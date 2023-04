Kx

KX bringt das erste Data Timehouse der Branche auf Microsoft Azure

New York und London (ots/PRNewswire)

Beschleunigen Sie KI-Innovationen bei Zeitreihendaten mit bis zu 100-facher Leistung bei 1/10 der Kosten

KX gab heute die allgemeine Verfügbarkeit einer der ersten Data-Timehouse-Plattformen der Branche, kdb Insights Enterprise auf Microsoft Azure, bekannt. Das Angebot hilft dabei, KI, maschinelles Lernen (ML) und Analytik für KI-gesteuerte Geschäftsinnovationen zu beschleunigen, basierend auf der zeitorientierten Beobachtbarkeit von geschäftlichen Interaktionen, Entscheidungen und digitaler Zwillingsinfrastruktur mit bis zu 100-mal höherer Leistung und zu 1/10 der Kosten im Vergleich zu alternativen Lösungen.

Ein Data Timehouse ist eine neue Art von Daten- und KI-Verwaltungsplattform, entwickelt für zeitlich begrenzte Daten, die durch die digitale Transformation entstehen. Es bereichert traditionelle Datawarehouse- und Lakehouse-Läden um einen vollständigeren Echtzeit-Blick auf das Geschäft.

Das Microsoft Azure Data Timehouse, das auf kdb Insights Enterprise basiert, beinhaltet nativen Support für Python, SQL, zeitliche Analysen und die Möglichkeit, Zeitreihendaten in Echtzeit zu verarbeiten. Die Plattform bietet Datenwissenschaftlern, Dateningenieuren und Anwendungsentwicklern einen präzisen Zugriff auf zeitliche Daten in Echtzeit und umfangreiche historische Datensätze mit den nativen Azure-Tools, die sie heute verwenden.

Die Technik von KX ermöglicht daten-und KI-getriebene Geschäftsinnovationen für Azure-Kunden

Die Innovation des KX Data Timehouse mit Microsoft versorgt jedes sich dynamisch verändernde System, das eine größere Beobachtbarkeit erfordert, wie generative KI, zeitbasierte Datenerfassung, Simulation und IoT-basierte Systeme. Es hilft dem Unternehmen, Muster, Trends und Kausalität zu erkennen und Verhaltensweisen und Ergebnisse basierend auf den aktuellen Ereignissen genauer vorherzusagen.

Es richtet sich an Unternehmensanwendungen, bei denen die Verarbeitung und Analyse von Zeitreihen- und Maschinendaten eine wichtige geschäftliche Anforderung darstellt, wie beispielsweise Marktdaten in Finanzdienstleistungen, Netzwerkdaten in der Telekommunikationsbranche, Patientendaten im Gesundheitswesen und Sensordaten bei Fabrikanlagen und intelligenten Stromzählern.

Kdb Insights Enterprise auf Azure hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, mehr Erkenntnisse aus mehr Daten zu ziehen, und zwar schneller, zu einem Bruchteil der Kosten, mit einem höheren Wert für das Unternehmen, mit sofortigen Einblicken, umfassenderen KI-Modellen und reduziertem Risiko.

Larry Pickett, Vorstand für Information und Digitales, Syneos Health: „Unsere Zusammenarbeit mit KX und Azure hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Technologie- und Datenkapazitäten weiter auszubauen, um die Entwicklung neuer Therapien für Patienten zu beschleunigen. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Möglichkeiten der Datenanalyse und der KI zu nutzen, um den Datenzugriff und die Datenverarbeitung zu vereinfachen und sowohl den Zeitrahmen als auch die Kosten zu reduzieren. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit auf die nächste Stufe zu heben und mit kdb Insights Enterprise auf Azure noch stärkere Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern."

Ashok Reddy, CEO von KX: „Mit der Einführung von kdb Insights Enterprise auf Azure stellen wir das branchenweit erste Data Timehouse vor. Diese Innovation bereichert Cloud-Datawarehouse- und Lakehouse-Technologien, so dass präzise zeitbasierte Daten neben den strukturierten, halbstrukturierten und unstrukturierten Daten zu erstklassigen Datenbürgern werden können. Wenn es um die Operationalisierung dieser ML- und AI-Arbeitslasten geht, ist kdb Insights Enterprise auf Azure für den Einsatz in Echtzeit im jeweils richtigen Maßstab ausgelegt. Es entstand aus unserer Arbeit mit den anspruchsvollsten zeitbasierten Unternehmen der Welt, an der Wall Street. Heutzutage ist die Ermöglichung von datengesteuerten Entscheidungen in Echtzeit das Herzstück jeder digitalen Transformation von Unternehmen und führt zu besseren betrieblichen und kommerziellen Ergebnissen."

Corey Sanders, Vizepräsident von Microsoft Cloud Industry: „In Zusammenarbeit mit KX freuen wir uns, das branchenweit erste Data Timehouse auf der Azure-Plattform von Microsoft einzuführen. Während der Vorphase haben wir bereits beeindruckende Ergebnisse für Kunden in den Bereichen Kapitalmärkte, Gesundheitswesen, Fertigung und Energie gesehen. Wir freuen uns darauf, mit KX zusammenzuarbeiten, um Unternehmen mit kdb Insights Enterprise auf Azure ein transformatives Wachstum zu ermöglichen."

Kdb Insights Enterprise auf Azure ist jetzt auf dem Azure Marketplace erhältlich und wird es Kunden ermöglichen, zum Microsoft Azure Consumption Commitment (MACC) Ihres Unternehmens beizutragen, indem es Einsätze, die Annahme und die Abrechnung vereinfacht. Weitere Informationen finden Sie auf https://kx.com/partners/microsoft-azure/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1866445/KX_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kx-bringt-das-erste-data-timehouse-der-branche-auf-microsoft-azure-301787630.html

Original-Content von: Kx, übermittelt durch news aktuell