht und die Anpassungsfähigkeit auch in den anspruchsvollsten Umgebungen gewährleistet."

Das MyLab™E80 vervollständigt die Erneuerung der Palette der von Esaote entwickelten Ultraschallgeräte neben dem MyLab™X90, MyLab™A70 und MyLab™A50. Im Einklang mit seiner neuen Markenidentität und dem Slogan „Health with Care" bekräftigt Esaote seinen Auftrag und das Gefühl der Fürsorge und des Einfühlungsvermögens, mit dem es seine tägliche Arbeit angeht, um das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. www.esaote.com

Esaote Gruppe Führend auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung (Ultraschall, MRT, Software zur Verwaltung des Diagnoseprozesses). Ende 2023 beschäftigte die Unternehmensgruppe 1.250 Mitarbeiter, die Hälfte davon in Italien. Mit Niederlassungen in Genua und Florenz sowie eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden ist Esaote in über 100 Ländern vertreten. www.esaote.com

