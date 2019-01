Zhuhai International Convention and Exhibition Center entwickelt sich rasant zum "Ausstellungskomplex der Spitzenklasse in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area"

Beijing (ots/PRNewswire) - Das Zhuhai International Convention and Exhibition Center ist zu einem starken Akteur in der Branche geworden. Es hat im Laufe der letzten vier Jahre seit Betriebsaufnahme zahlreiche Ehrungen erhalten: Gold Five Star Award für exzellente Ausstellungseinrichtungen, Chinas Bestes Konferenzhotel (Center), Chinas Top-Ten-Ausstellungszentren für die Messebranche, Einflussreichster Ausstellungskomplex und weitere. Mit seiner leistungserprobten Geschichte hat sich das Zhuhai International Convention and Exhibition Center zum wettbewerbsfähigsten Ausstellungskomplex in Südchina entwickelt.

Es bietet eine Ausstellungsfläche von 30.000 Quadratmetern, einen Festsaal von 4.500 Quadratmetern, 45 Konferenzräume mit modernsten Einrichtungen in flexibler Kombination, erstklassige Catering-Dienste für zehntausend Personen sowie hochwertige Messedienste und eine wunderschöne Besuchererfahrung an der Küste. Das Zhuhai International Convention and Exhibition Center hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Entwicklungstrend mit Fokus auf Qualität eingeschlagen. Bis heute sind im Center über 110 Ausstellungen und Aktivitäten veranstaltet worden; über 2.600 Empfangsaktivitäten fanden statt, von denen 40 Prozent aus der Gesamtzahl mehr als 1.000 Teilnehmer umfassten; 1.800 Empfänge mit Catering wurden veranstaltet und insgesamt konnten im Center 3 Millionen Aussteller und Gäste seit der Eröffnung im Jahr 2014 begrüßt werden.

Mit der offiziellen Einweihung der Hongkong-Zhuhai-Macao Brücke und dem Bau der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area wird für das Center sicher eine weitere Phase der rasanten Entwicklung eingeläutet. Mit dem Ziel, sich zu einem herausragenden "Ausstellungskomplex der Spitzenklasse in der Guangdong-Hongkong-Macao Greater Bay Area" in China zu etablieren, werden die kommenden Jahre des Zhuhai International Convention and Exhibition Center zweifellos faszinierend und produktiv werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/802326/ZHUHAI_building.jpg

