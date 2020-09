TCL

TCL dreht in der Kategorie drahtloser Kopfhörer richtig auf - präsentiert seine neuen True-Wireless-Kopfhörer "MOVEAUDIO S200" für unter 100 Euro

TCL, eine der weltweit meistverkauften Marken der Unterhaltungselektronik und eines der weltweit führenden Technologieunternehmen, stellt ein neues Paar komplett kabelloser Kopfhörer vor, das alle fortschrittlichen Technologien mitbringt, die Käufer erwarten - und das zu einem Preis von unter 100 Euro. Kabellose Ohrhörer waren bislang ein Premium-Angebot, doch sorgt TCL mit den neuen True-Wireless-Kopfhörern MOVEAUDIO S200 weiter für gleiche Wettbewerbsbedingungen - auf eine Weise, die Musik in Ihren Ohren sein sollte. Die Kopfhörer überzeugen durch ein verbessertes Klangerlebnis, umfassenden Komfort und einfache Konnektivität mit all Ihren Geräten und sind damit ein unverzichtbares Zubehör für alle, die drahtlos Anrufe entgegennehmen oder Musik hören möchten.

"Wie in anderen Teilen unseres TCL-Ökosystems für Unterhaltungstechnologie verknüpfen wir die Expertise, die wir uns im Segment der Heimunterhaltung erarbeitet haben, mit dem Erlebnis mobiler Technologie. Ein Ansatz, der auch die Entwicklung unserer True-Wireless-Kopfhörer TCL MOVEAUDIO S200 beeinflusst hat", so Sharon Xiao, GM der "Smart Connected Device Business Group" bei TCL Communication. "Mit dieser neuesten Ergänzung unserer Mobile-Audio-Palette bauen wir unser True-Wireless-Portfolio weiter aus - mit einem Fokus auf ergonomischem Design, Audioqualität und einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis, Kernaspekte jedes von uns hergestellten TCL-Produkts."

Die True-Wireless-Kopfhörer TCL MOVEAUDIO S200 bieten ein großartiges Preis-/Leistungsverhältnis und tolle Performance und arbeiten mit ENC-Rauschminderungstechnologie. Diese soll Hintergrundgeräusche reduzieren und sicherstellen, dass Gespräche stets in kristallklarer Qualität erlebt werden. Vier eingebaute Mikrofone nutzen die "Beamforming"-Technologie, um Außengeräusche herauszufiltern und sich auf Ihre Stimme zu konzentrieren, sodass Sie leicht zu hören und zu verstehen sind. Jeder kompakte Ohrhörer ist mit einer hoch präzisen und empfindlichen Spule ausgestattet, die Ihre Musik zum Leben erweckt - von tiefen Bässen bis hin zu sanfter Akustik. Die Kopfhörer werden über Bluetooth 5.0 mit einer Dual-Bluetooth-Übertragung verbunden. Dies sorgt für eine geringe Latenzzeit, wenn Sie sich Filme ansehen oder Spiele spielen. Außerdem sitzen sie bequem und haben eine IP54-Einstufung, die sie wasser-, staub- und schweißdicht macht - mit einem gut sitzenden Superellipsen-Design, durch das sie den ganzen Tag einfach zu tragen sind.

Musikfans werden die intelligente Funktion der "Trageerkennung" lieben. Diese ermöglicht es, dass Lieder beim Aufsetzen oder Absetzen der Kopfhörer automatisch abgespielt oder angehalten werden, sodass Sie genau dort weiterhören können, wo Sie aufgehört haben. Durch Berührungsgesten müssen Sie auch nicht ständig Ihr Handy aus der Tasche holen. Anrufe, Musik, Lautstärke und mehr lassen sich einfach über Berührungen verwalten. Auch sind die Kopfhörer mit dem nativen Sprachassistenten kompatibel; durch langes Drücken werden Google Assistant oder Siri schnell alarmiert. Diese Integrationen machen es einfach, zwischen Aktivitäten zu wechseln, ohne die Kopfhörer von den Ohren nehmen zu müssen.

Auch das Koppeln der True Wireless-Kopfhörer TCL MOVEAUDIO S200 mit Ihrem Gerät ist unglaublich einfach. Ermöglichen Sie eine schnelle Kopplung, indem Sie einfach den Deckel des Ladegehäuses öffnen und ihn ein Mal antippen. Ihr Mobilgerät liefert Ihnen auch ein Status-Update über die Akkulaufzeit der Kopfhörer, sodass Sie immer wissen, ob Sie sie aufladen müssen.

Die True Wireless-Kopfhörer TCL MOVEAUDIO S200 überzeugen mit Akkulaufzeiten von bis zu 3,5 Stunden im Einzelgebrauch oder bis zu 23 Stunden beim Gebrauch mit dem Ladegehäuse. Das Ladegehäuse hat ein ultraflaches Design, wodurch es perfekt in die Handfläche oder Tasche passt. Die klassische silberne Spitze an den Ohrhörern wirkt minimalistisch und doch elegant. Die Kopfhörer sind in drei Farboptionen erhältlich, die zu Ihrer Persönlichkeit passen: weiß, schwarz oder blaugrün. Die True-Wireless-Kopfhörer TCL MOVEAUDIO S200 werden ab Monatsende weltweit für nur 99 Euro erhältlich sein.

TCL wird auf seiner virtuellen Pressekonferenz, die heute auf der IFA 2020 stattfindet, weitere Einzelheiten bekanntgeben. Um mehr über die Kopfhörer von TCL zu erfahren, einschließlich der True-Wireless-Kopfhörer TCL MOVEAUDIO S200, besuchen Sie bitte die Website https://www.tcl.com/us/en/products/headphones.

