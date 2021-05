Catalyst

"Burnout"-Krise am Arbeitsplatz bedroht Post-Pandemie-Arbeitsplätze

New York (ots/PRNewswire)

Der Zugang zu Telearbeit erhöht das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter.

Als "Krise am Arbeitsplatz" hat Catalyst in einer weltweiten Umfrage herausgefunden, dass 92 % der Arbeitnehmer sagen, dass sie aufgrund von Stress im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsplatz, ihren Covid-19-Arbeitserfahrungen und/oder ihrem Privatleben an Burnout leiden. Eine Lösung zur Verbesserung des Wohlbefindens der Mitarbeiter - sowie der Produktivität, der Innovation, der Mitarbeiterbindung und der Eingliederung - ist laut Forschern der Zugang zu Telearbeit. Für Frauen, die während der Pandemie unverhältnismäßig stark von Arbeitsplatzverlusten betroffen waren, sind diese Ergebnisse von entscheidender Bedeutung.

Die Studie, Remote-Work Options Can Boost Productivity and Curb Burnout, befragte fast 7.500 Angestellte auf der ganzen Welt und definiert Burnout als "die physische und psychische Erschöpfung, die aus anhaltendem Stress resultiert, mit negativen Konsequenzen, einschließlich mentaler Distanz zur eigenen Arbeit und Gefühlen beruflicher Ineffizienz." Es ist der erste Teil der Forschungsreihe "Equity in the Future of Work" von Catalyst.

In der Analyse identifiziert die Autorin Tara Van Bommel, PhD drei Arten von Burnout: Work Burnout, Covid-19 Work Burnout und persönliches Burnout. Der Zugang zu Telearbeit dämpfte alle drei Arten von Burnout, unabhängig von Gruppenunterschieden wie Geschlecht oder Kinderbetreuungsstatus. Diese Daten verdeutlichen, dass das, was für Frauen am Arbeitsplatz funktioniert, für alle funktioniert.

Die Daten zeigen, dass, wenn Unternehmen Fernarbeitsoptionen anbieten - einschließlich eines flexiblen Arbeitsortes, verteilter Teams und/oder virtueller Arbeit/Telearbeit/Arbeiten von zu Hause aus - Mitarbeiter einen Rückgang des Burnouts am Arbeitsplatz um 26 % im Vergleich zu Personen, die keinen Zugang zu Telearbeit haben, berichten. Burnout am Arbeitsplatz sinkt um 43 %, wenn Mitarbeiter Zugang zu Telearbeit haben und ihre Manager Empathie zeigen, im Vergleich zu Personen ohne Telearbeit oder empathische Manager.

Die Studie zeigt auch, dass Angestellte mit Remote-Arbeitsplatz um 30 % weniger wahrscheinlich im nächsten Jahr einen anderen Job suchen als Personen, die keinen Remote-Arbeitsplatz haben. Frauen mit Kinderbetreuungspflichten geben mit 32 % geringerer Wahrscheinlichkeit an, dass sie beabsichtigen, ihren Arbeitsplatz zu verlassen, wenn sie Zugang zur Telearbeit haben, verglichen mit Frauen mit Kinderbetreuungspflichten, die keinen Zugang zur Telearbeit haben.

Es überrascht nicht, dass der Bericht feststellt, dass die gegenwärtigen "Always-on"-Erwartungen am Arbeitsplatz unhaltbar sind, und er empfiehlt die folgenden Lösungen für Organisationen, um Burnout zu bekämpfen:

- Erstellen Sie Telearbeit-Richtlinien, die die Erwartungen an Mitarbeiter, Manager und Teams detailliert beschreiben. - Schulung von Managern im Einbeziehen von Remote-Teams. - Investieren Sie in Programme und Stipendien für Mitarbeiter, die zusätzliche Kinderbetreuungsmöglichkeiten benötigen. - Normalisieren Sie empathisches Zuhören durch regelmäßige Check-ins und andere Gelegenheiten zum Austausch von Lebens- und Arbeitserfahrungen.

"Burnout führt zu Fluktuation, aber das kann durch bewusste Telearbeitsrichtlinien und integrative, empathische Führung gemildert werden", sagte Catalyst President & CEO Lorraine Hariton. "Effektiv implementiert, helfen Tele- und flexible Arbeitsoptionen für Mitarbeiter den Unternehmen letztlich, Zugang zu mehr Talenten und weniger Fluktuation zu haben sowie Innovation und Produktivität zu steigern."

