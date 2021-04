TCL

TCL breeva A2 und breeva A5 Luftreiniger gewinnen Red Dot Awards für herausragendes Produktdesign

Corona, Kalifornien (ots/PRNewswire)

TCL®, eine der weltweit meistverkauften Marken für Unterhaltungselektronik und ein führendes Technologieunternehmen, hat zwei Red Dot Awards für Produktdesign für zwei Luftreiniger aus seiner breeva-Serie erhalten. Der preisgekrönte breeva A2 und der breeva A5 unterstreichen das Engagement von TCL bei der Entwicklung intelligenter Technologien und innovativer Funktionen, die jeden Aspekt des Lebens verbessern, und beide erfüllen die Bedürfnisse der Kunden nach erfrischender Luft und einer gesunden Wohnumgebung.

Schach und moderne Pop-Möbel inspirierten das Design des breeva A2 und des breeva A5. Die klaren Linien und markanten Merkmale lassen die Luftreiniger wie moderne Kunstwerke aussehen. Beide Luftreiniger verfügen über geometrische Elemente aus Halbkugeln und Zylindern, die ein ansprechendes skulpturales Aussehen erzeugen. Die Inspiration für das Design des kompakten breeva A2 air kam von der Schachfigur des Turms, während die Schachfigur Königin das Design des breeva A5 inspirierte. Nutzer können die Luftqualität über die TCL Home App in Echtzeit verfolgen. Beide Luftreiniger sind elegante Ergänzungen für ein Zuhause und zudem hocheffizient.

"TCL fühlt sich geehrt, diese beiden Red Dot Awards zu erhalten. Wir nutzen unsere starken Fähigkeiten im Produktdesign und in der Technologie, um den Verbrauchern eine immer größere Auswahl an intelligenten Produkten und hervorragenden Erlebnissen zu bieten, die das Leben bereichern und verbessern", sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industries Holdings Co., Ltd. und TCL Electronics.

Der Red Dot ist eine Auszeichnung für hohe Designqualität und Innovation. Eine internationale Jury aus Design-Profis bewertete die Einreichungen aus rund 60 Ländern und vergab das Qualitätssiegel nur an Produkte mit herausragendem Design.

Getreu der Red Dot-Maxime "Winning is the Beginning" wird TCL auch in Zukunft die Verbraucher mit noch mehr Smart Home-Produkten begeistern, da die Marke in neue Märkte expandiert und weiterhin stark in Forschung und Entwicklung investiert.

Informationen zu TCL

TCL befähigt Kunden, mehr zu genießen. Mit einer Reihe von preisgekrönten Fernsehern, Audioprodukten, Mobilgeräten und Haushaltsgeräten ist TCL stolz darauf, durch die Kombination von durchdachtem Design und neuester Technologie sinnvolle Erfahrungen zu liefern. Als eine der weltweit größten Marken für Unterhaltungselektronik hilft TCL mit seiner umfassenden Fertigungskompetenz, einer vertikal integrierten Lieferkette und einer hochmodernen Panel-Fabrik, Innovationen für alle zu liefern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1492960/image_5005564_37268007.jpg

Original-Content von: TCL, übermittelt durch news aktuell