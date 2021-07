TCL

TCL ist eine der ersten TV-Marken, die den TÜV Rheinland-Test nach dem globalen Standard ETSI EN 303 645 für IoT-Geräte bestanden hat

TCL Electronics (1070.HK) gab heute bekannt, dass das Unternehmen das TÜV Rheinland /Privacy By Design-Logo erhalten hat, das die Erfüllung des Cybersecurity-Standards ETSI EN 303 645 bestätigt, dem ersten weltweit anwendbaren Standard zur Förderung einer Sicherheitsgrundlage für IoT-Geräte für Verbraucher. Der TÜV Rheinland mit Hauptsitz in Deutschland ist eine internationale Prüf- und Zertifizierungsorganisation.

TCL ist die erste Gruppe von TV-Marken, die den TÜV Rheinland-Test auf Basis der ETSI EN 303 645 bestanden hat und das TÜV Rheinland /Privacy By Design-Logo erhält.

"TCL ist stolz darauf, als eine der ersten TV-Marken das vom TÜV Rheinland geschützte Datenschutz-Logo für unseren Fernseher zu erhalten. Dies ist eine Bestätigung von einer angesehenen unabhängigen dritten Organisation, dass TCL die Anforderungen der ETSI EN 303 645 erfüllt", sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industries Holdings Co., Ltd. und TCL Electronics.

"Viele IoT-Geräte von Verbrauchern und die damit verbundenen Dienste verarbeiten und speichern personenbezogene Daten. Die Norm EN 303 645 kann dabei helfen, sicherzustellen, dass diese mit der General Data Protection Regulation konform sind - Security by Design. Die Vergabe dieses Logos bestätigt, dass TCL die Anforderungen der Norm ETSI EN 303 645 in Bezug auf Netzwerksicherheit und Datenschutz erfüllt und das von der Norm geforderte Cyber-Security-Baseline-Level erreicht hat", so ein Vertreter von TÜV Rheinland.

Die ETSI EN 303 645 spezifiziert 13 Bestimmungen für die Sicherheit von mit dem Internet verbundenen Verbrauchergeräten. Laut dem Technischen Komitee für Cybersicherheit von ETSI soll die EN-Norm die groß angelegten, weit verbreiteten Bedrohungen für intelligente Geräte verhindern, die Cybersecurity-Experten jeden Tag sehen. Der Standard beschreibt den Einbau von Sicherheit in mit dem Internet verbundene Produkte in der Entwurfsphase und bietet auch eine Grundlage für zukünftige IoT-Systeme.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Akteur in der globalen TV-Industrie. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. Laut OMDIA ist TCL im Jahr 2020 weltweit die Nummer 2 bei den Marktanteilen von LCD-TVs der Marke TCL. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1575571/TUV.jpg

