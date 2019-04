Sterlite Power unterzeichnet Konzessionsvertrag für das Pampa-Projekt in Rio Grande do Sul

Sterlite Technologies Limited

Die Vereinbarung für Lot 13 wurde bei der Auktion für Übertragungsprojekte von ANEEL gewonnen

Sterlite Power gab die Unterzeichnung des Konzessionsvertrags für Lot 13 bekannt, der in der Auktion Nr. 04/2018 gewonnen wurde. Der Generaldirektor, ANEEL und die Vertreter der brasilianischen Regierung waren bei der Unterzeichnung anwesend. Die Vereinbarung wurde während der ersten technischen Managementsitzung mit ANEELs Superintendency of Concessions, Permissions and Authorizations for Transmission and Distribution (SCT) abgeschlossen.

Der Lot umfasst den Bau von 3 Energieübertragungsleitungen für eine Gesamtlänge von 316 km, zwei Umspannwerken und 1.544 MVA Transformationskapazität mit einem Annual Allowed Revenue (RAP) von 74,72 Mio. BRL und einer Investition von 777,8 Mio. BRL. Nach der von ANEEL gesetzten Frist soll das Projekt im März 2023 abgeschlossen sein. Die Unterzeichnung des Konzessionsvertrags stellt dabei ein wichtiger Meilenstein dar.

Ved Mani Tiwari, CEO - Global Infrastructure Business, Sterlite Power sagte, "Der brasilianische Energiesektor unterliegt einem ausgereiften politischen und regulatorischen Regelwerk. Mit soliden vertraglichen Rahmenbedingungen, einschließlich langer Konzessionslaufzeiten (30 Jahre), inflationsgeschützter Umsätze (zur Senkung des Devisenrisikos) bietet uns der brasilianische Markt eine klare Vision, Projekte zeitgebunden umzusetzen. Wir hoffen, unsere Erfolge in Indien auch in Brasilien wiederholen zu können."

"Wir freuen uns über die Unterzeichnungszeremonie und die heutigen Meetings. Sie stellen den Fortschritt in der nächsten Phase des pünktlichen Abschlusses dieses Projekts dar", erklärte Rui Chammas, CEO des Unternehmens in Brasilien. "Wir sind dabei, verschiedene Lizenzen zu erwerben, um die vollständige Einhaltung der höchsten Standards zu gewährleisten", fügte er hinzu.

Sterlite Power ist ein führender globaler Entwickler von Stromübertragungsinfrastruktur, dessen Projekte über 12.000 km Leitungskilometer und 20.500 MVA in Indien und Brasilien umfassen. Sterlite Power verfügt über ein branchenführendes Portfolio von Stromleitern, EHV-Kabeln sowie OPGW und bietet ebenfalls Lösungen für die Aufrüstung, die Leistungssteigerung und Stärkung bestehender Netze. Das Unternehmen hat durch die Verwendung hochmoderner Technologien und innovativer Finanzierung neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Sterlite Power ist ebenfalls Sponsor von IndiGrid, Indiens erster Infrastruktur-Treuhandfonds im Stromsektor ("InvIT"), der an der BSE und NSE notiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.sterlitepower.com.

