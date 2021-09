TCL

TCL bringt 2021 Premium Mini-LED-Fernseher mit unübertroffener 8K-Leistung auf den Markt

Paris (ots/PRNewswire)

TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, kündigte heute auf einer Einführungsveranstaltung unter dem Motto "Transcend Vision" seine neuesten Mini-LED-Fernseher der X-Serie, den X92 Series Pro OD Zero Mini LED 8K TV und den X92 Series Mini LED 8K TV, an.

Außerdem wird der 2021-2022 EISA Premium LCD TV Award Gewinner TCL Mini LED 4K TV 65C825 vorgestellt.

Die 2021er X-Serie wird in den kommenden Tagen zunächst auf Märkten wie Europa, Australien, Saudi-Arabien und anderen eingeführt.

Sehen Sie das Launch-Event jederzeit unter www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

"Die unglaubliche Leistung der Fernseher der X-Serie ist der TCL Mini-LED-Technologie zu verdanken und die TCL X-Serie ist gut positioniert, um den Markt für Premium-Mini-LED-Fernseher anzuführen", sagte Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics.

Die Mini-LED-Technologie der X-Serie bietet den Zuschauern ein unvergleichliches Seherlebnis mit kleineren und mehr LEDs, die mehr Kontrastkontrollzonen erzeugen.

Die OD Zero Mini LED der X92 Pro Serie ist 700-mal* kleiner als herkömmliche LEDs und ermöglicht so eine unvorstellbare Dichte, die nicht nur ein außergewöhnliches Seherlebnis, sondern auch ein atemberaubend dünnes Profil ermöglicht.

*Verglichen mit TCL X915 8K QLED TV

Neben dem echten 8K-Erlebnis ist die X-Serie auch mit TCL QLED ausgestattet, die das Farbvolumen mit über einer Milliarde Farben auf mehr als 100 % erhöht.

Die X92 Pro Serie ist nicht nur mit Onkyo und Dolby Atmos® ausgestattet, sondern auch mit einem fantastischen 5.1.2-Kanal-Audio mit 25 Lautsprechern und 160 Watt Audioleistung, während die X92 Serie über 2.1-Kanal und 60 Watt Leistung verfügt, die zusammen einen atemberaubenden und kraftvollen Klang liefern.

Das ultradünne Profil der X92 Pro Serie und ihr High-End-Look werden durch die futuristischen und immersiven Designansätze von TCL ermöglicht, wie z.B. mechanische Scheiben, lederummantelte Lautsprecher und reflektierendes akustisches Design.

Die X-Serie bietet außerdem 120 Hz und das TCL Game Master Pro Paket mit HDMI 2.1, Wifi 6 sowie variabler Bildwiederholfrequenz (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM) und eARC liefert die bestmöglichen Bilder und Audiosignale für Spiele, Fernsehsendungen und Filme.

Aussehen, Funktionen und Verfügbarkeit der Produkte können je nach Land/Region unterschiedlich sein. * Google Assistant ist in ausgewählten Sprachen, Ländern/Regionen verfügbar. * Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Google, Google Duo und andere Marken sind Marken von Google LLC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610685/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1610684/image_2.jpg

Original-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell