AfD-Landtagsabgeordneter Daniel Rottmann: Landtagspräsidentin Muhterem Aras spricht Arbeitssuchenden die Heimat ab

Landtagspräsidentin Muhterem Aras mischt sich in die Heimat-Debatte ein und erzählt dazu die Einwanderungsgeschichte ihrer Familie. Sie zitiert ihren Vater, der als Gastarbeiter nach Deutschland kam: "Heimat ist da, wo der Esel satt wird. Da, wo ich eine Arbeit habe. Und das ist Deutschland." Der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Rottmann stellt dazu fest: "Sollte der Begriff 'Heimat' tatsächlich von einer Arbeitsstelle abhängig definiert werden, sind Arbeitssuchende im Umkehrschluss heimatlos. Arbeitslosen die Heimat abzusprechen, weil sie keine Arbeit haben, ist einfach unglaublich! Frau Aras gefährdet den sozialen Frieden, wenn sie diese Definition weitergibt und Arbeitslosen per definitionem die Heimat entzieht."

Karges und raues Land in den bergigen Steinwüsten Nordafrikas

Wenn man zu den in der Statistik erfassten knapp zweieinhalb Millionen Arbeitslosen diejenigen addiere, die aufgrund von Qualifizierungsmaßnahmen nicht in der Statistik erfasst sind, seien das knapp dreieinhalb Millionen Arbeitslose in Deutschland , erläutert der AfD-Abgeordnete. "Die Heimat von Eseln definiert das Kinderlexikon des SWR übrigens als 'ein karges und raues Land [...] in den bergigen Steinwüsten Nordafrikas'. Dabei handelt es sich um Wildesel. Esel in unseren Breitengraden wurden künstlich domestiziert, so dass diese Aussage für sie genauso gilt. 'Heimat ist da, wo der Esel satt wird', greift also bestenfalls zu kurz, um den Begriff der Heimat zu definieren", so Rottmann abschließend.

