Abnehmen vor Publikum Staffel 2: Jetzt testen Influencer Alex und Nathalie das OPTIFAST® KONZEPT

Sechs Influencer, ein gemeinsames Ziel: Innerhalb von sechs Wochen möchten fünf Frauen und ein Mann herausfinden, ob sie mit Hilfe des OPTIFAST® KONZEPTs ein paar Coronakilos loswerden, sich fitter fühlen und zu einer bewussteren Ernährung finden können. Und natürlich wollen sie diese Zeit öffentlich dokumentieren. Bis September 2020 können Instagram-Nutzer die Abnehmwilligen der zweiten Staffel via Posts und Stories in den verschiedenen Phasen des Abnehmkonzepts begleiten.

Die Influencer Alex (@instadad.papazwuck) und Nathalie (@nathalie.more) haben sich jetzt mit dem OPTIFAST® KONZEPT auf den Weg zu ihrem persönlichen Wohlfühlgewicht gemacht. Sechs Wochen lang werden sie im Alltag ausprobieren, ob sie mit der neuen Kombination aus begleitendem Handbuch, motivierendem WhatsApp-Coach und Diätprodukten aus der Apotheke abnehmen und ihre Ernährung und ihren Lebensstil umstellen können. Zusammen haben die beiden rund 140.000 Instagram-Follower. Bis September teilen sie ihre Erfahrungen in Posts und Stories mit ihrem Publikum.

"Das Konzept hat mich überzeugt", schreibt Familien-Blogger Alex zum Start. Er erhofft sich, mit Hilfe des ganzheitlichen Ansatzes eine langfristige Veränderung zu erzielen und so ein gesünderes und vitaleres Leben zu führen. Fashion-Bloggerin Nathalie weiß, dass es ihr leichter fällt, sich gesünder und kalorienärmer zu ernähren, wenn sie sich auch mehr bewegt. Das begleitende Handbuch des OPTIFAST® KONZEPTs findet sie praktisch, denn "hier gibt es einfach noch mal so ein paar Tipps und Tricks wie man das alles am besten macht."

Unter ganz ähnlichen Voraussetzungen ist bereits im Juni die erste Staffel mit vier Influencern auf Instagram gestartet. Sabrina (@_fashionsabs), Bella (@bellaaswelt), Sina-Laureen (@sina.laureen.official) und Stella (@stellasieger) haben das Abnehmkonzept jetzt abgeschlossen. Sina-Laureen ist begeistert: "Juhu, mein 6-wöchiges Konzept für Zuhause von OPTIFAST ist geschafft. Ich fühle mich besser denn je & bin viel aktiver in meinem Alltag geworden. Klamotten, die jahrelang im Kleiderschrank lagen, passen mir wieder und meine Taille kommt endlich wieder so richtig zur Geltung." Stella hat das Konzept bereits im Januar getestet und wollte ihre Ernährungsumstellung noch weiter festigen. Sie findet es wichtig, "dass man nach Beendigung der 6 Wochen auch weiß, wie es weitergehen soll". Für sie heißt das konkret, "leckere & gesunde Mahlzeiten aus dem OPTIFAST Kochbuch zubereiten, ab und zu noch eine Mahlzeit mit einem Shake oder Riegel zu ersetzen, regelmäßig Sport treiben und sich dafür aber auch im Großen und Ganzen immer mal wieder was zu gönnen." So findet sie ihren idealen Ausgleich. Auch die anderen Mit-Testerinnen ziehen ein positives Fazit und sind fest entschlossen, ihre neu gewonnenen Routinen in Sachen Ernährung und Bewegung beizubehalten.

Das auf 6 Wochen ausgelegte OPTIFAST® KONZEPT richtet sich an Menschen mit leichtem Übergewicht und ohne Vorerkrankungen, die eine ärztliche Betreuung erfordern würden. Es kombiniert Ernährungswissen, Bewegungspläne und Verhaltensstrategien mit Diätprodukten aus der Apotheke. Ein neues Handbuch mit Konzept-Update liefert einen alltagstauglichen "Fahrplan", der Abnehmwillige Schritt für Schritt mit ausführlichen Anregungen zum Thema Verhalten, Ernährung und Bewegung sowie mit Rezeptideen durch die sechs Wochen führt. Es soll alle Abnehmwilligen noch besser beim Durchhalten und bei der individuellen Veränderung der Gewohnheiten unterstützen. Zusätzlich liefert ein kostenloser digitaler Motivator auf Wunsch täglich via WhatsApp motivierende Tipps und Tricks für die gesamten sechs Wochen und bereitet den Nutzer auch auf die Zeit nach dem sechswöchigen Konzept vor. Ziel des ganzheitlichen Ansatzes des OPTIFAST® KONZEPTs ist eine Gewichtsabnahme durch eine langfristige Umstellung des Lebensstils auf kalorienarme, selbstzubereitete Mahlzeiten, mehr Bewegung und Sensibilisierung für Verhaltensmuster.

Weitere Informationen zum Konzept und den Testern unter www.optifast.de.

Nestlé Health Science

OPTIFAST® ist eine Marke von Nestlé Health Science. Das Unternehmen bietet Ernährungslösungen für Personen mit spezifischen diätetischen Bedürfnissen. Nestlé Health Science wurde 2011 gegründet. Der Fokus liegt auf der Förderung der Bedeutung der Ernährungstherapie, um die Zukunft des Gesundheitsmanagements für Verbraucher, Patienten und das Fachpublikum im Gesundheitswesen grundlegend zu verändern. Durch Investitionen in Innovationen und mittels modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse will Nestlé Health Science auf der Grundlage absolut sicherer Ernährungstherapien eine neue Branche etablieren, die die Lücke zwischen Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie schließt und damit Verbesserungen für die Lebensqualität und einen erwiesenen klinischen und gesundheitsökonomischen Mehrwert schafft.

