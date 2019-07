VWO

VWO kündigt den ersten Gipfel zur Online-Konversionsoptimierung, ConvEx, an

Neu-Delhi (ots/PRNewswire)

- 15 Experten für Konversionsoptimierung von einigen der größten Unternehmen der Welt werden an ConvEx teilnehmen, die einen tiefen Einstieg in experimentelles Marketing ermöglichen und herrliche digitale Erfahrungen bieten wird.

VWO, ein Marktführer im Bereich der Konversionsoptimierung und der User-Insights-Technologie, kündigt seinen ersten Online-Gipfel an: ConvEx - Celebrating Experiment-Driven Marketing. Der fünftägige Gipfel wird vom 5. bis 9. August 2019 online stattfinden und Fachleute aus den Bereichen Digitales Marketing, Konversionsoptimierung, UX/UI und Analytik sowie Tausende von VWO-Kunden zusammenbringen, die sich die Experten anhören und Best Practices erlernen möchten.

"Die Erwartungen der Kunden entwickeln sich weiter. Es wird immer wichtiger, überzeugende Online-Erlebnisse zu gestalten, die Kunden zu Transaktionen veranlassen. Es ist an der Zeit, persönliche Meinungen in den Hintergrund zu stellen und durch Experimente zu bestimmen, was das Beste für Ihr Publikum ist. Mit ConvEx wollen wir datengesteuerte Unternehmen in experimentelle Unternehmen verwandeln", sagt Sparsh Gupta, Chief Executive Officer bei VWO.

ConvEx wird zum ersten Mal 15 Experten auf dem Gebiet der Konversionsoptimierung und des User Experience Designs zusammenbringen, die einigen der weltweit größten Unternehmen beim Wachstum helfen, darunter unter anderem Microsoft, Booking.com, HubSpot, Encyclopedia Britannica, Kaspersky, Avast und Trainline. Die Sitzungen werden online veröffentlicht, und die Zuschauer können sich die Sitzungen bequem zu Hause auf ihren Bildschirmen ansehen.

"Der Online-Wettbewerb wird von Tag zu Tag heftiger. Es ist nicht nur an der Zeit, dass Unternehmen mehr "kundenorientierte" Entscheidungen treffen. ConvEx zeigt, wie die angesehensten Unternehmen auf der ganzen Welt eine loyale Anhängerschaft aufgebaut haben, weil sie die Motivationen ihrer Käufer verstehen", sagt Paras Chopra, Gründer und Vorsitzender von VWO.

Über VWO

VWO ist ein Technologieanbieter für Konversionsoptimierung und User Insights mit mehr als 250 Mitarbeitern, 6.000 Kunden und 20.000 Anwendern weltweit. Die integrierte Conversion-Plattform von VWO ermöglicht es Vermarktern, das Besucherverhalten zu verstehen, Experimente durchzuführen, Erfahrungen zu personalisieren und die Kunden bei allen ihren Aktivitäten im Rahmen des Geschäftsbeziehung immer wieder einzubinden. Weitere Informationen finden Sie unter vwo.com, oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter oder LinkedIn.

