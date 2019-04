SciBite

"Queen's Award in International Trade" für SciBite, das schnell wachsende Technologieunternehmen für semantische Analytik

Cambridge, England

SciBite gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Gewinner des "Queen's Award for Enterprise in International Trade", der höchsten britischen Auszeichnung für Unternehmen, ernannt wurde. SciBite wurde für sein herausragendes kurzfristiges Wachstum im Überseeverkauf in den letzten drei Jahren ausgezeichnet.

Das internationale Wachstum von SciBite wurde durch die globale Einführung seiner disruptiven semantischen Software bei den 20 weltweit größten pharmazeutischen Unternehmen vorangetrieben. Die Auslandsumsätze sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen, von 316.000 £ auf 2,3 Millionen £, was einer Steigerung von 645% entspricht.

Das 2013 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Genome Campus in Hinxton, Cambridgeshire, GB, ist weltweit tätig mit Niederlassungen in den USA und Japan. SciBite setzt sein schnelles Wachstum fort und plant, seine Mitarbeiterzahl für das verbleibende Jahr 2019 um weitere 30% zu erhöhen.

"Mithilfe unserer Technologie können unsere Kunden bisher unbrauchbare, aber wissenschaftlich relevante Texte in qualitativ hochwertige, maschinenlesbare Daten umsetzen. Wir haben starke Geschäftsbeziehungen zu den weltweit führenden Life-Science-Unternehmen aufgebaut, und unser Ansatz bietet vielen Geschäftsbereichen dieser Unternehmen einen erheblichen Mehrwert, von der Entdeckung bis zur Entwicklung", so Rob Greenwood, CEO& President von SciBite.

Im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum und dem Verständnis dafür, welchen Wert KI- und ML-Lösungen mit sich bringen, ist der entscheidende erste Schritt in jeder erfolgreichen digitalen Strategie die Bereitstellung sauberer, gut geschriebener Daten, die eine Maschine verstehen kann.

"Wir hätten diese Auszeichnung ohne unsere engagierten Mitarbeiter und unseren fantastischen Kundenstamm niemals gewinnen können. Die Auszeichnung mit dem Queen's Award ist einer unserer stolzesten Momente, den wir nicht vergessen werden", so Lee Harland, Founder & CSO von SciBite.

Informationen zu den Queen's Awards

In diesem Jahr wurden 201 britische Unternehmen für ihren Beitrag zum internationalen Handel, zu Innovationen und zur nachhaltigen Entwicklung und Förderung von Gelegenheiten (durch soziale Mobilität) ausgezeichnet. Die Auszeichnungen wurden erstmalig 1965 vergeben und seither haben mehr als 7000 Unternehmen den Queen's Award erhalten. Erfahren Sie mehr über die Auszeichnung im nächsten Jahr.

Informationen zu SciBite

SciBite ist ein preisgekröntes Unternehmen für semantische Software, das einen ontologiebasierten Ansatz zur Umwandlung unstrukturierter Inhalte in maschinenlesbare, saubere Daten anbietet. SciBite unterstützt die 20 führenden Pharmaunternehmen mit Anwendungsfällen in allen Bereichen der Biowissenschaften und bietet seinen Kunden eine Reihe von schnellen, flexiblen und einsatzfähigen API-Technologien, die es zu einer wichtigen Komponente in wissenschaftlichen, datengesteuerten Strategien machen. Erfahren Sie mehr auf www.scibite.com.

