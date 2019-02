Marriott International, Inc.

Manchester United und Marriott International kündigen globale Marketing-Partnerschaft an

London (ots/PRNewswire)

Mit Marriott Bonvoy und Manchester United weltweit näher am Geschehen

Marriott International (NASDAQ: MAR) und Manchester United (NYSE: MANU) verkünden heute den Beginn einer mehrjährigen Marketing-Partnerschaft. Damit erhalten die 120 Millionen Mitglieder des Bonusprogramms Marriott Bonvoy exklusiven Zugang zu einmaligen Fußballerlebnissen mit Manchester United - darunter beispielsweise die Möglichkeit, einen Tag lang in die Rolle des Stadionsprechers oder Team-Zeugwarts zu schlüpfen.

Die neue Marketing-Partnerschaft startet heute mit der Veröffentlichung eines Film, der diese exklusiven magischen Momente aufzeigt; dargestellt von bekannten Persönlichkeiten von Manchester United's erstem Team und dem Teammanagement.

Manchester United Group Managing Director Richard Arnold kommentiert: "Marriott International ist weltweit Branchenführer, und wir freuen uns, diese Partnerschaft mit dem Unternehmen zur Einführung seines neuen Bonusprogramms Marriott Bonvoy einzugehen. Gemeinsam werden wir, den Mitgliedern von Marriott Bonvoy unvergessliche Momente bescheren, inspiriert vom Nervenkitzel und der Begeisterung, die nur Manchester United bei Fans auf der ganzen Welt auslösen kann."

Mit dem Bonusprogramm Marriott Bonvoy haben die Mitglieder Zugang zu Marriotts außergewöhnlichem Portfolio an globalen Marken und Hotels in 130 Ländern und Territorien sowie zu unvergleichlichen Mitgliedsvorteilen und exklusiven Erlebnissen von Marriott Bonvoy Moments.

Karin Timpone, Global Marketing Officer von Marriott International, sagt: "Wir freuen uns, den Mitgliedern von Marriott Bonvoy attraktive Vorteile bieten zu können, die jetzt um einzigartige Erlebnisse für echte Fans von Manchester United ergänzt werden. Diese Marketing-Partnerschaft ermöglicht es unseren Mitgliedern, besondere VIP-Spielerlebnisse zu genießen, indem sie die Punkte, die sie während ihrer Hotelaufenthalte gesammelt haben, für einzigartige, exklusive Erlebnisse nutzen."

Mit Marriott Bonvoy Moments können Mitglieder sich mit diesen Punkten Zugang zu 8.000 Lifestyle-, Unterhaltungs-, Sport- sowie kulinarischen und weiteren Erlebnissen weltweit verschaffen und besondere Momente genießen. Zu den exklusiven Manchester United Moments, die Mitglieder ersteigern können, gehören:

Ein Tag als Stadionsprecher - Mitglieder von Marriott Bonvoy haben die Möglichkeit, im legendären "Theatre of Dreams" hinter die Kulissen zu schauen und den Stadionsprecher bei seinen Vorbereitungen vor dem Spiel zu begleiten. Der Teilnehmer sowie ein Gast können die einzigartige Atmosphäre am Spielfeldrand vor Anpfiff genießen, ehe das Spiel mit umfangreicher VIP-Betreuung und Treffen mit einem ehemaligen Spieler beginnt.

Begrüßung des Teams bei der Ankunft im Old Trafford - Mitglieder und ihre Gäste, die am Spieltag im Old Trafford ankommen, werden am Spielfeldrand auf eine Manchester United Legende treffen. Anschließend geht es in den Spielertunnel, um dort in erster Reihe das Team willkommen zu heißen, bevor die Spieler in die Garderobe gehen, um sich auf das Spiel vorzubereiten.

Ein Tag als Zeugwart - Mitglieder begleiten am Spieltag den Zeugwart der Mannschaft und sind dabei, wenn er den Outfits der Spieler in der Garderobe den letzten Schliff verpasst. Das Mitglied sowie ein Gast dürfen vor der Ankunft der Spieler bei der Vorbereitung der Spielkleidung helfen, bevor sie sich dann auf den Platz begeben und von einer Manchester United Legende begrüßt werden. Nach getaner Arbeit kann sich das Mitglied entspannt zurücklehnen, während die VIP-Betreuung vor und nach dem Spiel sämtliche Wünsche erfüllt.

Übersicht der gesamten Bandbreite der Marriott Bonvoy Moments in Kooperation mit Manchester United: www.moments.marriottbonvoy.com.

Manchester United

Als Akteur einer der beliebtesten Zuschauersportarten der Welt zählt Manchester United zu den beliebtesten und erfolgreichsten Sportteams überhaupt. Im Laufe unserer 141-jährigen Erfolgsgeschichte konnten wir 66 Trophäen gewinnen, wodurch wir uns zur weltweit führenden Sportmarke entwickelt haben und eine globale Gemeinschaft von 659 Millionen Anhängern aufbauen konnten. Unsere riesige, leidenschaftliche Community bietet Manchester United eine weltweite Plattform, um signifikante Einnahmen aus verschiedenen Quellen zu erzielen, darunter Sponsoring, Merchandising, Produktlizenzierung, neue Medien und Mobiltelefone, Rundfunk sowie Aktionen an Spieltagen.

Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR), mit Hauptsitz in Bethesda/Maryland, USA, verfügt über ein Portfolio von 6.900 Hotels in 130 Ländern und Territorien und umfasst direkt und als Franchise betriebene Häuser sowie lizensierte Vacation Ownership Resorts unter dem Dach 30 führender Marken. Mit Marriott BonvoyTM bietet das Unternehmen nun ein Bonusprogramm an, das Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® und Starwood Preferred Guest® ersetzt. Weitere Informationen unter www.marriott.de sowie aktuelle Unternehmens-News auf www.marriottnewscenter.com; außerdem auf Facebook sowie unter @MarriottIntl auf Twitter und Instagram.

Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy ist das neue Bonusprogramm von Marriott International, das auf der Überzeugung basiert, dass Reisen die Mitglieder und ihre Umwelt bereichert. Seit Februar 2019 ersetzt Marriott Bonvoy die Programme Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und Starwood Preferred Guest (SPG). Dieses Bonusprogramm umfasst das Portfolio außergewöhnlicher Marken, bei denen Treuepunkte gesammelt und eingelöst werden können, sowie ein Angebot von rund 120.000 Destinationstouren und -abenteuern auf Marriott Bonvoy Moments. Marriott Bonvoy ermöglicht es Mitgliedern, die Welt zu entdecken und ihrer Leidenschaft nachzugehen. Mit den fünf Elite-Stufen von Marriott Bonvoy ist der Status einfacher zu erreichen als je zuvor. Mit einer einheitlichen Währung lassen sich Treuepunkte schneller und unkomplizierter sammeln und einlösen; Mitglieder mit Co-Branding-Kreditkarten von Chase und American Express können das Punktesammeln sogar noch beschleunigen. Durch Direktbuchung auf Marriott.com erhalten Mitglieder alle Vorteile des Elite-Status, darunter kostenloses und verbessertes WLAN und exklusive Mitgliedstarife. Mit der Marriott App sind zusätzlich Ein- und Auschecken per Smartphone, Anfragen per Handy und gegebenenfalls auch die Nutzung des Smartphones als Zimmerschlüssel möglich. Neben einem leistungsstarken Bonusprogramm bietet Marriott.com 30 außergewöhnliche Marken, unendliche Erlebnisse und die besten Raten. Kostenlose Anmeldung und weitere Informationen über Marriott Bonvoy unter MarriottBonvoy.com. Download der Marriott-App hier. Weitere Informationen zu Marriott Bonvoy auf Facebook, Twitter und Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/824438/Marriott_Bonvoy.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/824439/Marriott_Bonvoy_Members.jpg

Pressekontakt:

Kate Lowe

PR Manager

Manchester United

Kate.lowe@manutd.co.uk

Kate Riley

Consumer PR Manager

Europa

Marriott International

Kate.riley@marriott.com

Original-Content von: Marriott International, Inc., übermittelt durch news aktuell