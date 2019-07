Tullamore D.E.W.

Der Club der lauten Dichter: 25. Jahre Poetry-Slam in Deutschland

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

2 Vektorgrafiken

Oberhaching (ots)

Vor 25 Jahren kam der Poetry-Slam nach Deutschland. Heute ist der Wettkampf der Bühnendichter ein Kulturphänomen, das die Massen begeistert und fasziniert. Im Oktober treten die 150 besten Wortartisten, Reimakrobaten und Geschichtenerzähler zu den Poetry-Slam-Meisterschaften sponsored by Tullamore D.E.W. in Berlin an.

Große Emotionen und grandiose Performances, die das Publikum zum Lachen, Toben, Nachdenken und manchmal auch zum Weinen bringen: Was vor 25 Jahren auf einer kleinen, verrauchten Kiez-Bühne in Berlin begann, ist längst zu einer Massenbewegung geworden, die Konzerthallen und Arenen füllt. Beim Poetry-Slam, dem Wettstreit der Bühnenpoeten, wird gerappt, gereimt oder einfach nur geredet. Mal wütend und wild, witzig und derb, dann wieder zart und berührend...

Poetry-Pionier der ersten Stunde ist Wolf Hogekamp, der vor einem Vierteljahrhundert den ersten Slam Deutschlands organisierte - und damit ein Stück Wort-Geschichte geschrieben hat. "Die ersten Texte haben sich die Leute auf dem Weg in der S-Bahn ausgedacht", erinnert Hogekamp sich. "Es hat sogar jemand aus Otto-Katalogen vorgelesen." Auch die Rückseite einer Chipstüte, die ein Mitstreiter zufällig in der Hand hielt, wurde spontan rezitiert.

Vieles hat sich seither getan: Die Beiträge der Standup-Poeten sind heute pointierter und professioneller, die Events und das Publikum größer - doch die Vielfalt und der Charme des Echten, Unverfälschten und Lebensnahen sind geblieben.

Seit 1997 veranstaltet Hogekamp jedes Jahr die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften, die auch dieses Jahr im Oktober wieder stattfinden. In Berlin, wo alles begann. Heute ist es das größte Bühnenliteraturfestival der Welt.

Die Kellerpoesie von einst ist zu einem Kulturphänomen avanciert, das die Massen anzieht. 2015 kamen 5.000 Zuschauer zum Best of Poetry-Slam Open Air auf die Trabrennbahn in Hamburg - Weltrekord. Die deutschsprachigen Wettbewerbe gehören seit 2016 zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Und 2018 strömten insgesamt fast 6.400 Poetry-Fans zum Best of Poetry-Slam in die Hamburger Elbphilharmonie.

Die Dimensionen haben sich im Laufe der Zeit drastisch verändert - die guten alten Traditionen werden nach wie vor gehütet und gewahrt. Eine davon ist die Flasche irischer Whiskey, die jeder Poetry-Slam-Gewinner als Preis in die Hand gedrückt bekommt.

Wenn die Dichterschlacht vorbei ist, wird sie auf der Bühne geöffnet und später, hinter den Kulissen, mit allen Mitstreitern freundschaftlich geteilt. Bei den größten und wichtigsten Slams der Szene wird die Siegerflasche Whiskey jedoch nicht beliebig gewählt, sondern steht symbolisch für die innige und tiefgründige Partnerschaft zwischen der Poetry-Slam-Szene und der irischen Whiskey-Marke Tullamore D.E.W. - und das jetzt schon seit mehr als sieben Jahren. Mittlerweile finden jährlich ca. 400 gemeinsame Veranstaltungen deutschlandweit statt und Tullamore D.E.W. ist der Hauptsponsor der Poetry-Slam-Meisterschaften.

Eine starke Verbindung, die auf der gemeinsamen Liebe zum gesprochenen Wort beruht. Denn auch in Irland, der Heimat von Tullamore D.E.W., werden Geschichten und Gedichte schon seit Jahrhunderten in den Pubs des Landes vorgetragen. Eine liebevolle und liebgewonnene Tradition, die verpflichtet. Dem folgt auch das Credo der Vielfalt von Tullamore D.E.W., The Beauty of Blend: Wie auch der original Irish Triple Blend Whiskey von Tullamore sich durch seine drei Komponente, Pot Still-, Grain- und Malt Whiskey zusammensetzt, so bereichert auch die Vielfalt der Poeten und Poetinnen unsere Gesellschaft.

Nicht nur die Flasche Whiskey für den Sieger Pflicht, auch die vier goldenen Regeln des Poetry-Slams sind seit den Anfängen verbindlich. 1. Die Texte müssen selbst geschrieben sein. 2. Der Beitrag sollte nicht länger als fünf bis sechs Minuten dauern. 3. Es dürfen keine Requisiten oder Verkleidungen verwendet werden. Und last but not least: Respect the poets! Buh-Rufe und Zwischen-Kommentare sind verpönt. Denn so respektlos und rüde es auch manchmal auf der Bühne zugeht - Poeten und Publikum müssen sich gleichermaßen an diesen Ehrenkodex halten. Denn nur so sorgen sie dafür, dass Poetry-Slam auch nach 25 Jahren so authentisch, echt und ehrlich bleibt.

Die 13. Poetry-Slam-Meisterschaften sponsored by Tullamore D.E.W. finden vom 19.-26.10.2019 in Berlin statt. Erstmalig verleiht Tullamore D.E.W. hier auch dieses Jahr den Tully-Award an die Poetin des Jahres 2019. Die Gewinnerin wird im Rahmen der Anmeldung zu den Meisterschaften von der Poetry-Slam-Szene gewählt und der Preis wird bei der großen Eröffnungsgala der Meisterschaften am 19. Oktober verliehen.

Gerne bieten wir Ihnen ein Exklusiv-Interview mit dem Begründer der Poetry-Slam-Bewegung in Deutschland, Wolf Hogekamp, an. Bei Interesse melden Sie sich gerne per Email an tullamoredew@hopf-strategie.de.

ÜBER TULLAMORE D.E.W.

Geboren im Land großer Dichter wie James Joyce und Oscar Wilde, ist Tullamore D.E.W. ein echter irischer Export - charismatisch, kreativ, charmant provokant. Den besonderen Charakter und The Beauty of Blend des Tullamore D.E.W. merkt man vor allem im Geschmack, denn der ist ungewöhnlich sanft für einen Whiskey. Dank des aufwendigen Herstellungsverfahrens - triple distilled, triple blended, triple cask matured - erhält er sein preisgekröntes Geschmacksprofil.

Vom Herzen Irlands in Tullamore findet man den originalen Irish Triple Blend Whiskey heute auf deutschen Poetry-Slam-Bühnen wieder. Seit mehr als 7 Jahren gilt Tullamore D.E.W. als fester Partner der engvernetzten Community und unterstützt die modernen Dichter der deutschen Poetry-Slam-Szene.

ÜBER CAMPARI DEUTSCHLAND

Campari Deutschland ist eines der führenden Spirituosen-Unternehmen in Deutschland und eine Tochtergesellschaft der Campari Group, die weltweit zu den bedeutendsten Playern im Spirituosensektor zählt. Campari Deutschland bietet ein fokussiertes Sortiment internationaler, erfolgreicher Premium-Lifestyle Marken an. Hierzu zählen zum einen die im Besitz der Campari Group befindlichen Marken Campari, Appleton Estate, Aperol, Bulldog Gin, Averna, Cynar, Cinzano, Ouzo 12, SKYY Vodka, Glen Grant, Wild Turkey, Sagatiba, Espolón, Crodino sowie die Premium Liköre Frangelico, Grand Marnier und American Honey. Des Weiteren gehören zum erfolgreichen Portfolio die Distributionsmarken des Familienunternehmens William Grant & Sons (Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Grant's, The Balvenie, Hendrick's, Sailor Jerry und Monkey Shoulder), Molinari Sambuca Extra sowie die Marken von Heaven Hill (Carolans und Irish Mist).

ÜBER DIE CAMPARI GROUP

Die Campari Group zählt zu den bedeutendsten Unternehmen im Spirituosensektor, vertreten in über 190 Märkten weltweit mit einer führenden Position in Europa sowie Nord- und Südamerika. Das Unternehmen wurde 1860 gegründet und ist heute der 6. größte Player in der Premium Spirituosen-Industrie weltweit. Das Portfolio setzt sich aus über 50 Premium und Super Premium-Marken zusammen, darunter weltweit bekannte Marken wie Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY Vodka, Wild Turkey und Grand Marnier. Die Campari Group mit Hauptsitz in Mailand, Italien, besitzt 18 Produktionsstätten in aller Welt und verfügt in 20 Ländern über eigene Vertriebsorganisationen. Die Wachstumsstrategie zielt darauf ab, organisches Wachstum durch starken Markenaufbau und externes Wachstum durch selektive Akquisitionen von Marken und Unternehmen zu kombinieren. Das Unternehmen beschäftigt ca. 4.000 Mitarbeiter. Die Aktien des Mutterunternehmens Davide Campari-Milano S.p.A. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) sind seit 2001 an der Mailänder Börse notiert.

Please enjoy our brands responsibly.

Pressekontakt:

Hopf Strategie GmbH

Nicole Prinz

Fuggerstr. 35

10777 Berlin



tullamoredew@hopf-strategie.de

Fon +49 / 30 / 85 000 222

Fax +49 / 30 / 85 000 234

Original-Content von: Tullamore D.E.W., übermittelt durch news aktuell