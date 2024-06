METZ

METZ liefert das enorme Potenzial von QLED+: ein neuer Maßstab für visuelle Exzellenz

METZ begann mit der Herstellung von Radios und entwickelte sich weiter zu Kamerablitzgeräten und Fernsehproduktion. Seit seiner Gründung hat METZ seine Marke kontinuierlich ausgebaut. Im Jahr 2018 führte die Metz Consumer Electronics GmbH offiziell die Marke METZ blue ein und hat auf der Grundlage ihrer 85-jährigen Erfahrung als traditioneller deutscher Hersteller konsequent hochwertige Smart-TV-Lösungen unter der Marke METZ blue angeboten. Es verbindet nahtlos ein reiches historisches Erbe mit zeitgenössischer Vitalität und verkörpert in seinem Angebot eine Synthese aus langjährigen Traditionen und innovativer Dynamik. Mit seiner reichen Erfahrung im europäischen Geschäft hat METZ nun seine Präsenz von Deutschland auf die ganze Welt erweitert.

Für die meisten Verbraucher ist der wichtigste Faktor beim Kauf eines Fernsehers die Bildqualität. Unter den wichtigsten TV-Panels sind LED, QLED, OLED und Mini-LED die gängigsten, die die Verbraucher sehen können. QLED-Fernseher verwenden Quantenpunkte, d. h. Halbleiter-Nanokristalle, die bei Beleuchtung durch eine Lichtquelle oder elektrischen Strom bestimmte Lichtfarben aussenden. Der Einsatz von QLED kann dazu beitragen, die Bildqualität des Fernsehers zu verbessern.

Im Vergleich zu den herkömmlichen QLEDs hat METZ die innere QLED-Technologie in der vierten Generation aktualisiert, die QLED+ genannt wird. Als Kronjuwel der technologischen Errungenschaften von METZ verspricht QLED+ eine Revolution in Sachen Bildqualität, Lebensdauer und Energieeffizienz. Im Kern nutzt QLED+ die Kraft von Quantenpunkten. Die aktuelle vierte Generation der QLED-Technologie basiert auf einer innovativen Struktur, bei der Quantenpunkt-Filme in die Diffusionsplattenschichten integriert werden, und ermöglicht eine breite kundenspezifische Farbskala und eine höhere Lichtausbeute. Diese strategische Kombination nutzt einen einschichtigen Rahmen, um einen erweiterten Farbraum zu realisieren. Diese winzigen Partikel, die Licht bestimmter Wellenlängen aussenden, wenn sie von einer externen Quelle angeregt werden, bilden die Grundlage für die Fähigkeit der Technologie, unübertroffene Farbgenauigkeit und Helligkeit zu erzeugen. Um Bedenken hinsichtlich einer unzureichenden Quantenpunktdichte in den Quantendiffusionsplatten auszuräumen, verwendet die Technologie eine Hintergrundbeleuchtung mit großem Farbumfang, um das Farbspektrum zu verstärken. QLED+ beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Nutzung von Quantenpunkten, sondern erweitert auch deren Potenzial. QLED+ verfeinert die Kunst der Lichtsteuerung und erreicht eine Präzision auf Mikroebene, die das Seherlebnis auf ein neues Niveau hebt, was durch ein neues strukturelles Design erreicht wird.

QLED+ hat mit seiner Hintergrundbeleuchtung mit großem Farbumfang, der QD-Diffusionsplatte sowie seinen augenschonenden und umweltfreundlichen Eigenschaften die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen.

Hintergrundbeleuchtung mit großem Farbumfang

Das Hinzufügen einer Schicht aus einem Material mit großem Farbumfang auf den Hintergrundbeleuchtungsperlen führt zu einer reineren Palette von Hintergrundbeleuchtungsfarben im Vergleich zu Blaulicht-Hintergrundbeleuchtungsquellen, und eine größere Bandbreite von weißem Licht stellt eine realistischere Farbe und Gleichmäßigkeit dar. Herkömmliche QLED-Bildschirme sind auf ein Hintergrundbeleuchtungssystem angewiesen, das manchmal keine echten Schwarzwerte liefern kann und unter Einschränkungen des Farbvolumens leidet, wohingegen QLED+ von diesen Beschränkungen befreit ist. Durch einen innovativen Ansatz für die Vorwärtsbeleuchtung stellt QLED+ sicher, dass jedes Pixel meisterhaft gesteuert wird. Das Ergebnis sind tiefere Schwarztöne, hellere Weißtöne und ein Dynamikbereich, der visuelle Inhalte mit beispielloser Lebendigkeit zum Leben erweckt.

QD-Diffusionsplatte

Während herkömmliche QLED die Farbskala mit roten und grünen Quantenpunkt-Filmschichten erweitern, integriert die QLED-Technologie der vierten Generation QD-Film- und Diffusionsplattenschichten in einer. Diese einschichtige Struktur verbessert die Effizienz der Hintergrundbeleuchtung und führt zu einer Erhöhung der Transmission um 25 %. Das QLED+ Strukturdesign erhöht außerdem die Lebensdauer der QLED+ Displays um 15 %.

Gut für die Augen und die Umwelt

QLED+ Panels wurden außerdem mit Blick auf die Umwelt entwickelt. Der Verzicht auf die Folienschicht in der Struktur macht QLED+ Panels umweltfreundlicher, während die Entwicklung einer Hintergrundbeleuchtung mit einem Low-Blue-Light-Chip die Schädigung der Augen durch blaues Licht erheblich reduziert. Nutzer können ein verbessertes Bild zu einem kostengünstigen Preis genießen, ohne sich Gedanken über Sehschwächen machen zu müssen. QLED+ ist eine Display-Lösung, die die Anforderungen der anspruchsvollen Zuschauer von heute nicht nur erfüllt, sondern übertrifft. Insbesondere bietet es einen Grad an Immersion, der früher zu Hause für unmöglich gehalten wurde. Bilder erscheinen auf dem Bildschirm in lebensechten Farben und mit hohem Kontrast, während Spiele und Sportereignisse so lebendig und realistisch wirken, dass man das Gefühl hat, selbst Teil des Geschehens zu sein. Und dank der überragenden Haltbarkeit und Langlebigkeit können die Nutzer ihre Investition genießen, ohne sich Gedanken über eine Farbverschlechterung im Laufe der Zeit machen zu müssen.

Mit Blick auf die Zukunft stellt QLED+ mehr als nur einen Schritt nach vorn dar – es ebnet den Weg zu außergewöhnlichen visuellen Erlebnissen. Wenn Sie das volle Potenzial von QLED+ verstehen und die Produkte von METZ entdecken möchten, finden Sie hier weitere Informationen: https://bit.ly/45spRqI

