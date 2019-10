General Entertainment Authority

Joy Forum19 zur Förderung des saudischen Unterhaltungssektors

Das Joy Entertainment Industry Forum (Joy Forum19), das am 13./14. Oktober im Ritz-Carlton Hotel in Riad stattfindet, wird Pioniere des Unterhaltungsbereiches aus der ganzen Welt zusammenbringen:

- Clement Wong, Vizepräsident bei Huawei für Global Product Marketing - Bill Ernest, CEO von SEVEN - Marco Balich, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Balich World Shows - Mohammad Al Abbar, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Emaar - Mohammad Al Zaabi FA, CEO von Miral Asset Management - Sultan Al Hokair, Vizepräsident der Fawaz Al Hokair Group für den Bereich Food and Entertainment - Fahad Hamidaddin, Oberaufseher für Investitionen, Strategie, Marketing und Programme der saudischen Kommission für Tourismus und Nationalerbe - Jerry Inzerillo, CEO der Ad Diriyah Gate Development Authority - Scott Givens, Präsident und CEO von Five Currents, sowie - Martin McDonnell, CEO und einer der Gründer von Sublime sowie Gründer von Soluis

Das Forum wurde durch die Vision 2030 des Königtums inspiriert und wird von der General Entertainment Authority (Allgemeine Unterhaltungsbehörde - GEA) veranstaltet. Es wird internationale Gelegenheiten für das Entertainment für herausragende Investitionsmöglichkeiten zusammenbringen, sowie nationale und internationale Führungskräfte aus der Unterhaltung, um Beziehungen mit saudischen Behörden und Firmen zu knüpfen.

In den zahlreichen und diversen Ausschüssen des Forums werden folgende Themen diskutiert: Vertiefung und Förderung der Lebensqualität, Diversifizierung der Wirtschaft, Auswirkungen der Technik auf die Unterhaltung, Zukunft digitalen Gamings, virtuelle Unterhaltung, Kommunikation mit den Gestaltern von Entertainment-Städten sowie Wettkampfsportarten. Die Teilnehmer an den Diskussionen werden zudem über die Wichtigkeit der Umsetzung von Großprojekten und des Ausbaus der Infrastruktur sprechen, um im Unterhaltungssektor für Investitionsmöglichkeiten zu sorgen.

Informationen zur General Entertainment Authority

Die General Entertainment Authority (Allgemeine Unterhaltungsbehörde) wurde im Einklang mit der Vision 2030 geschaffen, um den Unterhaltungssektor des Königtums zu verwalten und zu entwickeln sowie allen Teilen der Gesellschaft in allen Regionen des Königtums Möglichkeiten der Unterhaltung zu eröffnen, um das Leben der Bürger zu bereichern und ihnen Freude zu bereiten. Zudem wird die Rolle des privaten Sektors bei Bau und Entwicklung von Freizeitaktivitäten stimuliert. Die GEA unterstützt die Wirtschaft des Königtums mit Beiträgen zur Diversifizierung ihrer Quellen und Steigerung des Bruttoinlandsproduktes. Des Weiteren werden kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt und der Anteil direkter ausländischer Investitionen im Unterhaltungssektor gesteigert.

Informationen zum Entertainment Industry Forum

Das Entertainment Industry Forum 2019 ist eine Initiative der General Entertainment Authority, die das Ziel verfügt, den Unterhaltungssektor im Königtum in Übereinstimmung mit den Bestrebungen der Vision 2030 zu entwickeln, sowie nachhaltige Investitionsmöglichkeiten, eine Kultur der Freude und eine Gesellschaft voller Leben zu schaffen. Das Forum zielt darauf ab, eine solide Plattform für Bau und Entwicklung der Unterhaltungsbranche in Saudi-Arabien zu schaffen, neue Entertainment-Möglichkeiten zu bieten sowie zum Austausch weltweiter Erfahrungen unterschiedlicher Bereiche in diesem wachsenden Sektor beizutragen.

Zahlreiche internationale Unternehmen, Berühmtheiten, internationale Redner, Minister und Experten werden an diesem wichtigen Forum teilnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.joyforum.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1006299/Joy_Entertainment_Industry_Forum_Logo.jpg

