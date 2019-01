Presse- und Informationszentrum des Heeres

Nach Sicherheitslandung: Tiger zurück im heimatlichen Käfig

Strausberg (ots)

Ein Kampfhubschrauber Tiger des Kampfhubschrauberregimentes 36 aus dem hessischen Fritzlar ist am 23. Januar in der Nähe von Naumburg in Sachsen-Anhalt außerplanmäßig gelandet. Nach einer Baumberührung mit dem Heckrotor mussten die Piloten eine Sicherheitslandung auf freiem Feld einleiten.

Der Kampfhubschrauber Tiger ist nun wieder zu Hause. Am frühen Morgen des 25. Januar haben ihn Soldaten des Versorgungsbataillons 7 aus Unna in die Fritzlarer Georg-Friedrich-Kaserne überführt.

