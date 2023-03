Hailo

Der führenden Herstellers von KI-Chips, Hailo führt Hailo-15 ein: Die ersten KI-Vision-Prozessoren für intelligente Kameras der nächsten Generation

Tel Aviv, Israel, 8. März 2023 (ots/PRNewswire)

Die leistungsstarken neuen Hailo-15 Vision Prozessoren (VPU, Vision Processor Unit) bringen eine noch nie dagewesene KI-Leistung direkt in die Kameras, die in intelligenten Städten, Fabriken, Gebäuden, Einzelhandelsgeschäften und an vielen anderen Orten eingesetzt werden.

Hailo, der wegweisende Chiphersteller von Edge-Prozessoren für künstliche Intelligenz (KI), kündigte heute seine bahnbrechende neue Familie der Hailo-15™ Vision-Prozessoren an, die für die direkte Integration in intelligente Kameras entwickelt wurden und eine noch nie dagewesene Bildverarbeitung und Videoanalyse im Edge-Bereich ermöglichen.

Mit der Einführung von Hailo-15 definiert das Unternehmen die Kategorie der intelligenten Kameras neu und setzt neue Standards in der Videoverarbeitung mit Computer Vision und Deep Learning. Das ermöglicht eine beispiellose KI-Leistung in einem breiten Spektrum von Anwendungen in den verschiedensten Branchen.

Mit Hailo-15 können Betreiber intelligenter Städte Vorfälle schneller erkennen und darauf reagieren, Hersteller können ihre Produktivität und die Verfügbarkeit von Maschinen erhöhen, Einzelhändler können ihre Lieferketten besser schützen und die Kundenzufriedenheit verbessern und Verkehrsbehörden können alle Vorfälle, von vermissten Kindern und Unfälle bis zu verlorenem Gepäck erkennen.

„Hailo-15 stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar und macht Edge-KI skalierbarer und erschwinglicher", sagte Orr Danon, CEO von Hailo. „Mit dieser Markteinführung nutzen wir unsere führende Position bei Edge-Lösungen, die bereits von hunderten Kunden weltweit eingesetzt werden, unsere ausgereifte KI-Technologie und unsere umfassende Software-Suite, um eine leistungsstarke KI in einem Kamera-Formfaktor zu ermöglichen.

Die Produktreihe Hailo-15 VPU wird in drei Ausführungen angeboten, Hailo-15H, Hailo-15M und Hailo-15L. Sie erfüllen unterschiedliche Anforderungen und Preisvorstellungen der Hersteller von intelligenten Kameras und der Anbieter von KI-Anwendungen. Mit einer Bandbreite von 7 TOPS (Tera Operation per Second) bis zu herausragenden 20 TOPS ermöglicht diese VPU-Produktreihe eine mehr als fünfmal höhere Leistung als die derzeit auf dem Markt erhältlichen Lösungen, und das zu einem vergleichbaren Preis. Alle Hailo-15 VPUs unterstützen mehrere Eingangsströme mit 4K-Auflösung und kombinieren eine leistungsstarke CPU und DSP-Subsysteme mit dem bewährten KI-Kern von Hailo.

Mit der Einführung überlegener KI-Funktionen für die Kamera reagiert Hailo auf die wachsende Nachfrage auf dem Markt nach verbesserten Videoverarbeitungs- und Analysefunktionen der Edge-Systeme. Mit dieser beispiellosen KI-Leistung können Hailo-15-Kameras deutlich mehr Videoanalysen durchführen. Sie können mehrere KI-Aufgaben parallel ausführen, einschließlich einer schnelleren Erkennung bei hoher Auflösung. Das ermöglicht die Identifizierung kleinerer und weiter entfernter Objekte mit höherer Genauigkeit und weniger Fehlalarmen.

Hailo-15H ist beispielsweise kann das Objekterkennungsmodell YoloV5M6 mit einer hohen Eingangsauflösung (1280 x 1280) bei Echtzeit-Sensorrate auszuführen oder das branchenübliche Klassifizierungsmodell ResNet-50 bei außergewöhnlichen 700 FPS Bildrate.

Mit dieser Produktreihe hochleistungsfähiger KI Vision Prozessoren leistet Hailo auch Pionierarbeit bei der Verwendung von Vision-basierten Transformatoren in Kameras zur Objekterkennung in Echtzeit. Die zusätzliche KI-Leistung kann darüber hinaus zur Verbesserung der Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen, zur Videostabilisierung und für einen hohen dynamischen Bereich genutzt werden.

Mit Hailo-15 betriebene Kameras senken die Gesamtbetriebskosten bei massiven Kamerainstallationen, weil sie die Cloud-Analysen auslagern, um Videobandbreite und Verarbeitungskapazitäten einzusparen und gleichzeitig den Datenschutz durch Anonymisierung der Daten in der Kamera verbessern. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige, KI-basierte Videoanalyselösung, die mehr Sicherheit bietet und gleichzeitig die Privatsphäre schützt. Unternehmen werden effektiver, haben geringere Kosten und reduzieren die Komplexität der Netzwerkinfrastruktur.

Die Hailo-15 Bildverarbeitungsprozessoren haben wie auch der bereits weit verbreitete Hailo-8TM KI-Beschleuniger einen sehr geringen Stromverbrauch. Deshalb sind sie für jede Art von IP-Kamera geeignet und unterstützen die Entwicklung lüfterloser Edge-Geräte. Geringer Stromverbrauch bedeutet, dass kostengünstigere Kameras ohne eine aktive Kühlkomponente entwickelt werden können. Lüfterlose Kameras eignen sich auch besser für Industrie- und Außenanwendungen, wo Schmutz oder Staub die Zuverlässigkeit beeinträchtigen können.

„Mit der Entwicklung von Bildverarbeitungsprozessoren, die eine hohe Leistung und einen geringen Stromverbrauch direkt in den Kameras bieten, hat Hailo die Grenzen der KI-Verarbeitung der Edge-Systeme erweitert", so KS Park, Leiter Entwicklung bei Truen, einem Spezialisten für hochmoderne KI- und Videoplattformen. „Truen begrüßt die Bildverarbeitungsprozessoren Hailo-15 und weiß ihr Potenzial zu schätzen. Wir planen, den Hailo-15 in die künftige Generation von Truen-Smart-Kameras zu integrieren."

„Mit Hailo-15 bieten wir eine einzigartige, vollständige und skalierbare Suite von Edge-KI-Lösungen", so Danon abschließend. „Mit einem einzigen Software-Stack für alle unsere Produktreihen können Kameradesigner, Anwendungsentwickler und Integratoren jetzt von einer einfachen und kostengünstigen Bereitstellung profitieren, die mehr KI, mehr Videoanalyse, höhere Genauigkeit und schnellere Inferenzzeit unterstützt, und zwar genau dort, wo sie gebraucht wird."

Über Hailo

Hailo ist ein Hersteller von KI-Chips und entwickelt spezielle KI-Prozessoren für Edge-Geräte mit einer Leistung auf dem Niveau von Rechenzentren. Die Prozessoren von Hailo sind das Ergebnis eines Umdenkens in der traditionellen Computerarchitektur. Sie sind für intelligente Geräte, anspruchsvolle Deep-Learning-Aufgaben wie Objekterkennung und Objektsegmentierung in Echtzeit bestimmt. Stromverbrauch, Größe und Kosten dieser Prozessoren sind minimal. Sie können in viele intelligente Maschinen und Geräte integriert und in vielen Bereichen eingesetzt werden, darunter Fahrzeugtechnik, Sicherheit, Industrie 4.0 und Einzelhandel.Weitere Informationen finden Sie unter https://hailo.ai/

