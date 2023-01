Tata Technologies

Tata Technologies feiert das sechste Jahr in Folge die globale ER&D-Führerschaft in den Zinnov Zones 2022

Pune, Indien, und Coventry, England, und Detroit (ots/PRNewswire)

Tata Technologies belegt Platz 1 unter allen in Indien ansässigen globalen ER&D-Elektrifizierungsspezialisten und Platz 2 weltweit als ESP der Wahl für OEMs, die sich auf den Weg zur Elektrifizierung machen.

Tata Technologies, ein weltweit führendes Unternehmen für Produktentwicklung und digitale Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass es im sechsten Jahr in Folge in den Zinnov Zones for ER&D Services Ratings als weltweit führendes Unternehmen anerkannt wurde. Das Unternehmen präsentiert sich als der bevorzugte Elektrifizierungspartner für globale OEMs, nachdem es unter allen in Indien ansässigen globalen ER&D-Elektrifizierungsspezialisten auf Platz 1 und weltweit auf Platz 2 positioniert wurde. Es wurde auch an 1. Stelle unter allen in Indien ansässigen globalen Anbietern von ER&D-Engineering-Dienstleistungen für die Automobilindustrie und an 3. Stelle weltweit positioniert.

Die Vision von Tata Technologies, eine bessere Welt zu schaffen, verkörpert das Engagement, nachhaltige Engineering- und digitale Transformationslösungen entlang der gesamten Produktwertschöpfungskette anzubieten. Die Studie Zinnov Zones 2022 bestätigt, dass Tata Technologies in allen Schlüsselbereichen der Produktwertschöpfungskette beeindruckende Fortschritte erzielt hat. Das Unternehmen wurde als Global Leader in den Bereichen ER&D im Automobilwesen, Elektrifizierungsdienstleistungen, Digital Engineering, Industrie 4.0 und ER&D für die Luft- und Raumfart positioniert. Die umfassende Verbesserung der Bewertungen ist ein Beleg für seine überzeugenden Lösungen entlang der Produktentwicklungs- und Fertigungswertschöpfungskette, seine schlüsselfertigen Elektrofahrzeugkapazitäten, eingebetteten Softwarelösungen, digitalen Transformationsdienstleistungen, digitalen Fertigungslösungen, eine diversifizierte globale Kundenbasis und bedeutende Geschäftsabschlüsse im letzten Jahr. Darüber hinaus wurden die kundenspezifischen Angebote in den Bereichen MRO, Werkzeugkonstruktion und -simulation sowie Aftermarket-Lösungen für die Luft- und Raumfahrtindustrie für ihre Wertschöpfung anerkannt.

Warren Harris, CEO und MD von Tata Technologies, kommentierte die Bewertungen von Zinnov Zones 2022 wie folgt: „Es ist eine Ehre, das sechste Jahr in Folge als weltweit führendes Unternehmen im Bereich ER&D-Services anerkannt zu werden und den ersten Platz unter allen in Indien ansässigen globalen ER&D-Elektrifizierungsspezialisten zu belegen. Die Zinnov-Bewertungen sind ein echtes Zeugnis für den Fortschritt, den wir im letzten Jahr gemacht haben, und zeigen, wie wir unser Wertangebot über die gesamte Produktwertschöpfungskette hinweg verbessert haben. Es bestärkt uns auch in unserem Engagement, weiterhin in unser digitales Engineering und unsere schlüsselfertigen EV-Fähigkeiten zu investieren, um unsere Kunden bei der Einführung wettbewerbsfähiger Produkte zu unterstützen."

Sidhant Rastogi, Managing Partner und Global Head von Zinnov, sagte: „Tata Technologies hat die Art und Weise verändert, wie globale Produkte entwickelt, hergestellt und gewartet werden, indem es sein Lösungs- und Beschleuniger-Ökosystem über die gesamte ER&D-Produktwertschöpfungskette genutzt hat. Das Unternehmen hat mehrere große Aufträge in den Bereichen Elektrofahrzeuge, eingebettete Software, Industrie 4.0 und Digital Engineering erhalten." Es kann auf eine Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von High-End-Lösungen für E-Mobilität und digitale Transformation für verschiedene namhafte Kunden auf der ganzen Welt verweisen. Es hat sich erfolgreich als die Nummer 1 unter allen in Indien ansässigen, globalen ER&D-Elektrifizierungs- und Automobilspezialisten positioniert, unterstützt durch seine schlüsselfertigen Entwicklungslösungen für Elektrofahrzeuge und Beschleuniger wie eVMP und Pulse. Seine Führungsposition in den verschiedenen Stufen der Produktwertschöpfungskette in den Zinnov ER&D-Zonen 2022 spiegelt seine starken Fähigkeiten in den Bereichen Elektrofahrzeuge, Automobilwesen sowie und Luft- und Raumfahrt wider."

Santosh Singh, Senior VP & Global Head – Marketing & Business Excellence von Tata Technologies, sagte: „Wir sind der strategische Engineering-Partner, an den sich Unternehmen wenden, wenn sie besser werden wollen. Tata Technologies ist der bevorzugte Partner für Unternehmen, die ihr Produktportfolio umgestalten und neue Elektrofahrzeuge schnell auf den Markt bringen wollen – von der Lieferung von Einzelergebnissen bis hin zu umfassenden Produktentwicklungslösungen. Die Anerkennung durch Zinnov Zones als die Nummer 1 der in Indien ansässigen globalen EV-Spezialisten positioniert uns als begehrte Marke für Fachleute, die globale Projekte durchführen und mit einem zielgerichteten Unternehmen zusammenarbeiten möchten."

Zinnov Zones ist eine jährliche Bewertung von Zinnov, die globale Dienstleister auf der Grundlage ihrer Kompetenzen, Fähigkeiten und ihres Markterfolgs bewertet.

Informationen zu Tata Technologies

Tata Technologies ist ein globales Unternehmen für Produktentwicklung und digitale Dienstleistungen, das sich auf die Erfüllung seiner Mission konzentriert, der Welt beim Fahren, Fliegen, Bauen und Wirtschaften zu helfen, indem es seinen Kunden ermöglicht, bessere Produkte zu realisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.tatatechnologies.com. Folgen Sie uns auf Instagram, LinkedIn, Twitter für die neuesten Updates. Kontaktieren Sie uns unter Marketing@tatatechnologies.com

Informationen zu Zinnov

Zinnov ist ein globales Managementberatungsunternehmen, das schon mehr als 250 Fortune-500-Unternehmen auf ihrem Weg zur Wertschöpfung erfolgreich beraten hat. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.zinnov.com

