HOWOGE erneut für Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgezeichnet

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH wurde am 13. Juni 2023 zum vierten Mal für ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik geehrt. Das Zertifikat zum audit berufundfamilie nahm die kaufmännische Geschäftsführerin der HOWOGE, Katharina Greis in Anwesenheit von Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB entgegen.

"Wir möchten unsere knapp 1.000 Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bestmöglich unterstützen", sagt Katharina Greis. "Dabei ist es uns wichtig, all unseren Mitarbeitenden die Flexibilität zu geben, Alltag und Job gleichermaßen zu meistern. Ganz egal, ob sie Angehörige pflegen, alleinerziehend oder gesundheitlich eingeschränkt sind oder einem außergewöhnlichen Hobby nachgehen. Vor diesem Hintergrund haben wir bei der aktuellen Auditierung das mobile Arbeiten sowie den Ausbau unserer Beratungs- und Unterstützungsangebote in den Fokus gestellt."

Die HOWOGE hat das Zertifikat zum audit berufundfamilie erstmals im Jahr 2014 erhalten. Es gilt als Qualitätssiegel für eine nachhaltige betriebliche Vereinbarkeitspolitik und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Nach drei Re-Auditierungen wurde der HOWOGE nun das dritte Mal eine langjährige, nachhaltige familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik testiert. 993 Beschäftigte profitieren bei der HOWOGE von den vereinbarkeitsfördernden Maßnahmen. Dabei arbeitet die HOWOGE mit einem weitgefassten Familienbegriff, der alle Personen einbezieht, zu denen eine enge Verbundenheit besteht. Das Angebot für die Mitarbeitenden umfasst aktuell u. a. mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten mit familienorientierten Sitzungs- und Besprechungszeiten, Sabbaticals als Arbeitszeit-Ansparmodell, Freistellungmöglichkeiten für die Pflege von Angehörigen sowie umfassende Beratungs- und Gesundheitsangebote. "Diese familienorientierte Personalarbeit unterstützt zum einen im aktuellen Fachkräftemangel die Recruiting-Aktivitäten der HOWOGE und spielt zum anderen auch bei der Mitarbeitendenbindung eine wichtige Rolle. An diesem Thema werden wir auch in Zukunft weiterarbeiten", sagt Katharina Greis "Denn in drei Jahren streben wir die nächste Auditierung an."

Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule

Einsetzbar in allen Branchen und unterschiedlichen Betriebsgrößen, erfasst das audit den Status quo der bereits angebotenen familien- und lebensphasenbewussten Maßnahmen, entwickelt systematisch das betriebsindividuelle Potenzial und sorgt dafür, dass Familienbewusstsein in der Organisationskultur verankert wird. Nach erfolgreichem Abschluss dieses Prozesses erteilt ein unabhängiges, prominent mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbänden besetztes Kuratorium das Zertifikat zum audit.

Über die HOWOGE

Die HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH ist eines der sechs kommunalen Wohnungsunternehmen des Landes Berlin. Mit einem eigenen Wohnungsbestand von rund 75.400 Wohnungen (Stand 31.12.2022) gehört das Unternehmen zu den größten Vermietern deutschlandweit. Die HOWOGE will ihr Wohnungsportfolio insbesondere durch Neubau mittel- bis langfristig auf rund 100.000 Wohnungen erweitern. Als Teil der Berliner Schulbauoffensive übernimmt die HOWOGE zudem für das Land Berlin Neubauten und Großsanierungen von Schulen.

