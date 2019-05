Esaote S.p.A.

Führungswechsel bei der Esaote-Gruppe: Franco Fontana, neuer CEO, Eugenio Biglieri, neuer Chief Operating Officer

Genua, Italien (ots/PRNewswire)

Ein neuer Verwaltungsrat

Die Hauptversammlung von Esaote S.p.A., einem führenden Unternehmen im Bereich der diagnostischen Bildgebung, wurde in Genua unter dem Vorsitz von Herrn Wu Guangming abgehalten und hat ihren Vorstand neu besetzt. Das Mandat des bisherigen endet nach Genehmigung des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2018.

Bei der Hauptversammlung der Esaote SpA wurde der Rücktritt des CEO der Gruppe, Karl-Heinz Lumpi, zur Kenntnis genommen und der neue Verwaltungsrat, bestehend aus Wu Guangming - bestätigter Präsident - Franco Fontana, Eugenio Biglieri, Xie Yufeng, e Zheng Hongzhe, ernannt.

Der Verwaltungsrat hat Franco Fontana mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer ernannt.

Franco Fontana, der einen Doktortitel in Informatik und Telekommunikation der Universität Genua sowie einen Executive MBA der SDA Bocconi in Mailand führt, konnte über zwanzig Jahre lang Erfahrungen mit Software für die medizinische Bildgebung und die IT im Gesundheitswesen in einer beruflichen Laufbahn sammeln, die als Unternehmer begann und sich zur Führungskraft weiterentwickelte. Er übernahm die Leitung der Business Unit EBIT AET, die seit 2008 zur Esaote Group gehört. Unter seiner Ägide steigt das Volumen von Geschäften mit medizinischen IT-PACS kontinuierlich von Jahr zu Jahr, während Ebit sich zu einem Marktführer in Italien entwickelt und seine internationale Präsenz in Europa, Lateinamerika und APAC gefestigt hat.

Um Franco in seiner neuen Position mit sofortiger Wirkung zu unterstützen, wurde Eugenio Biglieri zum neuen Chief Operating Officer ernannt. Seine Zuständigkeiten erstrecken sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Betrieb, strategisches Marketing, Qualität und Regulierung sowie Wartung medizinischer Systeme. Eugenio Biglieri kam 1985 zu Esaote und übernahm im Laufe der Jahre Positionen mit wachsender Verantwortung, in denen er die Funktionen des MRI-Marketingdirektors und des Chief Global Service Officers innehatte.

Der Verwaltungsrat dankt Karl-Heinz Lumpi herzlich für sein langjähriges Engagement in der Leitung von Esaote. Herr Lumpi wird in den kommenden Monaten unterstützend zur Seite stehen, um die neuesten Anwendungen für die MyLab9-Produktfamilie abzuschließen.

Über Esaote:

Die Esaote-Gruppe ist führend im Bereich biomedizinischer Geräte, speziell in den Bereichen Ultraschall, dedizierte MRT und Software für das Management des Diagnoseprozesses. Das Unternehmen beschäftigt derzeit ca. 1150 Mitarbeiter. Zusätzlich zum Hauptsitz in Genua und eigenen Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und in den Niederlanden ist Esaote in 80 Ländern weltweit tätig. Informationen über Esaote und dessen Produkte finden Sie unter www.esaote.com

© Copyright Esaote 2019

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/557501/ESAOTE_Logo.jpg)

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/886947/Franco_Fontana_CEO_Esaote.jpg)

Pressekontakt:

Mariangela Dellepiane

Head of Communications und External Relations

mariangela.dellepiane@esaote.com

Tel.: +39-010-6547249

Mob.: + 393351289783

Fede Gardella

Pressestelle

+393358308666

esaotepress@esaote.com

Original-Content von: Esaote S.p.A., übermittelt durch news aktuell