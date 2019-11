Olympiapark München GmbH

CHALLENGE HISTORY: EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2022 in München

Video-Infos

Download

München (ots)

50 Jahre Olympia in München und der Olympiapark feiert eine Mega-Sport-Party! Die European Championships vom 11. bis 21. August 2022 sind die größte Veranstaltung, die der Olympiapark seit den Sommerspielen von 1972 erleben wird. Und im Olympiapark hat es schon viele Highlights gegeben! FIFA-WM 1974, Fußball-EM 1988, Leichtathletik-EM 2002! Weitere 30 Weltmeisterschaften, ein gutes Dutzend Europameisterschaften und die X Games 2013. Außerdem legendäre Konzerte internationaler Musikgrößen wie den Rolling Stones, AC/DC, Pink, Coldplay, Ed Sheeran oder Rihanna.

Mehr als 14.000 Veranstaltungen seit 1972, aber keine so gigantisch wie die European Championships! "Wir sind überglücklich, diesen europäischen Multi-Sport-Event auszurichten. Da hat unser Team ganze Arbeit geleistet! Vom Bewerbungsprozess über die Vertragsverhandlungen bis hin zur Finanzierung. Ein großer Dank an den Bund, den Freistaat Bayern und unsere Landeshauptstadt München. Wir freuen uns auf ein grandioses Jubiläumsjahr", so Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

Die Architekten des Olympiaparks waren Visionäre. Im Herzen von München schufen sie einen multifunktionalen Veranstaltungsort, der bis heute seinesgleichen sucht. Mit dem größten Event seit dem Sommer 1972 kommen nun über 4.000 Athletinnen und Athleten aus ganz Europa in die bayerische Landeshauptstadt und kämpfen in 10 Disziplinen um mehr als 150 Medaillen. Bislang stehen sechs Sportarten fest: LEICHTATHLETIK, RADSPORT, GOLF, TURNEN, RUDERN und TRIATHLON.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzen die European Championships 2022 ein Zeichen: Es wird ausschließlich bereits vorhandene Infrastruktur genutzt, um die Auswirkungen auf die Stadt und ihre Umgebung so gering wie möglich zu halten. Genauso sind die kurzen Wege zwischen den Austragungsstätten und die gute Verbindung zwischen Olympiapark und Münchner Innenstadt mit Öffentlichen Verkehrsmitteln ein Plus in Sachen Umweltfreundlichkeit.

www.munich2022.com

Pressekontakt:

Tobias Kohler

OLYMPIAPARK MÜNCHEN GMBH

Head of Communication/Digital

Tel. +49 89 3067 2017

Mail Kohler@olympiapark.de



European Championships

Munich 2022

LOC Office

Spiridon-Louis-Ring 27

80809 München

Original-Content von: Olympiapark München GmbH, übermittelt durch news aktuell