TCL kündigt auf der CES2021 die Einführung seines Google TV an, um den bestmöglichen Content mit einem exzellenten Bilderlebnis anzubieten

Hong KongHong Kong (ots/PRNewswire)

TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Marktteilnehmer in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik, gab auf der CES 2021 bekannt, dass es 2021 eine TCL Google TV(TM) Serie für TCL-Kunden einführen wird, zunächst in den Vereinigten Staaten und später auch an anderen Orten.

TCL Google TVs wird die Branchen führenden TCL-Displaytechnologien, wie Mini-LED, 8K und QLED mit einer neuen Unterhaltungserfahrung von Google kombinieren, damit Nutzer leichter als je zuvor Zugang zu ihrem Lieblingsinhalt in atemberaubender Auflösung auf den neuesten TCL-Bildschirmen bekommen.

"Die Einführung von TCL Google TVs wird unsere Zusammenarbeit mit Google auf die nächste Stufe bringen", sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics. "Unser Motto auf der diesjährigen CES ist "Experience More" und durch die Kombination von hochmodernen Bildschirmen mit pfiffigem und geeignetem Content powered by Google, bin ich zuversichtlich, dass wir Menschen überall auf der Welt 2021 genau das ermöglichen werden".

"Wir freuen uns auf unsere Partnerschaft mit TCL, damit wir Google TV Kunden weltweit anbieten können. Google TV ist ein nützliches und genussvolles TV-Erlebnis,welches den Nutzern ermöglicht, ihren Lieblingscontent zu finden", sagte Shobana Radhakrishnan, Senior Engineering Director, Google TV.

TCL Google TVs vereinigt Spielfilme, Shows, Live-TV und mehr aus Apps und Abonnements und organisiert sie für jeden einzelnen Nutzer. Es bietet personalisierte Empfehlungen, so dass TCL-Nutzer Neues entdecken und anschauen können. Die Nutzer können sogar Google mit ihrer Stimme auf großen TCL-Bildschirmen bitten, Spielfilme und Shows zu finden, Fragen zu beantworten und Smart-Home-Geräte zu steuern.

* Google TV und verwandte Logos sind eingetragene Warenzeichen von Google LLC

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und führend in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. Laut OMDIA rangierte TCL im zweiten Quartal des Jahres 2020 gemessen am Umsatzvolumen auf Platz 2 des globalen Fernsehmarktes. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.

