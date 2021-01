CeramTec-Gruppe

CeramTec-Gruppe erwirbt Dentalpoint AG

Unternehmensgruppe erweitert keramische Medtech-Marktführerschaft

Die CeramTec-Gruppe hat den nächsten Schritt in der Transformation zu einem Medtech-Unternehmen getan und den Schweizer Spezialisten für keramische Zahnimplantate, Dentalpoint AG, erworben. Damit baut der global führende Medizintechnologiekonzern sein Angebot als Zulieferer im Bereich Hochleistungskeramik weiter aus. Die hochwertigen, biokompatiblen Keramikkomponenten für Gelenk- und Zahnimplantate der CeramTec-Gruppe helfen Patienten weltweit, ihr Leben zu verbessern.

Mit der Übernahme der Schweizer Dentalpoint AG ("Dentalpoint") zum 4. Januar 2021 investiert CeramTec in den stark wachsenden Zukunftsmarkt für metallfreien Zahnersatz und baut damit sein Portfolio für medizintechnische Anwendungen nachhaltig aus. Als einer der führenden Anbieter im Bereich metallfreier, zweiteiliger Keramikimplantate leistet Dentalpoint einen substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung der Implantologie und verfügt über eine etablierte und innovative Produktplattform. Durch die Transaktion entsteht ein weltweit führender Anbieter von Lösungen im Bereich keramische Dentalimplantate, die höchste Produktqualität im Hinblick auf Verträglichkeit und Ästhetik vereinen.

"Mit der Akquisition bauen wir nicht nur unser Portfolio im Medical Segment konsequent aus, sondern erweitern zugleich unseren Zugang zum Dentalmarkt, unsere Produktentwicklungskompetenz und unsere Fertigungskapazitäten in einem stark wachsenden Marktumfeld", sagt Dr. Hadi Saleh, CEO der CeramTec-Gruppe.

Adrian Hunn, CEO der Dentalpoint AG, ergänzt: "Durch die Integration in die CeramTec-Gruppe erwarten wir neue Impulse für unser bestehendes Geschäft und den Ausbau unserer internationalen Präsenz. Dabei wird Dentalpoint als Unternehmen und mit der etablierten Marke Zeramex am Markt bestehen bleiben und weiter expandieren."

Dentalpoint verfügt über modernste Produktionstechnologie und automatisierte Fertigungsprozesse. Seit mehr als 10 Jahren vertrauen Kunden auf die qualitativ hochwertigen und kundenspezifischen Produktlösungen aus der Schweiz.

CeramTec hat über 45 Jahre Erfahrung mit Hochleistungskeramik für medizintechnische Anwendungen, welche weltweit erfolgreich zum Wohle der Patienten eingesetzt werden. Die keramischen Implantate von CeramTec sind metallfrei und weisen eine ausgezeichnete Biokompatibilität, chemische Stabilität und hohe Verschleißfestigkeit auf. Die ausgewiesene Werkstoff- und Spritzguss-Expertise ermöglicht insbesondere die kosteneffiziente Herstellung von Dentalimplantaten.

CeramTec wurde rechtlich von der Kanzlei Homburger AG in Zürich und durch Morgan Stanley als Finanzberater unterstützt.

Über die CeramTec GmbH

CeramTec ist ein international führender Hersteller von Technischer Keramik und auf die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Bauteilen, Komponenten und Produkten aus keramischen Werkstoffen spezialisiert. Mit über 100 Jahren Entwicklungs- und Produktionserfahrung nimmt CeramTec weltweit eine Spitzenstellung bei der Herstellung von Hochleistungskeramik ein und bringt diese Werkstoffe in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz. Hochleistungskeramik von CeramTec wird in zahlreichen Branchen, unter anderem in der Medizintechnik, Automobilindustrie, Elektronik, Energie, Umwelttechnik sowie im Geräte- und Maschinenbau eingesetzt. Das Programm umfasst weit über 10.000 Produkte, Komponenten und Bauteile aus Technischer Keramik und eine Vielzahl keramischer Werkstoffe.

Mit Produktionsstätten und Tochtergesellschaften in Europa, Amerika und Asien ist CeramTec als Hersteller und Anbieter international präsent. Hauptsitz des Unternehmens ist Plochingen bei Stuttgart. Im Jahr 2019 erwirtschaftete CeramTec einen Umsatz von über 620 Millionen Euro. Weltweit sind mehr als 3.500 Mitarbeiter bei CeramTec beschäftigt, davon rund 2.000 in Deutschland.

Über die Dentalpoint AG

Dentalpoint ist ein Innovator, Pionier und führendes Kompetenzzentrum für metallfreien Zahnersatz mit Sitz in der Schweiz. Die eingetragene Marke ZERAMEX® steht für ein ästhetisches und 100% metallfreies Vollkeramik-Implantatsystem, welches ein wachsendes Patientenbedürfnis adressiert. Um seine Position als Technologie-Führer in der dentalen Branche der Keramikimplantat-Hersteller zu behaupten, baut Dentalpoint derzeit sein eigenes Keramik-Kompetenzzentrum im Limmattal nahe Zürich auf.

Dentalpoint vertreibt die Produkte mit eigenem Außendienst, Distributions- und OEM Partnern international. Die Tochtergesellschaft in Deutschland ist die Dentalpoint Germany GmbH mit Standort in Lörrach.

