Sterlite Technologies Limited

STL erwirbt Clearcomm, ein britisches Unternehmen für Netzwerkintegration

Berlin (ots/PRNewswire)

- Globalisierung des STL-Geschäftsbereichs Netzwerkintegration, mit lokaler Stärke in UK und Europa - Ergänzung der Interconnect-Fähigkeiten für Rechenzentren in Europa durch FTTx und Netzwerkintegration zu einem einzigartigen End-to-End-Angebot STL (NSE: STLTECH), ein branchenführender Integrationspartner für digitale Netzwerke, gab heute die Übernahme der Clearcomm Group Ltd. bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für Netzwerkintegration. Da Netzbetreiber auf der ganzen Welt groß angelegte Netzwerke für 5G, FTTx und ländliche Anwendungsfälle einrichten, hat STL seine End-to-End-Netzwerk- und Systemintegrationslösungen auf der ganzen Welt weiterentwickelt. Als Teil dieser globalen Strategie übernimmt STL die in Großbritannien ansässige Clearcomm Group, um die Präsenz der Netzwerkintegrationslösungen des Unternehmens in Großbritannien und Europa zu erhöhen. Clearcomm ist eine Gesellschaft in Privatbesitz, die End-to-End-Netzwerkintegrationslösungen und -fähigkeiten in Großbritannien anbietet. Clearcomm verfügt über langjährige Beziehungen zu britischen Marquee-Kunden und kann auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung zurückblicken. Das Unternehmen hat ein profitables Wachstum mit Umsätzen im Bereich von 20 Mio. GBP und Wachstumsraten von über 25 % in den letzten 3 Jahren erzielt. Clearcomm hat dies durch die Entwicklung eines hervorragenden Liefermodells für große FTTx-Netzwerkintegrationsprojekte erreicht. Diese Spezialisierungen ergänzen die bestehende Führungsposition von STL in den Bereichen optische Verbindungstechnik und Lösungen für die Integration von Rechenzentren, um ein differenziertes Wertangebot für den Aufbau landesweiter, Cloud-fähiger digitaler Netze der nächsten Generation zu schaffen. Die Transaktion ist so strukturiert, dass 100 % des Stammkapitals in 2 Tranchen erworben werden. Die 1. Tranche beinhaltet den Erwerb von 80 % des Aktienkapitals, der sofort erfolgen wird (vorbehaltlich der üblichen Bedingungen vor dem Abschluss), und basiert auf einem Unternehmenswert von 15,5 Mio. GBP. Die restlichen 20 % der Anteile werden im Jahr 2023 erworben. Stuart Evans und Richard Breffitt, Geschäftsführer der Clearcomm-Grupe, kommentierten diese Entwicklung wie folgt: "STL hat eine globale Vision zur Ermöglichung der digitalen Transformation und hat sich auf eine spannende Wachstumsreise begeben. Wir bei Clearcomm freuen uns darauf, mit unserer Spezialisierung auf Netzwerkintegration einen Mehrwert zu schaffen und ein integraler Bestandteil dieser Wachstumsgeschichte zu sein." Dr. Anand Agarwal, Group CEO, STL, begrüßte Clearcomm an Bord und sagte: "Da die Investitionen in digitale Infrastrukturen weltweit zunehmen, globalisiert STL seine Systemintegrationslösungen, um den Aufbau dieser fortschrittlichen Netzwerke zu unterstützen. Mit der Erweiterung der Netzintegrationskompetenz von Clearcomm um die Fähigkeiten von STL im Bereich der optischen Verbindungstechnik und der Integration von Rechenzentren sind wir einzigartig positioniert, um unsere Kunden bei der Bereitstellung modernster, tief glasfaserverstärkter digitaler Netze zu unterstützen." Über STL - Sterlite Technologies Ltd: STL ist ein branchenführender Integrator digitaler Netzwerke. Unsere vollständig 5G-fähigen digitalen Netzwerklösungen unterstützen Telcos, Cloud-Unternehmen, Bürgernetzwerke und große Unternehmen dabei, ihren Kunden verbesserte Erlebnisse zu bieten. STL bietet integrierte, 5G-fähige End-to-End-Lösungen an, die von kabelgebunden bis drahtlos, von der Entwicklung bis zur Bereitstellung und von der Konnektivität bis zum Computing reichen. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen der optischen Verbindungstechnik, virtualisierten Zugangslösungen, Netzwerksoftware und Systemintegration. Wir glauben an die Nutzung von Technologie, um eine Welt mit vernetzten Erlebnissen der nächsten Generation zu schaffen, die das tägliche Leben verändern. Wir verfügen über ein weltweites Portfolio von 582 Patenten und betreiben in unseren Kompetenzzentren Grundlagenforschung für Netzwerkanwendungen der nächsten Generation. STL verfügt über eine starke globale Präsenz mit Produktionsstätten für optische Subsysteme der nächsten Generation (Preforms, Glasfasern, Kabel und Interconnects) in Indien, Italien, China und Brasilien sowie zwei Software-Entwicklungszentren in Indien und einer Designeinrichtung für Datenzentren in Großbritannien. stl.tech |Twitter | LinkedIn | YouTube www.stl.tech Logo: https://mma.prnewswire.com/media/876464/Sterlite_Technologies_STL_New_Logo.jpg

