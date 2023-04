KX ARBEITET MIT CGI ZUSAMMEN, UM DEN ENERGIESEKTOR IN POLEN ZU TRANSFORMIEREN

New York (ots/PRNewswire) - KX, Hersteller von kdb+, der weltweit schnellsten Zeitreihendatenbank und Echtzeit-Analyse-Engine, gibt die Ernennung von John Hoffman zum Chief Revenue Officer (CRO) bekannt. John Hoffman kommt von Google, wo er als Head of Sales for Data and Analytics tätig war, und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Unternehmenssoftwarebranche mit, darunter Führungspositionen sowohl in ...

mehr