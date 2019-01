Marriott International stellt vor: Marriott Bonvoy - der neue Markenname des Treueprogramms

Bethesda, Maryland (ots/PRNewswire) - Marriott Bonvoy lädt Mitglieder dazu ein, mit dem führenden Hotelangebot die Welt zu entdecken

Marriott International gibt heute den neuen Namen des Treueprogramms, Marriott Bonvoy, bekannt. Dieses ersetzt die aktuellen Treueprogramme Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und Starwood Preferred Guest (SPG) und bietet die im letzten Jahr angekündigten, unvergleichlichen Vorteile und Erlebnisse eines einheitlichen Loyalty-Programms. Marriott Bonvoy basiert auf der Überzeugung, dass Reisen uns alle und die ganze Welt bereichert. Marriott Bonvoy wird am 13. Februar eingeführt. Ab diesem Stichtag werden das Logo und das Branding bei allen Kundenberührungspunkten in den Hotels, den Marketing- und Verkaufskanälen sowie digital und mobil und bei allen Co-Branding-Kreditkarten verwendet. Unterstützt wird diese Initiative durch eine globale Medienkampagne im Wert von mehreren Millionen Dollar, die für Ende Februar geplant ist.

"Marriott Bonvoy ist mehr als nur ein Treueprogramm, es ist eine Revolution auf dem Reisemarkt", so Stephanie Linnartz, Global Chief Commercial Officer, Marriott International. "Marriott Bonvoy ist ein Reiseprogramm, das unser außergewöhnliches Portfolio von globalen Marken in 129 Ländern und Gebieten zum Leben erwecken wird. Es wird unseren Mitgliedern grenzenlose Inspirationen liefern, weiter zu reisen und ihrer Leidenschaft zu folgen."

Stephanie Linnartz führt weiter aus: "Mit seinem einfachen, kühnen und modernen Logo wirkt Marriott Bonvoy einladend und optimistisch. Unsere 120 Millionen Mitglieder haben Zugriff auf das weltweit führende Hotelportfolio mit den besten Zimmerpreisen und Mitgliedsvorteilen sowie auf unsere Auswahl an Reiseerlebnissen, bei denen das Erkunden und Entdecken der Welt im Vordergrund steht."

Ab dem 13. Februar werden die aktuellen Treueprogramme Marriott Rewards Moments und SPG Moments zu Marriott Bonvoy Moments, die gemeinsam mit Marriott Moments zirka 120.000 Erlebnisse in 1.000 Destinationen zum Kauf oder gegen die Einlösung von Punkten anbieten. Neben lokalen Sehenswürdigkeiten und Exkursionen wie Wanderungen auf den Gletschern Patagoniens, Kamelritte durch die Wüste Marokkos oder eine Bootsfahrt durch die zeitlosen schwimmenden Dörfer in Vietnam, können Mitglieder auch einmalige Erlebnisse wie Kochkurse mit den berühmten französischen Chefköchen Daniel Boulud und Eric Ripert genießen.

2019 wird Marriott das Treueprogramm Marriott Bonvoy mit vielfältigen Erlebnisveranstaltungen in Zusammenarbeit mit den Marketingpartnern des Unternehmens zum Leben erwecken. Mitglieder können die FIA Formel Eins-Weltmeisterschaft, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, den FC Bayern München und die NCAA hautnah erleben. Außerdem stellen Sponsoren Erlebnisse wie die Oscar-Verleihungen, das Mutua Madrid Open-Tennisturnier, das Coachella Valley Music and Arts Festival, das Dubai Jazz Festival, das Hong Kong Sevens und die PGA Tour World Golf Championship - Mexico Championship bereit.

Mitglieder haben zudem Zugang zu vielen Konzerten und Musikveranstaltungen in der O2 Arena in London und der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, wobei an jedem Veranstaltungsort in den Marriott Bonvoy-Suiten Bewirtung geboten ist.

Am 18. August 2018 startete Marriott ein einheitliches Treueprogramm, das die drei bisherigen Treueprogramme Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und SPG zusammenführte. Am 13. Februar wird die Integration der kombinierten Programme unter dem neuen Namen, Marriott Bonvoy, abgeschlossen.

Marriott Bonvoy ermöglicht Mitgliedern Zugriff auf das vielseitige Markenportfolio von Marriott mit der größten Auswahl an Lifestyle- und Luxushotels. Seien es sonnendurchflutete, über dem Wasser erbaute Bungalows im The St. Regis Maldives Vommuli Resort, Urlaubsorte an den Skipisten wie The Westin Resort and Spa Whistler oder Strandhotels an reinen Sandstränden wie das The Ritz-Carlton, Bali, beeindruckende Wolkenkratzer mit umwerfendem Panoramaausblick wie dem JW Marriott Marquis Hotel Dubai oder ehemalige Paläste wie das Gritti Palace, a Luxury Collection Hotel, Venedig - Marriott Bonvoy bietet Mitgliedern eine unvergleichliche Auswahl an Erlebnissen und dabei die Möglichkeit, Mitgliedsvorteile zu sammeln.

Seit der Einführung des einheitlichen Vorteilsportfolios unter Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und SPG im August können Mitglieder nahtlos im gesamten Portfolio Aufenthalte buchen und gleichzeitig Treuepunkte sammeln und einlösen. Zusätzlich lässt sich der Elitestatus mit den neuen Elite-Stufen schneller erreichen. Mitglieder erhalten jetzt im Durchschnitt 20 Prozent mehr Treuepunkte pro ausgegebenem Dollar.

Mit der Einführung von Marriott Bonvoy werden auch zwei neue Bezeichnungen für ehemalige Elitestatus-Stufen vorgestellt:

- Marriott Bonvoy Titanium Elite wird die Platinum Premier Elite für Mitglieder mit mehr als 75 Übernachtungen ersetzen - Marriott Bonvoy Ambassador Elite wird Platinum Premier Elite mit Ambassador ersetzen. Dieser höchste Elite-Status ist für Mitglieder mit mehr als 100 Übernachtungen und mehr als 20.000 ausgegebenen US-Dollar jährlich. Diese Mitglieder genießen den höchsten Grad an persönlichem Service mit einem Ambassador, der ihnen bei der Reiseplanung hilft und ihre Bedürfnisse auf persönlicher Ebene erfüllt

Mit Marriott Bonvoy wird ein neues mobiles Erlebnis eingeführt. Mitglieder, die die SPG-App oder The Ritz-Carlton Rewards-App verwenden, werden gebeten, jetzt die aktuelle Marriott-App herunterzuladen. Sie wird automatisch aktualisiert und am 13. Februar zur Marriott Bonvoy-App. An diesem Stichtag werden gleichzeitig die SPG-App und The Ritz-Carlton Rewards-App deaktiviert.

Mitglieder können unter MeetMarriottBonvoy.marriott.com mehr über Marriott Bonvoy erfahren. Hier wird die neue Marke auch in einem kurzen Video vorgestellt. Weitere Vorteile des Treueprogramms unter www.marriott.com.

Über Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy ist das neue Reiseprogramm von Marriott International, das auf der Überzeugung basiert, dass Reisen seine Mitglieder und ihre Umwelt bereichert. Ab Februar 2019 wird Marriott Bonvoy die Treueprogramme Marriott Rewards, The Ritz-Carlton Rewards und Starwood Preferred Guest (SPG) ersetzen. Dieses Reiseprogramm umfasst ein Portfolio von außergewöhnlichen Marken, bei denen Treuepunkte gesammelt und eingelöst werden können und das ein Angebot von rund 120.000 Destinationstouren und -abenteuern auf Marriott Bonvoy Moments bietet. Marriott Bonvoy ermöglicht es Mitgliedern, die Welt zu entdecken und ihrer Leidenschaft nachzugehen. Mit den fünf Elite-Stufen von Marriott Bonvoy ist der Status einfacher zu erreichen als je zuvor. Mit einer einheitlichen Währung lassen sich Treuepunkte schneller und unkomplizierter sammeln und einlösen, und Mitglieder können mit Co-Branding-Kreditkarten von Chase und American Express das Punktesammeln beschleunigen. Durch Direktbuchung auf Marriott.com erhalten Mitglieder alle Vorteile des Elite-Status', darunter kostenloses und verbessertes WLAN und exklusive Mitgliedstarife. Mit der Marriott-App sind zusätzlich Ein- und Auschecken per Smartphone, Anfragen per Handy und gegebenenfalls auch die Benutzung des Smartphones als Zimmerschlüssel möglich. Neben einem leistungsstarken Reiseprogramm bietet Marriott.com 30 außergewöhnliche Marken, unendliche Erlebnisse und die besten Raten. Unter MeetMarriottBonvoy.marriott.com können sich Interessierte kostenlos anmelden und mehr über Marriott Bonvoy erfahren. Die Marriott-App kann hier heruntergeladen werden. Reisende können sich auch per Facebook, Twitter und Instagram über Marriott Bonvoy informieren.

