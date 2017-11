Marion Jungstädt neue HR-Leiterin der Lufthansa Industry Solutions

Norderstedt (ots) - Marion Jungstädt übernimmt als Vice President Human Resources Management ab sofort die Leitung der Personalabteilung der Lufthansa Industry Solutions. Die Betriebswirtin ist seit 1999 in der Lufthansa Group tätig.

Marion Jungstädt kam 2009 zur Lufthansa Industry Solutions und betreute als HR Business Partner die Standorte des Unternehmens in Hamburg und im Rhein Main Gebiet. Zuletzt hat sie seit Juli 2017 zusätzlich zu ihren Aufgaben die kommissarische Leitung der Personalabteilung übernommen. In ihrer neuen Funktion berichtet Marion Jungstädt direkt an Bernd Appel, Geschäftsführer der Lufthansa Industry Solutions.

"Lufthansa Industry Solutions befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Dazu brauchen wir in unserem Unternehmen die richtigen Leute am richtigen Platz. Mit den vielfältigen Möglichkeiten im Unternehmen sind wir als Arbeitgeber auch für die stark umworbenen Talente gut aufgestellt", betont Bernd Appel. "Wir freuen uns, dass uns Marion Jungstädt mit ihrer Expertise und ihren umfangreichen Erfahrungen bei diesen wachsenden Herausforderungen des digitalen Wandels tatkräftig unterstützen wird - sowohl im Recruiting als auch in der Mitarbeiterbindung."

Die Anzahl der Mitarbeiter der Lufthansa Industry Solutions ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Zurzeit beschäftigt das IT-Unternehmen mehr als 1.300 Mitarbeiter, die für Kunden unterschiedlicher Branchen tätig sind.

