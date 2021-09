Sterlite Technologies Limited

STL ernennt Paul Atkinson zum CEO des Geschäftsbereichs Optische Netze

London (ots/PRNewswire)

STL (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrator digitaler Netze, gibt die Ernennung von Paul Atkinson zum Chief Executive Officer für sein Optical Networking Business bekannt. Pauls Ernennung steht im Einklang mit der Erweiterung des Portfolios und der zunehmenden globalen Reichweite des Optikgeschäfts von STL.

Mit dem Schwerpunkt EnablingDigital Transformation at the Edge liefert STL branchenführende optische Lösungen für Telcos, Cloud-Unternehmen, Regierungen und Unternehmen weltweit. Die Welt wird Zeuge der gleichzeitigen Netzaufbauzyklen von 5G, FTTx und ländlichem Breitband, und optische Lösungen werden im Mittelpunkt dieser Zyklen stehen. Um diesen Megatrends gerecht zu werden, hat STL sein Portfolio und seinen Umfang erweitert und sein Optikgeschäft in rasantem Tempo globalisiert.

Vor STL war Paul Atkinson Managing Director und Group CEO bei IXOM, Australien. Bevor er zu IXOM kam, war Paul über 20 Jahre lang bei Prysmian Global tätig, wo er als CEO von Tochtergesellschaften und Regionen in der ganzen Welt fungierte. In dieser Zeit leitete er mehrere erfolgreiche Unternehmensintegrationen und war maßgeblich an der Erzielung eines nicht-linearen Wachstums in verschiedenen Regionen und Geschäftsbereichen beteiligt. Vor der Prysmian Group hatte er leitende Positionen in den Bereichen Handel, Finanzen und Betrieb in der Konsumgüter- und Gesundheitsbranche inne. Paul übernimmt diese Aufgabe von Ankit Agarwal, der eine entscheidende Rolle bei der weltweiten Expansion von STL im optischen Bereich gespielt hat. Ankit erweiterte das Portfolio mit der Übernahme von Optotec & Metallurgica Bresciana und erhöhte die Größe und Präsenz von STL in Italien, Großbritannien, den USA, Brasilien und China. Als Vollzeit-Direktor im Vorstand wird sich Ankit nun darauf konzentrieren, die Strategie und das Wachstum von STL voranzutreiben.

Ankit Agarwal, Whole-Time Director, STL, begrüßte Paul: "Die Leitung des Geschäftsbereichs Optik war eine unglaubliche Reise, auf der wir global geworden sind und viele Neuerungen erreicht haben. Da STL seine Anstrengungen im Bereich der optischen Innovation beschleunigt, heiße ich Paul willkommen, der mit seinem umfassenden, globalen Fachwissen das Unternehmen zu noch größeren Höhen führen wird. Wir freuen uns auf ein Jahrzehnt der Netzwerkbildung und ich freue mich darauf, meinen Fokus zu erweitern, um die ehrgeizigen Wachstumspläne von STL mit bahnbrechenden Strategien voranzutreiben."

"Digitale Netze sind der Schlüssel zur 4. industriellen Revolution, in der die optischen Technologien eine zentrale Rolle spielen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung erweitert STL seinen Tätigkeitsbereich und skaliert weltweit. STL verfügt über das richtige Fachwissen und den Ehrgeiz, Netzwerkentwickler auf der ganzen Welt zu bedienen. Ich freue mich sehr darauf, den Geschäftsbereich Optical Networking zu leiten, der die zukünftige digitale Landschaft prägen wird", sagte Paul Atkinson.

Diese Entwicklung kommentierte Dr. Anand Agarwal, Group CEO, STL, mit den Worten: "Optische Konnektivität und Netzwerke waren schon immer unser Kerngeschäft, und mit Ankit an der Spitze haben wir dieses Geschäft mit Leidenschaft auf die globale Landkarte gebracht. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ankit im Hinblick auf das strategische Wachstum des Unternehmens. Ich heiße Paul willkommen und wünsche ihm alles Gute. Ich bin zuversichtlich, dass er mit seiner außergewöhnlichen globalen Erfahrung das Optical Networking Geschäft auf die nächste Stufe bringen wird."

Informationen zu STL - Sterlite Technologies Ltd:

STL ist ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke, der Telekommunikationsunternehmen, Cloud-Anbietern, Bürgernetzwerken und großen Unternehmen dabei hilft, ihren Kunden ein besseres Erlebnis zu bieten. Lesen Sie mehr, Kontaktieren Sie uns.

stl.tech|Twitter | LinkedIn | YouTube

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1607505/Paul_Atkinson_CEO_STL.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

Original-Content von: Sterlite Technologies Limited, übermittelt durch news aktuell