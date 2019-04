ANSON'S Mode für Männer

Kostja Ullmann, Ursula Karven und weitere prominente Gäste bei Kollektions-Premiere: ANSON'S und CG - CLUB of GENTS feiern Launch der exklusiven CG - CLUB of GENTS x BOLD THE MAGAZINE Kollektion

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Donnerstag luden das Modelabel CG - CLUB of GENTS und Deutschlands größter Herrenausstatter ANSON'S zum exklusiven Launch Event der CG - CLUB of GENTS x BOLD THE MAGAZINE Kollektion in die Düsseldorfer 20° Restobar. In toller Atmosphäre wurde den geladenen Gästen und Pressevertretern die außergewöhnliche Kollektion präsentiert und anschließend ausgelassen gefeiert. Bei einem leckeren Dinner, guten Drinks und cooler Musik ließen sich nicht nur die Schauspieler Kostja Ullmann, Karim Günes und Timur Bartels von der exklusiv ab April 2019 bei ANSON'S erhältlichen Kollektion überzeugen. Auch Schauspielerin Ursula Karven, Bachelor-Teilnehmerin Evanthia Benetatou und GNTM-Gesicht Soraya Eckes genossen die ausgelassene Stimmung des Events.

Progressiv und modern - so lauten die Schlagwörter der neuen Kapsel Kollektion von CG - CLUB of GENTS x BOLD THE MAGAZINE und auch das Launch Event am gestrigen Abend stand unter genau diesem Motto. Bei Food, Drinks und musikalischer Untermalung hatten Pressevertreter sowie geladene Gäste, darunter auch die Schauspielerinnen Ursula Karven und Luise Großmann, Model Tobias Reuter und Influencer Sebastian Schmidt die Möglichkeit, die stylishen und an die Goldenen Zwanziger Jahre erinnernden Teile einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch die Schauspieler Kostja Ullmann, Karim Günes und Timur Bartels gehörten zu den prominenten Gesichtern des Abends, ebenso wie Bachelor-Teilnehmerin Evanthia Benetatou und GNTM-Gesicht Soraya Eckes.

Im Fokus des Abends: die innovative Kapsel-Kollektion, die ab sofort exklusiv nur in ausgewählten ANSON'S Stores erhältlich ist. Fünf Anzüge, ein Hemd und zwei Einstecktücher in ausgefallenen Farben sind es geworden. Die Farbpalette der Anzüge reicht von Mokkabraun und Bordeauxrot über Taubenblau und Hellpetrol bis hin zu Pfirsich. Die Silhouette: Schlank geschnitten mit 3 Knöpfen und schmalem Revers. Auch bei der Qualität der coolen Stücke wurde nicht gespart: Keine Geringere als die Weberei Guabello lieferte für die Kollektion edelste Stoffe direkt aus Italien. Bereits seit 1815 stellt das Unternehmen seine hochwertigen Gewebe in der Region Piemont her und vereint in seinen Stoffen über 200 Jahre Know-How, echte Handwerkskunst und Innovationsgeist.

CG - CLUB of GENTS:

CG - CLUB of GENTS hat sich dem Lebensgefühl des Brit-Pop und der Mods verschrieben und zieht seine Inspirationen und Impulse aus London und den Vororten der Metropole. "You get what you pay for!" lautet das Motto und genau das spürt man bei jedem einzelnen Teil: Detailverliebtheit, hochwertige Stoffe und tolle Passformen sind bei CG ein absolutes Muss.

In ihrer neuen Linie Savile Row by GC - CLUB of GENTS geht das Label noch einen Schritt weiter: hochwertige Stoffe aus Italien, traditionelle aber doch neu interpretierte Silhouetten und aufwendige, handwerkliche Details sollen wieder auf das Produkt als solches Lust machen und den Träger durch seine Besonderheiten und die gesamte Komposition überzeugen. Dass das gelingt, erkennt man sofort auch in jedem Stück der exklusiven Kapsel-Kollektion.

BOLD THE MAGAZINE:

Design-Input für die Kollektion gab es vom multi-thematischen Lifestyle-Medium BOLD THE MAGAZINE. Das seit 10 Jahren erfolgreiche Magazin ist besonders für seine aufwendige Fotostrecken sowie kreativen und informativen Content bekannt und beschäftigt sich neben Mode- auch mit Kunst-, Reise- und Designthemen.

ANSON'S:

ANSON'S bietet seinen Kunden in 19 Häusern an 15 Standorten in Deutschland eine große Kompetenz in Sachen Mode - und empfängt sie mit einer vielfältigen Auswahl internationaler Marken und Designer - von Business Look bis Casual Wear. Die CG - CLUB of GENTS x BOLD THE MAGAZINE Kollektion ist ab sofort exklusiv in den ANSON'S Stores in Hamburg (Mönckebergstraße), Köln (Schildergasse), Düsseldorf, Bonn, Nürnberg und Frankfurt erhältlich.

Pressekontakt:

JuLi PR & Consulting

Baumstr.3

40468 Düsseldorf

info@juli-pr.com

www.juli-pr.com

+49-(0)176-70 64 62 06

Original-Content von: ANSON'S Mode für Männer, übermittelt durch news aktuell