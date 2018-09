Speedcast führt neues branchenführendes VSAT-Angebot ein

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Speedcast bietet bis zu 10 Mbps schnelle Verbindungen mit Leistungsgarantie

Speedcast International Limited (ASX: SDA), der weltweit bevorzugte Anbieter von Remote Communications und IT-Lösungen, kündigte heute sein neues Portfolio von VSAT-Verträgen an, die eine Vielzahl an Kundenanforderungen erfüllen werden. Alle Vertragspläne umfassen eine sogenannte Committed Information Rate (CIR), die dem Kunden ein bestimmtes Leistungsniveau garantiert. Außerdem werden alle Pläne vom weltweit größten und robustesten Ku-Band-Netz mit erweiterter Netzsicherheit unterstützt, das eine ausgezeichnete Bandbreitenverfügbarkeit und eine hervorragende Benutzererfahrung sowohl für die Schifffahrt als auch Offshore-Energiemärkte gewährleistet.

Die vier Pläne sind Quota, Burst, Guaranteed und Professional.

Quota ist ein begrenzter VSAT-Service, der nach Gigabyte (GB) bemessen wird (bis zu 30 GB). Quota kann mit Flottenquoten jedoch auch auf die gesamte Flotte oder alle Offshore-Energieanlagen des Kunden erweitert werden, wobei sich dann alle Nutzer maximal 100 GB pro Monat teilen.

Burst liefert eine garantierte minimale CIR sowie sehr hohe Burstraten mit der Maximum Information Rate (MIR).

Guaranteed bietet nur die CIR, damit bestimmte Anwendungen und Datenübertragungen, die eine garantierte Mindestbandbreite erfordern, während des gesamten Monats mit unbegrenzter Datennutzung ausgeführt werden können.

Professional erfüllt die anspruchsvollsten Anforderungen an Bord. Professional-Kunden können aus einer Vielzahl an Service-Optionen mit bis zu 50 Mpbs MIR in der Standardkonfiguration auswählen, und alle Pläne haben eine garantierte CIR.

"Wir erleichtern unseren Kunden den Auswahlprozess, sodass sie genau den richtigen VSAT-Service für ihr Boot oder Schiff, ihre Flotte oder Offshore-Anlagen finden können. Gleichzeitig bieten wir aber auch Möglichkeiten zur Erhöhung der Konnektivität, wenn das Geschäft oder die Mannschaft dies erfordern", sagt Tim Bailey, Executive Vice President of Products, Marketing, and Business Development bei Speedcast. "Mit dieser Expansion hält Speedcast seine Verpflichtung ein, unseren Kunden die beste Auswahl auf dem Markt zu bieten."

Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Plänen wenden Sie sich bitte an marketing@speedcast.com.

Informationen zu Speedcast International Limited

Speedcast International Ltd (ASX: SDA) ist der größte Anbieter von Remote Communications und IT-Dienstleistungen weltweit. Der Managed Service von Speedcast wird mit Multi-Access-Technologie über ein weltweit führendes Multi-Band- und Multi-Orbit-Netzwerk von mehr als 70 Satelliten sowie ein zugeschaltetes globales terrestrisches Netzwerk bereitgestellt, das durch umfangreiche lokale Unterstützung vor Ort aus mehr als 40 Ländern verstärkt wird. Dieses globale "Netz von Netzwerken" ermöglicht es den Kunden, sich bei ihren geschäftskritischen Anwendungen auf die robusteste integrierte Infrastruktur zu verlassen, die auf dem Markt verfügbar ist. Speedcast ist einzigartig als strategischer Geschäftspartner positioniert, der Kommunikations-, IT- und digitale Lösungen anpassen kann, um individuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden und die geschäftliche Transformation zu ermöglichen. Das Unternehmen baut seine Managed Services durch differenzierte Technologieangebote weiter aus, zu denen Cybersicherheit, Sozialleistungen für Besatzungen, Content-Lösungen, Daten- und Sprachanwendungen und Integrationsservices für Netzwerksysteme zählen. Speedcast arbeitet stets kundenorientiert, pflegt eine starke Sicherheitskultur und betreut über 2.500 Kunden in mehr als 140 Ländern in den Sektoren Schifffahrt, Energie, Bergbau, Unternehmen, Medien, Kreuzschifffahrt, Nichtregierungsorganisationen und Behörden. Erfahren Sie mehr unter www.speedcast.com.

