Sterlite Power erhält Auftrag für wichtiges Übertragungsprojekt in Brasilien

- Das Investitionsvolumen des Unternehmens im brasilianischen Energiesektor übersteigt 2 Mrd. USD. - Das Projekt umfasst sechs Umspannwerke; 1.544 MVA

In der kürzlich beendeten Auktion für Übertragungsprojekte in Brasilien ist Sterlite Power als Sieger für Lot 13 hervorgegangen. Das Projekt erfordert Investitionsausgaben in Höhe von 0,6 Mrd. USD über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren im südlichen Bundesstaat Rio Grande do Sul. Mit dem neuen Auftrag erweitert Sterlite Power sein Portfolio auf 10 Projekte.

Im Gespräch über Brasilien und die Unternehmensinvestitionen in der Region sagte Pratik Agarwal, Konzernchef von Sterlite Power: "Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, einen Beitrag zum Wachstum Brasiliens leisten zu dürfen. Wir sind motiviert, die Menschheit durch unsere Arbeit an den schwierigsten Übertragungsprojekten voranzubringen, was den Grundstein unseres Engagements in Brasilien darstellt. Wir sehen uns der Region verpflichtet und erwarten, das neue Projekt früher als geplant fertigzustellen."

Rui Chammas, Chef für das Brasiliengeschäft von Sterlite Power, sagte: "Wir sind hocherfreut, dass wir uns dieses Projekt in der laufenden Auktion sichern konnten. Meine Gratulation an ANEEL für die klare Projekt-Pipeline und für die transparente Art, in der diese Auktionen abgehalten wurden. Sterlite Power hat sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe unseres Partnernetzwerks sowie einem erstklassigen Team vor Ort diese Projekte vor dem Zeitplan fertigzustellen."

Das brasilianische Übertragungsnetz muss seine Kapazität dramatisch erhöhen, um den Wandel bei der Energieerzeugung von der Grundlastversorgung mit Wärme- und Wasserkraft hin zu erneuerbaren Energien bewältigen zu können.

Informationen zu Sterlite Power

Sterlite Power ist ein führender globaler Entwickler von Stromübertragungsinfrastruktur, dessen Projekte über 12.500 km Leitungskilometer und 20.500 MVA in Indien und Brasilien umfassen. Sterlite Power verfügt über ein branchenführendes Portfolio von Stromleitern, EHV-Kabeln sowie OPGW und bietet ebenfalls Lösungen für die Aufrüstung, die Leistungssteigerung und Stärkung bestehender Netze. Das Unternehmen hat durch die Verwendung hochmoderner Technologien und innovativer Finanzierung neue Maßstäbe in der Branche gesetzt. Sterlite Power ist ebenfalls Sponsor von IndiGrid, Indiens erstem Infrastruktur-Treuhandfonds im Stromsektor ("InvIT"), der an der BSE und NSE notiert ist.

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.sterlitepower.com

