In Zusammenarbeit mit der Kantar Group hat die XR WORLD ACADEMY eine Studie zur Berufsorientierung der Zukunft veröffentlicht. Befragt wurden Studierende, Berufseinsteiger, -Umsteiger, Aufsteiger sowie Arbeitssuchende im Alter von 16 bis 64 Jahren.

Mit der Studie "Berufsorientierung der Zukunft" analysierten die Trendforscher der XR WORLD ACADEMY, wie sich unterschiedliche Generationen aktuell zu ihrem Wunschberuf informieren und wie die künftige Berufswahl-Orientierung für verschiedene Generationen gestaltet werden sollte. Im Rahmen der Studie gaben 48 % der befragten Personen im Alter von 25 bis 34 Jahren an, sich bisher zunächst online zum Beispiel in den Sozialen Medien oder durch das Betrachten von YouTube- oder Web-Videos zum Traumberuf zu informieren. An zweiter Stelle steht mit 47,5 % für diese Altersklasse das Erkunden von Berufen durch Praktika in Unternehmen.

Die Mehrheit der Befragten über alle Altersklassen hinweg ist speziell an Informationen zu gerade neu entstehenden zukünftigen Berufen interessiert: Durchschnittlich 39,4 %. Darüber hinaus wünschen sich 37,4 % aller Befragten mehr Informationen zu Voraussetzungen für den gewünschten Beruf.

In der Generation Z (16 bis 24-Jährigen) recherchieren sogar 55,6 % zuerst online über Social Media oder YouTube.

GEN Z wünscht sich eine Berufsorientierung in Virtual Reality

33,1 % der Befragten in dieser Altersklasse wünschen sich, ihren Traumberuf vorab virtuell testen und erleben zu können. Zusätzlich ist der Wunsch der Generation Z nach mehr Informationen über die Zukunftsperspektive von Berufen sowie künftige Veränderungen dieser Berufsbilder von hoher Bedeutung. 39,7 % forderten dazu umfangreichere Informationen. 46,3 % dieser ganz jungen Generation erhoffen sich mehr Informationen zu gerade neu entstehenden zukünftigen Berufen.

