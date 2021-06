Viva Technology

Viva Technology 2021: Großer Erfolg für die erste Hybrid-Veranstaltung seit Beginn der Pandemie

Paris (ots/PRNewswire)

VivaTech bestätigt seine Position als Europas größtes Startup- und Tech-Event

VivaTech, Europas führende Veranstaltung für Startups und Technologie wurde vom 16. bis 19. Juni von 140.000 Besuchern besucht, von denen 26.000 persönlich in Paris anwesend waren (unter Einhaltung der Gesundheitsbestimmungen, die die Kapazität auf 5.000 Personen begrenzten). Weitere 114.000 Teilnehmer schalteten sich über die kostenpflichtige Online-Plattform von VivaTech ein. Mit großem Engagement in den sozialen Netzwerken erreichte die Veranstaltung mehr als 119 Millionen Menschen in 149 Ländern und generierte 1,7 Milliarden Views. Während der drei Tage, die den Fachleuten vorbehalten waren, und einem Tag, der der Öffentlichkeit zugänglich war, konnten die Besucher mehr als 500 außergewöhnliche Innovationen, 1.400 Aussteller (davon 60 % physische Aussteller) und 400 Referenten aus aller Welt entdecken.

VivaTech nahm die Herausforderung an, ein neues hybrides Modell zu schaffen, das einen erstklassigen persönlichen Zugang mit einem vollständig immersiven Online-Erlebnis kombiniert und sich gleichzeitig an neue Arten der Interaktion anpasst.

"VivaTech ist 2021 zurück mit einem brandneuen Hybridformat, dem ersten seiner Art. Das Erlebnis, das sowohl persönlich in Paris an der Porte de Versailles als auch online in aller Welt auf unserer digitalen Plattform zugänglich war, wurde von Besuchern und Ausstellern gleichermaßen geschätzt. Wir haben uns neu erfunden und die Codes von Europas größter Tech- und Innovationsveranstaltung neu definiert. Besonders berührt sind wir von der begeisterten Resonanz aller Teilnehmer - es war so schön, endlich einmal zusammen zu sein. Dieses neue Format stärkt VivaTech weiter für die kommenden Jahre", sagte VivaTech-Geschäftsführerin Julie Ranty mit den Co-Direktoren Maurice Lévy und Pierre Louette.

VivaTech hat sein Format komplett überarbeitet, um ein Online-Erlebnis zu bieten, das über die einfache Übertragung des Live-Events oder der Live-Nachrichtenberichterstattung hinausgeht. Auf der Grundlage der Codes des Fernsehens und der sozialen Medien entwickelte das VivaTech-Team eine Plattform, die von Workshops, Leader Insights und Startup-Pitches getragen wurde.

Fotos von der VivaTech 2021

Informationen zu VivaTech - In nur fünf Jahren hat sich VivaTech zum größten Startup- und Tech-Event in Europa entwickelt und ist weltweit als starker Katalysator für Unternehmenstransformation, Startup-Wachstum und Innovation für das Gemeinwohl anerkannt. VivaTech bringt die weltbesten Wirtschaftsführer, Startups, Investoren, Forscher und Denker für ein einzigartiges Erlebnis zusammen, das Inspiration, Networking und ein Schaufenster für Innovationen vereint.

sales@vivatechnology.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1537535/VivaTech.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1515442/Viva_Technology_Logo.jpg

Original-Content von: Viva Technology, übermittelt durch news aktuell